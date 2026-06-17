Merlín, el pato mundialista, ya tiene su propia concha en la CDMX: dónde conseguirla

(Instagram)

La fiebre por Merlín, el pato mundialista que conquistó a los aficionados mexicanos durante el Mundial 2026, inspira una nueva tendencia en las panaderías: las “Merliconchas”, piezas de pan dulce que rinden homenaje al ave viral y se vuelven favoritas entre los fanáticos del futbol y la repostería en Ciudad de México.

La Merliconcha: el pan viral inspirado en Merlín

Una panadería presentó a través de redes sociales la Merliconcha, una concha de vainilla que simula la figura de Merlín.

El pan tiene cabeza y patas hechas de masa teñida, mientras el cuerpo luce una cobertura verde decorada como la ‘playera’ que distingue al pato en memes y fotos virales del torneo.

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(Instagram)

“Les presento las Merliconchas del torneo MX”, publicó la panadería en Instagram, donde los comentarios no se hicieron esperar: “Quiero una”, escribió una usuaria.

En la imagen compartida, la concha recrea los detalles icónicos del personaje: el pico naranja, los ojos grandes y una cobertura que imita el diseño textil con líneas blancas. Esta fusión de creatividad y gastronomía responde al furor desatado por el pato, quien se convirtió en símbolo de buena suerte y amuleto para la selección durante el torneo.

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Quién es Merlín, el pato mundialista viral

El personaje de Merlín surge como mascota no oficial de la afición. Su historia comienza cuando el pato fue captado en las celebraciones tras la victoria de México contra Sudáfrica el pasado 11 de junio.

Miles de aficionados celebraron la victoria mexicana, pero fue un pequeño pato quien terminó acaparando la atención.

Su dueña platicó a ESPN más a detalle todo respecto al querido animal.

“Lo domestiqué, lo eduqué para que aprendiera a estar aquí. Primero fue con arnés, porque obviamente le tenía miedo a las avenidas, a la gente, al ruido. Y ya conforme se fue acostumbrando le quitamos el arnés y ya nos va siguiendo. Como comida especial para pato, frutas, verduras, proteínas y una vez a la semana tacos de carnitas”,

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Su fama trasciende memes: panaderías y negocios aprovechan su popularidad para crear productos temáticos, como la Merliconcha, que se agota en pocas horas tras cada publicación.

¿Dónde conseguir las conchas del Pato Merlín?

Las conchas pueden obtenerse a través de la cuenta de Instagram en Bestcake Cdmx. Según el creador de este pan dulce, sus productos se realizan bajo pedido.

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