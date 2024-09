Las exportaciones argentinas hacia Brasil registraron un nuevo aumento en agosto

El aumento de las exportaciones a Brasil en agosto se debió principalmente al incremento en envíos de vehículos automotores para transporte de mercaderías y usos especiales (Imagen: Shutterstock)

Esta tendencia marca el tercer mes consecutivo de crecimiento, con un total de U$S 1.168 millones. Por su parte, las importaciones desde Brasil alcanzaron U$S 1.183 millones, lo que representó una disminución interanual del 17,2%. De esta manera, Argentina registró un déficit comercial de U$S 15 millones.

El comercio bilateral entre Argentina y Brasil alcanzó los U$S 2.351 millones en agosto, un 8,5% menos que en el mismo mes de 2023, cuando fue de U$S 2.568 millones.

En comparación con julio de este año, el intercambio disminuyó un 0,7%, debido a una caída del 2,7% en las exportaciones, a pesar de un aumento del 1,4% en las importaciones.

En los primeros ocho meses del año, el comercio entre Argentina y Brasil dejó un saldo positivo de U$S 126 millones para Argentina. Durante este período, las exportaciones crecieron un 4,6% en comparación con los primeros ocho meses de 2023, mientras que las importaciones desde Brasil disminuyeron un 33,4%.

El aumento interanual del 2,5% en las exportaciones de Argentina a Brasil en agosto se debió principalmente al incremento en envíos de trigo y centeno no triturado, vehículos automotores para transporte de mercaderías y usos especiales, automóviles de pasajeros, aluminio y partes y accesorios de vehículos automotores.

En contraste, la disminución del 17,2% en las importaciones argentinas se explicó por la caída en la compra de soja, partes y accesorios de vehículos automotores, energía eléctrica, mineral de hierro y concentrados, y productos acabados y lingotes de hierro.

Argentina se ubicó en el cuarto lugar entre los principales proveedores de Brasil, por detrás de China y Hong Kong y Macao (U$S 5.814 millones), Estados Unidos (U$S 3.818 millones) y Alemania (U$S 1.271 millones). A su vez, como comprador de productos brasileños, Argentina se posicionó tercera, superada por China, Hong Kong y Macao (U$S 7.479 millones) y Estados Unidos (U$S 3.410 millones).

La disminución del 17,2% en las importaciones argentinas se explicó por la caída en la compra de soja (Foto: REUTERS/Matías Baglietto)

Las exportaciones de Brasil al mundo disminuyeron un 6,5% en agosto de 2024 en comparación con el mismo mes de 2023, pasando de U$S 31.095 millones a U$S 29.079 millones. En contraste, las importaciones totales aumentaron un 13% respecto al año anterior (U$S 21.468 millones en 2023 frente a U$S 24.251 millones en 2024).

Así, el saldo comercial de Brasil fue superavitario por trigésimo primer mes consecutivo, con U$S 4.828 millones, similar al resultado de agosto de 2023, cuando el superávit alcanzó los U$S 9.627 millones.

El relevamiento de expectativas de mercado realizado en agosto por el Banco Central de Brasil reflejó un aumento en las proyecciones de crecimiento para 2024, que subieron del 2,20% al 2,46%. La estimación de inflación anual también se incrementó a 4,26%, frente al 4,12% del mes anterior. Además, se prevé que la tasa de interés Selic se mantenga en 10,50%, igual que el valor actual.

Crecimiento en exportaciones de automóviles

En agosto, el sector automotriz exportó 32.754 unidades, lo que representó un crecimiento del 15,6% en comparación con el mes anterior y un aumento del 13,5% en términos interanuales.

En agosto, Argentina produjo un total de 51.650 automóviles, lo que representa una disminución del 18,6% en comparación con el mismo mes de 2023, según datos sectoriales. Sin embargo, según el informe de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa), la producción mostró una recuperación del 16,2% respecto a julio.

En los primeros ocho meses del año, Argentina fabricó 312.822 automóviles, lo que representa una caída del 23,4% en comparación con el mismo periodo de 2023, y el volumen de exportaciones alcanzó las 187.923 unidades, lo que representa una disminución del 10,3% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

“Analizando los datos del mes, uno de los puntos que destacamos está vinculado al aumento de la participación de las exportaciones sobre la producción. Lentamente vamos retornando al modelo de negocio sustentable de nuestra industria orientado principalmente a exportación”, señaló Martín Zuppi, presidente de Adefa.