Adulta mayor se pelea con un joven por arrancar plantas en Chiapas: las redes la bautizan como ‘Lady Semillas’

La discusión entre una mujer y un joven fue captada en video y dividió opiniones entre los usuarios de redes sociales.

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Las redes sociales volvieron a encontrar un nuevo personaje viral después de que una mujer de la tercera edad protagonizara una discusión con un joven por arrancar plantas de una jardinera en Chiapas. El momento quedó registrado en video y rápidamente comenzó a circular entre usuarios, quienes bautizaron a la protagonista como “Lady Semillas”.

En las imágenes se observa a la adulta mayor dentro de una jardinera ubicada frente a una vivienda. La mujer, que lleva una falda de varios colores y una blusa verde, aparece agachada mientras retira algunas plantas del lugar.

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La situación parecía transcurrir con normalidad hasta que un joven se percató de lo que estaba ocurriendo. Desde el interior de su casa, comenzó a grabar con su teléfono celular y decidió cuestionar directamente a la mujer sobre el motivo por el que estaba arrancando las plantas.

El intercambio entre ambos quedó registrado desde una ventana y provocó una ola de comentarios y memes.

“Y por qué la anda usted arrancando?”, le cuestiona el joven, a lo que la señora le dice: “Por que son mis semillas, se te caen”

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La explicación de la mujer no convenció al joven, quien aseguró que las semillas habían sido adquiridas por él y que, por esa razón, las plantas no debían ser retiradas de su jardinera.

El intercambio rápidamente subió de tono y el hombre respondió con insultos, además de advertirle que mostraría el video en redes sociales para exhibirla.

“Tas pendeja, yo compré mis semillas de cémpasulchil en Home Depot y ahí tengo la basura si quiere se la muestro. Te vooy a exhibir en Facebook”.

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La mujer no se intimida ante la advertencia

La adulta mayor fue confrontada mientras retiraba plantas de una jardinera y su respuesta desató todo tipo de reacciones en redes sociales.

Lejos de mostrarse preocupada por la posibilidad de aparecer en redes sociales, la mujer mantuvo su postura durante la discusión e incluso retó al joven a cumplir con su amenaza de exhibirla públicamente.

El video posteriormente comenzó a difundirse en distintas plataformas y los usuarios terminaron asignándole un apodo que rápidamente ganó popularidad: “Lady Semillas”.

El sobrenombre surgió en medio de una nueva ola de videos protagonizados por personas que se convierten en personajes virales después de protagonizar situaciones peculiares en espacios públicos o privados.

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En este caso, la discusión llamó particularmente la atención por el motivo del enfrentamiento: unas plantas que, según la explicación de la mujer, habían surgido de semillas que terminaron en la jardinera.

Las redes reaccionan al video

Como suele suceder con este tipo de contenidos, la publicación provocó una gran cantidad de reacciones. Algunos usuarios tomaron la situación con humor, mientras otros cuestionaron la conducta de ambas personas y consideraron innecesario que una discusión por plantas terminara en insultos.

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Entre los comentarios publicados en torno al video aparecen:

“Que barbaridad peleando porque las semillas se van a otro jardin que le reclame a la naturaleza yo les planto de mis plantas”

Otros usuarios reaccionaron con comentarios en tono de broma, como:

“Échale agua desde la ventana”

También hubo mensajes que propusieron localizar a la mujer, aunque algunos de ellos utilizaron expresiones agresivas que no deben interpretarse como una invitación a confrontarla:

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“Pasen ubicación para huevearla! La banda jala jajajajaa”

La publicación también recibió comentarios relacionados con la edad de la protagonista:

“Lo que hace la edad”

Incluso apareció un comentario que planteaba una agresión física:

“Con un botecito de agua a 100 grados en el mero espinazo y ya no las vuelve a arrancar”

Más allá del tono de los usuarios, el episodio volvió a demostrar la velocidad con la que una discusión cotidiana puede convertirse en contenido viral. En cuestión de horas, la mujer pasó de protagonizar una disputa por unas plantas a ser conocida en redes como “Lady Semillas”, mientras el video continúa generando opiniones divididas entre quienes encuentran divertida la situación y quienes consideran que el conflicto pudo resolverse sin insultos ni amenazas de exposición pública.

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