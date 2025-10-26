Chivas vs Atlas EN VIVO: minuto a minuto del Clásico Tapatío

Alineación de Atlas: Camilo Vargas, Gustavo Ferrareis, Adrián Mora, Matheus Doria, Gaddi Aguirre, Paulo Ramírez, Diego González, Aldo Rocha, Sergio Hernández, Mateo García, Uros Durdevic.
Alineación de las Chivas: Raúl Rangel, Luis Romo, Brayan González, Diego Campillo, José Castillo, Omar Govea, Raúl González, Fernando Alvarado, Sebastián Sandoval, Javier Pérez, Armando González.
Todo listo en el estadio Akron para una edición más del Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas, buscando su clasificación a la fase final.