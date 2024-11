Moisés Muñoz no quiere a Memo Ochoa en el Tri para el Mundial 2026

Memo Ochoa quiere seguir peleando por un lugar en la selección mexicana (REUTERS/John Sibley)

Luego de la actuación de Guillermo Ochoa en el juego de ida ante Honduras en la Nations League de Concacaf, volvió el dilema sobre si Memo Ochoa tendría que estar en la selección mexicana para el Mundial de 2026, el cual se realizará en México junto con Estados Unidos y Canadá.

Algunos aficionados iniciaron el debate, pero no solo ellos, ya que los analistas deportivos también empezaron con este dilema. Ante este conflicto, Moisés Muñoz, ex portero, confesó que no quiere que Ochoa esté en el Tri para la Copa Mundial de 2026.

En una reciente entrevista para Récord+, Moisés Muñoz reveló las razones por las que no llevaría a Paco Memo para el Mundial. A pesar de que ha sido un referente del combinado nacional, cree que es momento de que otros jugadores tomen ese lugar.

Según con lo que compartió el excomentarista de TUDN, si fuera el director técnico de la selección mexicana, no apostaría por Ochoa. Aunque Luis Malagón ha mostrado un buen nivel de competencia, consideró que requiere de más partidos para tomar su decisión.

Así lo expresó en un evento de Récord:

“Para el Mundial yo tengo que seguir viendo a los arqueros y creo que Malagón, es el portero que desde mi punto de vista ha tenido mejores actuaciones en el futbol mexicano, pero sin dejarlo ahí definitivamente como el titular para el Mundial, tengo que seguir viendo a otros porteros”

En cuanto le cuestionaron si llevaría a Memo Ochoa, dejó en claro que para él, el canterano del América no tendría que estar en la convocatoria del Tri para 2026. Y es que, aunque no quiso demeritar la carrera del arquero, consideró que es necesario darle espacio a otros jugadores.

“Yo en lo personal no, no lo llevaría porque considero que para el Mundial tienen que estar los mejores y los que en mejores condiciones se encuentren. No estoy diciendo que Memo no se encuentre en las mejores condiciones. Pero creo que hay porteros que están en mejores condiciones que él”

Álvaro Morales estalló por regreso de Memo Ochoa a la Selección de México

Álvaro Morales, analista de ESPN, ha generado controversia al criticar el regreso de Guillermo Ochoa a la Selección de México. Morales, conocido por sus opiniones contundentes, expresó su desacuerdo con la decisión de incluir nuevamente al experimentado portero en la lista de convocados para los próximos partidos contra Valencia de España y Estados Unidos. Según informó Infobae, Morales argumenta que la inclusión de Ochoa no favorece el desarrollo de nuevos talentos en el equipo nacional.

El regreso de Ochoa a la selección se produce tras su participación en la liga de Portugal, donde su desempeño parece haber convencido a los seleccionadores Javier Aguirre y Rafael Márquez de que merece una nueva oportunidad. Esta decisión ha sorprendido a muchos, ya que se esperaba que el equipo continuara apostando por una renovación generacional en la portería.

Morales, quien ha sido un crítico constante de Ochoa, no tardó en manifestar su desacuerdo en uno de los nuevos proyectos de ESPN. En sus declaraciones, calificó al portero como “senil” y “decrépito”, sugiriendo que su convocatoria se debe más a su relación con los dirigentes que a su rendimiento actual. Estas palabras han generado un debate en el ámbito deportivo sobre la conveniencia de mantener a jugadores veteranos en el equipo nacional.