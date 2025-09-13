Nocaout técnico controversial en la pelea entre Marco Verde y Sona Akale

Finaliza la pelea por TKO, pese a los reclamos de Sona Akale, Marco Verde se lleva la victoria, tras un golpe de izquierda que le sacó sangre al peleador Norteamericano.
Finaliza el tercer round, con un dominio del mexicano, Marco Verde, pese a los esfuerzos de Akale por inclinar las tarjetas.
Finaliza el segundo round, más pareja la pelea, pero el mexicano sigue dominando en el ring.
Finaliza el primer asalto, Marco Verde logró con una combinación hacerle cuenta a Sona Akale.
Arranca el primer round entre Marco Verde y Sona Akale, como parte de las preliminares para el Canelo vs Crawford.
Marco Verde abrirá la función del Canelo vs Crawford ante el boxeador Norteamericano Sona Akale.