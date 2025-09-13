México Deportes

Nocaout técnico controversial en la pelea entre Marco Verde y Sona Akale

El peleador mexicano se lleva su tercera victoria tras convertirse en boxeador profesional

Por Gerardo Lezama

21:54 hsHoy

Finaliza la pelea por TKO, pese a los reclamos de Sona Akale, Marco Verde se lleva la victoria, tras un golpe de izquierda que le sacó sangre al peleador Norteamericano.

21:51 hsHoy

Finaliza el tercer round, con un dominio del mexicano, Marco Verde, pese a los esfuerzos de Akale por inclinar las tarjetas.

21:47 hsHoy

Finaliza el segundo round, más pareja la pelea, pero el mexicano sigue dominando en el ring.

21:44 hsHoy

Finaliza el primer asalto, Marco Verde logró con una combinación hacerle cuenta a Sona Akale.

21:40 hsHoy

Arranca el primer round entre Marco Verde y Sona Akale, como parte de las preliminares para el Canelo vs Crawford.

21:37 hsHoy
Marco Verde preparándose para la
Marco Verde preparándose para la pelea ante Sona Akale.

Marco Verde abrirá la función del Canelo vs Crawford ante el boxeador Norteamericano Sona Akale.

