“Estaba muy decepcionada porque me mandaran a casa. No sabía qué hacer”, explica. Adam Luckwell, director general de la compañía reconoció que Emma fue despedida, pero según él, después de no superar el período de prueba de tres meses: “Nos dimos cuenta que había unas cuantas cosas con las que no estábamos contentos respecto a Hulse, decidimos no continuar con el empleo y terminar con su contrato en tres meses. Sentimos que no encajaba con nosotros y que llevaba a cabo acciones que no estaban en línea con la política de la compañía”.