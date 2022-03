Un hogar de tránsito: la segunda oportunidad para las mascotas rescatadas

Juana es una víctima más de los galgueros y es uno de los tantos perros que hoy esperan por un hogar transitorio.Fue encontrada lesionada vagando por las calles de Venado Tuerto – Provincia de Santa Fe. La ONG @sentidogalgo tomo el caso y le brindó atención veterinaria, lamentablemente el cuadro no era bueno: encontraron hongos en todo su cuerpo. Pero lo más grave era el miedo que tenía hacia las personas, no podía hacer sus necesidades fuera del lugar donde ella dormía y se sentía segura. Le costó días confiar en ella misma y detectar que no había más amenazas en su entorno.

Los Galgos, luego de una jornada de explotación, que llegan lastimados, suelen ser abandonados por sus propios dueños. “ya no sirven” . Perros castigados y maltratados e incluso drogados, por no querer cazar o por no ganar carreras clandestinas. Estas prácticas son ilegales por ley y aún así continúan por el mero hecho del juego y diversión de las personas. En detrimento de la salud e integridad de estos animales.

Fini rescatada

Paralelamente a las carreras y la cacería furtiva, existen en el país fundaciones sin fines de lucro que se dedican especialmente al rescate de perros de esta raza. No tienen apoyo gubernamental económico y se manejan a través de voluntariado y donaciones privadas, es decir, son ad honorem.

Para que esta segunda oportunidad sea posible se utiliza el sistema de hogar de tránsito, que consiste en casas de voluntarios cuyos integrantes tienen experiencia en mascotas y pueden brindar su tiempo para recuperar al animal física y psicológicamente.

Durante la experiencia de transitar un animal rescatado, se efectúan sus chequeos veterinarios a cargo de la ONG correspondiente y se hacen sus tratamientos pertinentes para mejorar su estado de salud. Pero lo fundamental, brindarle mucho amor y cariño.

Fini después de pasar por el hogar de tránsito

El Sustento de las ONG es trabajo voluntario sin remuneración económica: Tránsitos, traslados, donaciones privadas para alimentación, tratamientos veterinarios e insumos. Algunas ONG se dedican a la venta de productos para galgos, collares y vestimenta con moldería especial debido a su anatomía como es el caso de @sentidogalgo. Aunque este sistema es usado por todas las ONG para poder solventar sus gastos.

Qué es un hogar transitorio

Es un lugar donde los animales se recuperan del maltrato, la vida en la calle y vuelven a creer en el amor mientras se busca un hogar definitivo. No es solamente la oportunidad que le estamos dando nosotros, si no la oportunidad que vuelve a dar el perro cuando vuelve a confiar en los seres humanos. Los hogares transitorios reciben comida y tratamientos veterinarios por parte de las ONG, no lo sustenta el quien está al cuidado del animal, solo se necesita tiempo, cariño y atención.

La parte más reconfortante del proceso de tránsito es verlo ir con una nueva familia, donde va a ser amado e incluido como un integrante. después de haber compartido y generado un vínculo el transitante entiende que ese lugar que ocupaba su ahora adoptado va a hacer posible un rescate mas. Con el corazón contento se asesora a las familias adoptantes sobre el comportamiento especifico de cada animal. Es importante aclarar que la importancia de los tránsitos es crucial para ayudar a los perros y acompañarlos en su nueva vida, lejos del maltrato y abandono.

Algunas ONG que se dedican al rescate de galgos víctimas de carreras clandestinas y caza furtiva:

-@adoptaungalgo

-@sentidogalgo

-@ayudaungalgo

-@hogaramordegalgo

-@paraisodegalgoschascomus

-@galgoslibres.rosario

-@galgosfeliceschivilcoyarg

-@sosgalgoszarate

-@galgosmagicos

-@sergalgos

Por Paula Peralta @peraltapau