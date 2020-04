Me imagino algo inédito. Me parece que los Estados van a tener que participar muchísimo más. Me parece que el Estado no va a poder mirar para otro lado a nivel asistencia social, salud, empleo. Me imagino medio mundo con asignaciones básicas para que la gente vaya sobreviviendo hasta que encuentren un empleo en la nueva economía. No me puedo imaginar nada; si, por supuesto, una economía destruida en todo el mundo… ¡Menos la de China, que aparentemente, ya se puso en marcha de nuevo! Habiendo empezado todo en Wuhan, veo que los chinos -con más de medio mundo paralizado- ya están fabricando como toda la vida y preparándose, para cuando todo esto se restablezca, a volver a vendernos sus productos.