Nocaout técnico controversial en la pelea entre Marco Verde y Sona Akale

Marco Verde abrirá la función del Canelo vs Crawford ante el boxeador Norteamericano Sona Akale .

Arranca el primer round entre Marco Verde y Sona Akale , como parte de las preliminares para el Canelo vs Crawford.

Finaliza el primer asalto, Marco Verde logró con una combinación hacerle cuenta a Sona Akale .

Finaliza el segundo round , más pareja la pelea, pero el mexicano sigue dominando en el ring .

Finaliza el tercer round, con un dominio del mexicano, Marco Verde , pese a los esfuerzos de Akale por inclinar las tarjetas.

Finaliza la pelea por TKO , pese a los reclamos de Sona Akale , Marco Verde se lleva la victoria, tras un golpe de izquierda que le sacó sangre al peleador Norteamericano.

