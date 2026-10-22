Despojos en la CDMX: detienen a dos hombres por tratar de apoderarse de inmueble donde los contrataron para remodelar. SSC

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Dos hombres fueron detenidos en la colonia Portales Norte, en la alcaldía Benito Juárez, luego de que un comerciante de la tercera edad denunciara que pretendían quedarse con su negocio. La intervención estuvo a cargo de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), perteneciente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

Los hechos ocurrieron en el marco de las instrucciones giradas por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, para atender de forma inmediata los casos de despojo que se reporten en la capital.

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Operativo de la PBI en Portales Norte

Los policías acudieron a la avenida Municipio Libre tras recibir una solicitud de apoyo ciudadano. En el lugar, un hombre de la tercera edad les informó que dos sujetos se encontraban al interior de su negocio.

El comunicado 2834/2026 de la SSC precisó que los detenidos tienen 42 y 45 años de edad, sin identificarlos por nombre. Un reporte de la Alcaldía Benito Juárez, difundido en el marco de la estrategia Blindar BJ 360º, sí los identificó como Juan Carlos N e Israel N, y detalló que los efectivos acudieron a un llamado por un probable allanamiento en el establecimiento. En el lugar también se identificó al apoderado legal del establecimiento.

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Versión del comerciante afectado

De acuerdo con el relato recogido por los oficiales, el ciudadano explicó que había contratado a ambos hombres para realizar trabajos de remodelación en el inmueble. Sin embargo, aseguró que estos presuntamente pretendían quedarse con el establecimiento.

Despojos en la CDMX: detienen a dos hombres por tratar de apoderarse de inmueble donde los contrataron para remodelar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fue por esa razón que el comerciante solicitó el apoyo de los efectivos de la PBI, quienes acudieron al domicilio y realizaron la detención ante el señalamiento directo del propietario.

El reporte no detalla el tipo de remodelación contratada ni el tiempo que los señalados permanecieron en el inmueble antes de que el propietario presentara la denuncia ante la policía.

Procedimiento ante el Ministerio Público

Según el comunicado de la SSC, los efectivos les solicitaron documentación que acreditaran la posesión del local, la cual ninguno de los dos pudo presentar.

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Ante esa situación, los oficiales les informaron sus derechos constitucionales y los trasladaron ante el agente del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica e iniciará las investigaciones correspondientes.

El comunicado de la Alcaldía Benito Juárez coincide en que las personas señaladas fueron trasladadas a la Agencia del Ministerio Público correspondiente, con el fin de que esa instancia determine lo conducente y deslinde las responsabilidades legales que correspondan.

Ninguno de los dos documentos oficiales precisa si los detenidos contaban con antecedentes penales ni si enfrentan cargos adicionales derivados de otras denuncias.

Estrategia de la SSC contra el despojo

La SSC señaló que, en coordinación con otras autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, fortalece la atención prioritaria de las denuncias por despojo. La dependencia también indicó que refuerza las acciones de investigación e inteligencia orientadas a identificar a las personas involucradas en este tipo de ilícitos.

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Despojos en la CDMX: detienen a dos hombres por tratar de apoderarse de inmueble donde los contrataron para remodelar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los objetivos de esta estrategia se encuentran la prevención de nuevos casos de despojo y la detección de posibles grupos delictivos relacionados con esta actividad, de acuerdo con el comunicado 2834/2026 de la corporación.

La Alcaldía Benito Juárez, por su parte, enmarcó la intervención dentro de la estrategia Blindar BJ 360º, dirigida a frustrar hechos como el allanamiento reportado en la colonia Portales.

Cifras del despojo en la Ciudad de México

Entre enero y septiembre de 2026, la Ciudad de México registró 2 mil 967 denuncias por despojo, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). La cifra representa un incremento de 2.4% respecto al mismo periodo de 2025.

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Junto con el Estado de México, la capital concentra 38% de las denuncias por este delito a nivel nacional. Entre las alcaldías con mayor número de carpetas de investigación destacan Iztapalapa, con 404; Gustavo A. Madero, con 332; y Cuauhtémoc, con 320. Benito Juárez, donde ocurrió la detención reportada por la SSC, acumuló 223 denuncias en el mismo lapso, con un incremento de 14.9% frente al año anterior.

Por su parte, la Secretaría de Gobierno capitalina informó al Congreso de la Ciudad de México que su Gabinete contra el Despojo dictaminó 2 mil 74 casos, de los cuales 468 correspondieron efectivamente a ese delito. De ese total, se restituyeron 146 inmuebles y se detuvieron 18 casos mediante intervención inmediata durante la comisión del delito.

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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mantiene alrededor de 34 mil carpetas de investigación por despojo. El secretario de Gobierno, César Cravioto, señaló además que dos de cada tres casos revisados por el gabinete no corresponden finalmente a ese delito.