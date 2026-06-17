Lilly Téllez pide al Senado condenar ‘acto de intimidación’ contra la diputada amenazada con corona fúnebre en Sinaloa

Una pintura en acuarela presenta a dos mujeres con tonos de piel realistas, destacando una paleta de colores alternativa en el fondo y la vestimenta, creando un contraste artístico y moderno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lilly Téllez, senadora panista, compartió en su cuenta oficial en ‘X’ el documento de la solicitud que emitió la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para reprobar los recientes actos de intimidación dirigidos a la diputada Paola Iveth Gárate Valenzuela, quien ha sido amenazada de muerte tras recibir una corona fúnebre en su domicilio.

En el documento, la legisladora federal exigió a las instancias gubernamentales garantizar y salvaguardar la vida de Gárate Valenzuela, así como realizar los procedimientos necesarios para castigar a los responsables.

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El exhorto surge tras un perturbador suceso ocurrido la tarde del pasado miércoles 10 de enero de 2026. Alrededor de las 19:00 horas, sujetos desconocidos colocaron un arreglo floral fúnebre en la entrada principal de la vivienda de la diputada, el cual portaba una cinta oscura con la leyenda “Fam. Gárete Valenzuela”. Cuando esto sucedió, la legisladora se encontraba en su domicilio e de inmediato reportó el hallazgo en las líneas de emergencia.

Agresiones contra Paola Gárate

En la propuesta de la senadora panista, enlista las agresiones de las que ha sido víctima Paola Gárate, desde 2021, año en el que ya desempeñaba como funcionaria política, detallando dos ocasiones previas a la registrada el pasado 10 de junio:

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Privación de la libertad (2021): fue secuestrada por personas armadas durante la jornada electoral en la que se renovó la gubernatura de Sinaloa, esto como un mecanismo de presión para reconocer al gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya (quien es señalado por autoridades estadounidenses por sostener presuntos nexos con el crimen organizado), como victorioso en los comicios.

Fotografía de archivo fechada el 25 de febrero de 2022, que muestra al exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. EFE/ Juan Carlos Cruz

La diputada narró a Proceso que no presentó una denuncia porque “cuesta la vida”. Sus declaraciones las dio el pasado mes, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidiera al gobierno estadounidense pruebas contra Rocha Moya.

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Despojo violento de su vehículo (2024): fue interceptada y despojada con violencia de su camioneta Toyota Highlander 2024 por civiles armados en la colonia Lomas de Guadalupe, Culiacán. La unidad fue localizada horas más tarde en la zona “La Costerita”.

Peticiones concretas para detener hostigamiento

Para detener esta vulneración contra Paola Iveth Gárate Valenzuela,, el punto de acuerdo plantea requerimientos normativos puntuales. Primero, insta a la Fiscalía General de Sinaloa a ejecutar una pesquisa minuciosa, completamente libre de presiones políticas, que agote todas las líneas posibles, incluyendo las represalias por su labor parlamentaria.

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Además, hace un llamado a la Secretaría de Gobernación y a las fuerzas del orden para implementar medidas de protección, pues de acuerdo con Gárate, pese a que la gobernadora interina Yeraldine Bonilla afirmó que la diputada contaba con un esquema de seguridad, la Guardia Nacional le explicó que la seguridad era “acompañamiento en traslados oficiales o cuando existiera alguna situación”.

CULIACÁN, SINALOA, JUNIO102026.– Una corona fúnebre con la leyenda “Fam. Gárate Valenzuela” fue abandonada la tarde de este miércoles en la entrada del domicilio de la diputada local del PRI, Paola Gárate Valenzuela, ubicado en la colonia Emiliano Zapata. La legisladora, al percatarse del hecho, notificó de inmediato a las autoridades, lo que derivó en el despliegue de elementos del Ejército y agentes de la Fiscalía General del Estado para resguardar la zona e iniciar las investigaciones. La diputada ha denunciado en reiteradas ocasiones amenazas e intimidaciones derivadas de su postura crítica contra gobiernos de Morena y de los señalamientos recientes hacia funcionarios sinaloenses por presuntos vínculos con el crimen organizado. Cabe recordar que el 14 de octubre de 2025 fue víctima de un violento despojo de vehículo por parte de civiles armados, unidad que posteriormente apareció abandonada en “La Costerita”. FOTO: JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO.COM

Ante esto, la diputada sinaloense cuestionó: “¿Cómo funciona eso? ¿La amenaza existe solamente cuando voy camino al Congreso?, ¿Cuando llego a mi casa deja de existir? ¿Cuando estoy con mi familia ya no hay riesgo?“, publicó en su cuenta oficial en ‘X’.

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Por ende, Lilly Téllez pidió que la custodia no debería de condicionarse a horarios laborales ni traslados institucionales, debiendo abarcar la vigilancia domiciliaria y el amparo familiar de forma constante.

La iniciativa exige erradicar los discursos vacíos en todos los niveles gubernamentales. Demanda categóricamente que la protección deje de ser una mera simulación mediática y se transforme en una certeza palpable para quienes denuncian la violencia e impunidad que asedia a México, aun arriesgando sus propias vidas.

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