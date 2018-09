Este nuevo estudio, publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, y con una duración de más de 25 años de datos de satélites, muestra un sistema de simulación 3D que permite calcular los cambios oceánicos en el tiempo. Los autores lo hicieron con un alto nivel de detalle, separando la variabilidad climática natural de la influencia de los gases de efecto invernadero. También pudieron mapear océanos enteros, mostrando la influencia específica del deshielo polar en el aumento del nivel del agua.