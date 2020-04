3. Al principio fue duro , porque fue convivir en el encierro1 4 días sin salir. Para mí fue fundamental ponerme horarios, armarme rutinas y tareas para cada día, hacer actividades física, yoga , cocinar, en fin , la idea fue ir buscando que cosas me hacían sentir bien y a gusto para no enloquecer (risas). Además de tener obligaciones como las actividades escolares de los chicos, esa parte quizá fue la más difícil, que los chicos puedan entender que no se extendían las vacaciones sino que había que estudiar y levantarse temprano.