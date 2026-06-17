Fiscalía de Michoacán informa localización de familia que llevaba cinco días desaparecida

La Fiscalía de Michoacán informó a través de redes sociales que la familia reportada como desaparecida ya fue localizada con vida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La familia que había sido reportada como desaparecida desde hace cinco días, luego de emprender un viaje desde el puerto de Zihuatanejo, Guerrero, con destino al estado de Jalisco, fue localizada sana y salva, informó la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

La noticia fue dada a conocer a través de las redes sociales de la dependencia, donde se publicó un mensaje confirmando la localización de las personas.

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“Se localiza a salvo familia reportada como desaparecida en el trayecto Zihuatanejo-Mazamitla. Reiteramos nuestro compromiso de trabajar con la máxima eficacia ante cualquier reporte de desaparición”, señaló la Fiscalía de Michoacán.

La publicación estuvo acompañada de las fichas de búsqueda de los integrantes de la familia con la leyenda “Localizado”, poniendo fin a varios días de incertidumbre y preocupación entre sus familiares y usuarios de redes sociales que habían difundido el caso.

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Perdieron comunicación durante el viaje hacia Jalisco

De acuerdo con la información que habían dado a conocer las autoridades ministeriales, el contacto con la familia se perdió desde el pasado 11 de junio.

Las fichas de búsqueda de los integrantes de la familia fueron marcadas como “localizados” tras confirmarse su aparición. (Facebook Fiscalía de Michoacán)

Inicialmente, se informó que los desaparecidos eran el padre de familia, la esposa y una menor de edad. Sin embargo, las fichas de búsqueda difundidas posteriormente incluyeron a una cuarta integrante de la familia.

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Las personas reportadas como desaparecidas eran:

Julio César Cruz Miñón , de 33 años de edad.

Yesica Rosas Salgado , de 28 años.

Danna Alexa , de 11 años.

Hanna Isabel R. R., de 17 años.

Según las fichas de búsqueda, la familia salió de Zihuatanejo con destino al estado de Jalisco y el último punto donde se tuvo conocimiento de su presencia fue en la ruta que conecta el puerto guerrerense con el municipio de Mazamitla.

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Desde ese momento se perdió toda comunicación con ellos, situación que llevó a sus familiares a solicitar la intervención de las autoridades y a difundir fotografías e información de identificación para intentar obtener datos sobre su paradero.

La desaparición de la familia generó preocupación debido al contexto de inseguridad que persiste en diversas carreteras del occidente del país, especialmente en zonas que conectan los estados de Guerrero, Michoacán y Jalisco.

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El caso generó preocupación debido a que la familia había desaparecido durante un viaje entre Guerrero y Jalisco. EFE/Iván Villanueva

Fiscalía no ha revelado las circunstancias de la localización

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Michoacán no ha dado a conocer mayores detalles sobre las condiciones en las que fue localizada la familia.

Tampoco se ha informado el lugar exacto donde fueron encontrados, si recibieron atención médica o si existió la comisión de algún delito relacionado con su desaparición temporal.

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La dependencia únicamente confirmó que todos los integrantes de la familia fueron encontrados con vida y que ya se encuentran a salvo.

El caso había generado una amplia movilización en redes sociales, donde familiares y ciudadanos compartieron las fichas de búsqueda y solicitaron la colaboración de la población para aportar cualquier información que ayudara a ubicarlos.

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La difusión de las cédulas de búsqueda permitió que el caso alcanzara una gran visibilidad pública, incrementando la preocupación debido a que transcurrieron varios días sin que existiera comunicación con alguno de los integrantes de la familia.

La confirmación de su localización representa un desenlace positivo en un contexto en el que numerosos casos de desaparición en el país permanecen sin resolver durante meses o incluso años.

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Por ahora, las autoridades mantienen bajo reserva la información relacionada con las circunstancias que rodearon la pérdida de contacto y la posterior aparición de la familia, por lo que se espera que en las próximas horas se puedan conocer más detalles sobre este caso que mantuvo en alerta a familiares y ciudadanos de Guerrero, Michoacán y Jalisco durante cinco días.