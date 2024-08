Adrián Marcelo confiesa cómo usó el caso de Salvador Cabañas para subir el rating en televisión

Adrián Marcelo aseguró que tenía que subir el rating a cómo de lugar. (Captura de pantalla)

La controversia en La Casa de los Famosos México no cesa y esta vez ha trascendido al ámbito deportivo. Durante una conversación en el programa, Adrián Marcelo, integrante del Equipo Tierra y narrador de Multimedios, hizo una revelación impactante sobre su estrategia para aumentar la audiencia de la cadena regiomontana.

Según Adrián Marcelo compartió detalles sobre cómo aprovechó el ataque al exjugador del América, Salvador Cabañas, para llamar la atención del público y mejorar el rating del canal.

En diálogo con su compañero Sian Chiong, Adrián Marcelo recordó uno de los momentos más polémicos de su carrera en los medios. “Me aventé mis comentarios que me llevaron al estrellato que fueron el del feminicidio y el del ‘JJ’. Es que llegó muy lejos, fue muy polémico porque mete gol y yo dije dispara el ‘JJ’ (José Juan Macías) y no a Salvador Cabañas sino al arco del rival”, explicó Marcelo. Su comentario hacía referencia al ataque sufrido por Cabañas en 2010, cuando recibió un disparo en la cabeza por parte de José Jorge Balderas Garza, conocido como ‘El JJ’.

La vez que 'La Barbie' regañó a 'El JJ' por balear a Salvador Cabañas (Infobae)

El narrador detalló que, consciente de la necesidad de captar la atención en un medio competido como la televisión, tomó la decisión de hacer una declaración fuerte que resonara en el público.

“En cuanto publiqué este video en redes, tronó, yo sabía que tenía que ser fuerte porque era la única forma en que se iban a enterar que teníamos los derechos. Imagínate, al lado de Televisa, nunca pasaba nada, entonces yo sabía que tenía que hacer un kamikaze”, confesó. La comparación con la cadena más grande de México muestra la presión bajo la que trabajaba para destacar a Multimedios.

No obstante, las repercusiones de sus palabras no se hicieron esperar. Adrián Marcelo relató que, tras el revuelo causado por su comentario, se vio obligado a retractarse públicamente y ofrecer disculpas, a pesar de no estar de acuerdo con hacerlo. “Yo iba a salir con Denisse Maerker en noticias de Televisa, un día me habla el director de Multimedios para decirme ‘una buena y una mala’, la buena es que vas con Denisse Maerker y la mala es que tienes que ofrecer disculpas. Pues las voy a ofrecer, pero yo no las siento”, admitió Marcelo, dejando entrever que su disculpa fue más una medida de control de daños que un genuino arrepentimiento.

El caso de Salvador Cabañas sigue siendo un episodio doloroso en la historia del fútbol mexicano, y la revelación de Adrián Marcelo sobre cómo utilizó este trágico evento para incrementar el rating ha generado diversas reacciones entre los televidentes y seguidores del programa.