Chivas vs Atlas EN VIVO: minuto a minuto del Clásico Tapatío

El Rebaño Sagrado buscará su clasificación a la fase final de la Liga MX frente al cuadro Rojinegro

Por Gerardo Lezama

00:48 hsHoy
Atlas presenta su XI titular
Atlas presenta su XI titular para enfrentarse al cuadro de las Chivas. Imagen cuenta de X @Atlas

Alineación de Atlas: Camilo Vargas, Gustavo Ferrareis, Adrián Mora, Matheus Doria, Gaddi Aguirre, Paulo Ramírez, Diego González, Aldo Rocha, Sergio Hernández, Mateo García, Uros Durdevic.

00:33 hsHoy
Chivas presenta su alineación para
Chivas presenta su alineación para enfrentarse al Atlas. Imagen cuenta de X @Chivas.

Alineación de las Chivas: Raúl Rangel, Luis Romo, Brayan González, Diego Campillo, José Castillo, Omar Govea, Raúl González, Fernando Alvarado, Sebastián Sandoval, Javier Pérez, Armando González.

00:30 hsHoy
La gente va llegando al
La gente va llegando al estadio Akron para vivir el clásico tapatío. Imagen cuenta de X @Chivas.

Todo listo en el estadio Akron para una edición más del Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas, buscando su clasificación a la fase final.

