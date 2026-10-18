Milia en el rostro: las causas de los pequeños quistes de queratina y las opciones para reducirlos de forma segura

La milia afecta tanto a recién nacidos como a personas adultas con piel seca o dañada (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Pequeños bultos blancos alrededor de los ojos, las mejillas o la nariz suelen confundirse con puntos blancos. Sin embargo, la milia corresponde a pequeños quistes de queratina bajo la superficie de la piel, una condición que no guarda relación con el acné y que requiere un tratamiento distinto.

Intentar apretarlos o retirarlos con pinzas puede provocar irritación en la piel o cicatrices. Un informe de Vogue advirtió que estos quistes suelen ser firmes, no presentan inflamación y no responden a los tratamientos habituales contra los poros obstruidos.

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La queratina queda atrapada bajo la piel

La milia se manifiesta como protuberancias pequeñas, lisas y de tono blanco nacarado. La Dra. Emmaline Ashley, médica estética y directora de formación de Acquisition Aesthetics, explicó a Vogue que se trata de pequeños quistes que se encuentran justo debajo de la superficie de la piel.

A diferencia del acné, la milia no se origina por la obstrucción de poros con sebo y bacterias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su contenido es queratina, una proteína presente en el cabello, las uñas y la capa externa de la piel. Durante el ciclo de renovación cutánea, las células muertas deberían desprenderse de forma natural. Cuando ese proceso se altera, los restos celulares y la queratina pueden quedar retenidos y formar estos quistes.

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La diferencia con un punto blanco es clara. Los comedones cerrados asociados al acné se originan por la obstrucción de los poros con sebo, bacterias y células muertas. En cambio, los milium permanecen más profundos y compactos. “Los milium son más firmes, están más incrustados y no se extraen fácilmente como los puntos blancos”, indicó Ashley.

Los párpados y las mejillas son las zonas más frecuentes

Los quistes de queratina suelen aparecer en áreas donde la piel es más fina, entre ellas los párpados, el contorno de los ojos, las mejillas, la nariz y la frente. También pueden surgir en las orejas, el pecho, el dorso de las manos o la zona genital.

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La dermatóloga Corinne Erickson señaló que “los milium son lisos, tienen forma de cúpula y se sienten firmes al tacto”. A diferencia de un brote de acné, no forman una cabeza visible, no suelen causar dolor y no presentan enrojecimiento, salvo que exista irritación.

Esta condición cutánea afecta tanto a recién nacidos como a personas adultas con piel seca o dañada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta condición también puede afectar a recién nacidos. En esos casos, puede observarse en la cara o dentro de la boca. En adultos, aparece con mayor frecuencia en personas con piel seca o dañada, de acuerdo con el dermatólogo Hussein Yassine.

Productos densos y lesiones cutáneas pueden favorecer su aparición

La milia primaria surge de manera espontánea, sin una causa evidente. La forma secundaria puede desarrollarse después de una lesión en la piel, como quemaduras, ampollas, cicatrices o determinados procedimientos cosméticos.

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La dermatóloga Celina Feldman explicó que los milium secundarios se vinculan con lesiones cutáneas. Además, existen manifestaciones menos frecuentes, como la milia en placa, que aparece agrupada sobre piel inflamada, y la milia eruptiva múltiple, que puede surgir durante semanas o meses en los brazos, el abdomen y el rostro.

Las quemaduras, las cicatrices y ciertos procedimientos cosméticos pueden propiciar la aparición de la milia secundaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso excesivo de fórmulas densas u oclusivas alrededor de los ojos también puede favorecer la acumulación de queratina. Yassine mencionó productos con vaselina, aceites minerales, lanolina, manteca de cacao, manteca de karité y dimeticona como ingredientes que, aplicados en exceso, pueden interferir con la exfoliación natural.

La falta de una limpieza adecuada tras el maquillaje, el uso abundante de crema para el contorno de ojos y los climas cálidos y húmedos pueden crear condiciones propicias para esta afección.

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Retinoides y exfoliantes suaves pueden reducir nuevos quistes

Los especialistas consultados por Vogue recomendaron mantener una rutina constante, con productos que favorezcan la renovación de la piel sin generar irritación. Los retinoides, los alfahidroxiácidos (AHA) y los betahidroxiácidos (BHA) pueden ayudar a reducir la acumulación de células muertas y prevenir nuevas lesiones.

El cuidado debe ser mayor en la zona periocular. Ashley pidió evitar la sobreexfoliación y desaconsejó cualquier intento de extracción doméstica. “Evita la sobreexfoliación y no intentes extraerlos tú mismo en casa”, afirmó.

La aplicación de retinoides, exfoliantes suaves y protector solar contribuye a reducir la formación de nuevos quistes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La prevención tampoco ofrece garantías absolutas, sobre todo en los casos primarios. Feldman recomendó evitar productos espesos en torno de los ojos, no manipular la piel y recurrir a una exfoliación regular. El uso diario de protector solar también figura entre las medidas sugeridas, dado que el daño solar crónico puede asociarse con milia secundaria en adultos.

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La extracción debe realizarla un profesional capacitado

La milia suele ser benigna y, en muchos casos, desaparece por sí sola con el paso del tiempo. Según explicó Feldman, la variante más frecuente no evoluciona a cáncer ni se relaciona con enfermedades sistémicas.

Sin embargo, conviene consultar a un dermatólogo si las lesiones surgen de manera repentina y abundante, se acompañan de una erupción, coinciden con el inicio de algún medicamento o generan una preocupación estética persistente.

Los especialistas advierten que la manipulación casera de los quistes provoca irritación y cicatrices en el rostro (Freepik)

En consultorio, un profesional puede utilizar una aguja estéril para retirar el quiste de forma controlada. En cuadros extensos, los especialistas pueden indicar crioterapia, diatermia, ablación láser, retinoide o peelings, según el caso.

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Erickson advirtió que los intentos de extracción sin supervisión pueden dejar marcas. “Los milium pueden ser sorprendentemente difíciles de eliminar, y los intentos de automedicación pueden provocar cicatrices”, señaló la dermatóloga.