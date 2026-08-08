La Gira de Golf Profesional Mexicana merece más reflectores

Guardar

Hay proyectos que vale la pena reconocer, especialmente cuando detrás de ellos existe una verdadera intención de hacer crecer el deporte. La Gira de Golf Profesional Mexicana es uno de ellos.

He tenido la oportunidad de conocer de cerca el golf profesional en México y Latinoamérica, y puedo decir que construir un circuito de esta naturaleza no es sencillo.

PUBLICIDAD

Por eso, creo que hay que agradecer el trabajo que han realizado José Miguel Bejos y Alfredo Miguel para impulsar la Gira y convertirla en una plataforma cada vez más importante para el golf profesional mexicano.

Un circuito consolidado

La Gira ya disputa su novena temporada y sus torneos otorgan puntos para el Ranking Mundial de Golf. Llegar hasta aquí no es casualidad. Es reflejo de un tour consolidado, serio tanto en su operación como en el ámbito competitivo, que ha logrado ganarse un lugar dentro del panorama internacional del golf.

PUBLICIDAD

También hay que hablar de quienes hacen que todo esto suceda torneo tras torneo: Alejandro Quiroz, Rafael Quiroz y todo el equipo de la GGPM. Detrás de cada competencia hay meses de trabajo, logística y coordinación, además de jugadores, patrocinadores, campos y una enorme cantidad de detalles que pocas veces vemos los aficionados. Hacerlo de manera consistente tiene mucho mérito.

Un inicio de temporada prometedor

En lo deportivo, qué mejor manera de comenzar esta temporada que con Santiago de la Fuente refrendando el título que consiguió el año pasado en el Club Campestre de la Ciudad de México y demostrando que su talento está para grandes cosas.

PUBLICIDAD

La asignatura pendiente

Y aquí es donde creo que hay una asignatura pendiente: lograr que todo ese esfuerzo llegue a mucha más gente.

Me gustaría ver a la Gira con mucho más apoyo y muchos más reflectores mediáticos. No solo porque lo merece, sino porque estamos hablando del tour nacional más importante de Latinoamérica.

PUBLICIDAD

La Gira de Golf Profesional Mexicana ya construyó una plataforma seria y competitiva. El siguiente paso es hacer que más gente la conozca.