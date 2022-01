Después de la polémica, ¿quién es el mejor jugador de la historia: Federer, Nadal o Djokovic?

Nadal derrotó a Daniil Medvedev se consagró en el Australian Open (Reuters)

Rafael Nadal, con 35 años, acaba liderar la lista de campeones de títulos de Grand Slam, consiguiendo el 21º y rompiendo así el empate con el suizo Roger Federer (40 años) y el serbio Novak Djokovic (34).

Sus títulos son: 13 Roland Garros, 4 US Open, 2 Wimbledon y otros 2 Wimbledon. El español presenta elementos convincentes para ubicarse como el mejor de todos los tiempos. Tiene 5 Copa Davis, 2 oros olímpicos, uno individual y otro de dobles, además de 90 coronas profesionales. Su vida está marcada por mucha superación personal en un camino plagado de contratiempos físicos.

El suizo, Roger Federer (REUTERS/Paul Childs/File Photo)

El Suizo Roger Federer no compite desde Wimbledon 2021 por una lesión en la rodilla derecha que ha requerido tres operaciones, y por el momento no se sabe cuando volverá a pisar una cancha aunque el tenista se ilusiona con llegar a participar en Wimbledon 2022 y como objetivo más lógico competir en agosto, en el US Open.

Novak Djokovic, por su parte, ha sido noticia por su postura anti vacunas y por consecuencia fue deportado de Australia. Aunque batiera el récord de permanencia de número uno mundial, que ha sido el más dominante de los tres en las últimas temporadas, protagoniza capítulos dudosos, como la descalificación del US Open o su mal comportamiento en Tokio 2020.

El serbio, Novak Djokovic (Reuters)

Así están las cosas en el circuito del tenis: tres grandes jugadores que lo han superado todo. Las lesiones que acumulan pueden dejarlos afuera de la carrera por ser el mejor, y a otro, una postura contra la vacuna del COVID-19 también. Forman parte de la era dorada del tenis masculino, una competencia sin igual.

Todavía queda tela por cortar y nada está dicho aún en esta carrera. Por el momento no hay un ganador así que habrá que esperar un poco más para ver quién termina siendo el mejor tenista de la historia.