México

Merlín, el pato mundialista, ya tiene su propia concha en la CDMX: dónde conseguirla

La querida ave se ha vuelto un referente en esta Copa del Mundo 2026

Guardar
Google icon
conchas pato merlin
(Instagram)

La fiebre por Merlín, el pato mundialista que conquistó a los aficionados mexicanos durante el Mundial 2026, inspira una nueva tendencia en las panaderías: las “Merliconchas”, piezas de pan dulce que rinden homenaje al ave viral y se vuelven favoritas entre los fanáticos del futbol y la repostería en Ciudad de México.

La Merliconcha: el pan viral inspirado en Merlín

Una panadería presentó a través de redes sociales la Merliconcha, una concha de vainilla que simula la figura de Merlín.

El pan tiene cabeza y patas hechas de masa teñida, mientras el cuerpo luce una cobertura verde decorada como la ‘playera’ que distingue al pato en memes y fotos virales del torneo.

PUBLICIDAD

conchas pato merlin
(Instagram)

“Les presento las Merliconchas del torneo MX”, publicó la panadería en Instagram, donde los comentarios no se hicieron esperar: “Quiero una”, escribió una usuaria.

En la imagen compartida, la concha recrea los detalles icónicos del personaje: el pico naranja, los ojos grandes y una cobertura que imita el diseño textil con líneas blancas. Esta fusión de creatividad y gastronomía responde al furor desatado por el pato, quien se convirtió en símbolo de buena suerte y amuleto para la selección durante el torneo.

PUBLICIDAD

Quién es Merlín, el pato mundialista viral

El personaje de Merlín surge como mascota no oficial de la afición. Su historia comienza cuando el pato fue captado en las celebraciones tras la victoria de México contra Sudáfrica el pasado 11 de junio.

Miles de aficionados celebraron la victoria mexicana, pero fue un pequeño pato quien terminó acaparando la atención.

Su dueña platicó a ESPN más a detalle todo respecto al querido animal.

“Lo domestiqué, lo eduqué para que aprendiera a estar aquí. Primero fue con arnés, porque obviamente le tenía miedo a las avenidas, a la gente, al ruido. Y ya conforme se fue acostumbrando le quitamos el arnés y ya nos va siguiendo. Como comida especial para pato, frutas, verduras, proteínas y una vez a la semana tacos de carnitas”,

Su fama trasciende memes: panaderías y negocios aprovechan su popularidad para crear productos temáticos, como la Merliconcha, que se agota en pocas horas tras cada publicación.

¿Dónde conseguir las conchas del Pato Merlín?

Las conchas pueden obtenerse a través de la cuenta de Instagram en Bestcake Cdmx. Según el creador de este pan dulce, sus productos se realizan bajo pedido.

Temas Relacionados

Mundial 2026Conchaspato mundialistaSelección Mexicana Mundial 2026Viralmexico-virales

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Popocatépetl registró 35 emisiones en las últimas 24 horas

El Popocatépetl es uno de los volcanes más activos de México y está ubicado en los límites territoriales de Morelos, Puebla y el Estado de México

Popocatépetl registró 35 emisiones en las últimas 24 horas

¿Qué tan segura es la vejez? El abuso contra los adultos mayores afecta a una de cada seis personas de más de 60 años

Según el INEGI, para el segundo trimestre de 2022 había en el país 17 millones 958 mil 707 personas de la tercera edad

¿Qué tan segura es la vejez? El abuso contra los adultos mayores afecta a una de cada seis personas de más de 60 años

Sandra está grave tras ataque de mujer con ácido a ella y a su novio en Guanajuato: el macabro mensaje que les gritó

La joven de 24 años permanece en terapia intensiva con severas quemaduras tras ser quemada junto a su pareja en la colonia Bosques de la Alameda, en Celaya

Sandra está grave tras ataque de mujer con ácido a ella y a su novio en Guanajuato: el macabro mensaje que les gritó

Fiscalía de Michoacán informa localización de familia que llevaba cinco días desaparecida

La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que la familia reportada como desaparecida en el trayecto entre Zihuatanejo y Mazamitla ya fue localizada sana y salva

Fiscalía de Michoacán informa localización de familia que llevaba cinco días desaparecida

¿Hubo pleito por Galilea Montijo? Aldo Rendón y Karla Díaz responden a las especulaciones en acalorado debate de ‘Solo Las Más 2’

Los involucrados reaccionaron a las versiones que circularon en redes sociales y dejaron claro cuál es la verdadera relación que mantienen fuera de cámaras

¿Hubo pleito por Galilea Montijo? Aldo Rendón y Karla Díaz responden a las especulaciones en acalorado debate de ‘Solo Las Más 2’
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fiscalía de Michoacán informa localización de familia que llevaba cinco días desaparecida

Fiscalía de Michoacán informa localización de familia que llevaba cinco días desaparecida

Trump afirma que “los cárteles gobiernan México” y describe a Sheinbaum como una mujer “muy asustada”

Declaran culpable a ‘El Negro Zamora’, autor intelectual del ataque al bar Caballo Blanco que dejó 29 muertos en Veracruz

Matan a pareja de colombianos en la colonia Guerrero: familiares buscan repatriar el cuerpo de Alba Lucía desde la CDMX

Atacan a policías estatales en Mazatlán: detienen a dos presuntos agresores

ENTRETENIMIENTO

¿Hubo pleito por Galilea Montijo? Aldo Rendón y Karla Díaz responden a las especulaciones en acalorado debate de ‘Solo Las Más 2’

¿Hubo pleito por Galilea Montijo? Aldo Rendón y Karla Díaz responden a las especulaciones en acalorado debate de ‘Solo Las Más 2’

Chingu Amiga duda a quién apoyar en el México vs Corea del Mundial 2026 y redes le dicen: “Acuérdate quién te dio esposo”

Eugenio Derbez tras volver a ser ‘Burro’ en Shrek 5: “Todavía tengo mucho que decir”

Cuál fue la delicada operación a la que se habría sometido Luis Miguel: “Ha estado acompañado de Paloma Cuevas”

Bruno Bichir rompe el silencio sobre el accidente de José Ángel y revela cómo está

DEPORTES

Ahora con mantas: acusan al hermano de Héctor Moreno por presunta estafa con boletos para el Mundial 2026 en Culiacán

Ahora con mantas: acusan al hermano de Héctor Moreno por presunta estafa con boletos para el Mundial 2026 en Culiacán

Chingu Amiga duda a quién apoyar en el México vs Corea del Mundial 2026 y redes le dicen: “Acuérdate quién te dio esposo”

Fabio Cannavaro revela la importancia del Estadio Ciudad de México para la historia del futbol: “Se te pone la piel de gallina”

Selección de Corea denuncia presunta vigilancia desde un dron previo a su partido contra México

Nadie lo sabe, pero hay dos actores mexicanos que han sido testigos de todas las Copas del Mundo