México

Fiscalía de Michoacán informa localización de familia que llevaba cinco días desaparecida

La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que la familia reportada como desaparecida en el trayecto entre Zihuatanejo y Mazamitla ya fue localizada sana y salva

Guardar
Google icon
Retrato horizontal en estilo acuarela de cuatro personas: una mujer sonriente, un hombre serio, una niña sonriente y una adolescente sonriente con una bebida.
La Fiscalía de Michoacán informó a través de redes sociales que la familia reportada como desaparecida ya fue localizada con vida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La familia que había sido reportada como desaparecida desde hace cinco días, luego de emprender un viaje desde el puerto de Zihuatanejo, Guerrero, con destino al estado de Jalisco, fue localizada sana y salva, informó la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

La noticia fue dada a conocer a través de las redes sociales de la dependencia, donde se publicó un mensaje confirmando la localización de las personas.

PUBLICIDAD

“Se localiza a salvo familia reportada como desaparecida en el trayecto Zihuatanejo-Mazamitla. Reiteramos nuestro compromiso de trabajar con la máxima eficacia ante cualquier reporte de desaparición”, señaló la Fiscalía de Michoacán.

La publicación estuvo acompañada de las fichas de búsqueda de los integrantes de la familia con la leyenda “Localizado”, poniendo fin a varios días de incertidumbre y preocupación entre sus familiares y usuarios de redes sociales que habían difundido el caso.

PUBLICIDAD

Perdieron comunicación durante el viaje hacia Jalisco

De acuerdo con la información que habían dado a conocer las autoridades ministeriales, el contacto con la familia se perdió desde el pasado 11 de junio.

Las fichas de búsqueda de los integrantes de la familia fueron marcadas como “localizados” tras confirmarse su aparición. (Facebook Fiscalía de Michoacán)
Las fichas de búsqueda de los integrantes de la familia fueron marcadas como “localizados” tras confirmarse su aparición. (Facebook Fiscalía de Michoacán)

Inicialmente, se informó que los desaparecidos eran el padre de familia, la esposa y una menor de edad. Sin embargo, las fichas de búsqueda difundidas posteriormente incluyeron a una cuarta integrante de la familia.

Las personas reportadas como desaparecidas eran:

  • Julio César Cruz Miñón, de 33 años de edad.
  • Yesica Rosas Salgado, de 28 años.
  • Danna Alexa, de 11 años.
  • Hanna Isabel R. R., de 17 años.

Según las fichas de búsqueda, la familia salió de Zihuatanejo con destino al estado de Jalisco y el último punto donde se tuvo conocimiento de su presencia fue en la ruta que conecta el puerto guerrerense con el municipio de Mazamitla.

Desde ese momento se perdió toda comunicación con ellos, situación que llevó a sus familiares a solicitar la intervención de las autoridades y a difundir fotografías e información de identificación para intentar obtener datos sobre su paradero.

La desaparición de la familia generó preocupación debido al contexto de inseguridad que persiste en diversas carreteras del occidente del país, especialmente en zonas que conectan los estados de Guerrero, Michoacán y Jalisco.

El caso generó preocupación debido a que la familia había desaparecido durante un viaje entre Guerrero y Jalisco. EFE/Iván Villanueva
El caso generó preocupación debido a que la familia había desaparecido durante un viaje entre Guerrero y Jalisco. EFE/Iván Villanueva

Fiscalía no ha revelado las circunstancias de la localización

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Michoacán no ha dado a conocer mayores detalles sobre las condiciones en las que fue localizada la familia.

Tampoco se ha informado el lugar exacto donde fueron encontrados, si recibieron atención médica o si existió la comisión de algún delito relacionado con su desaparición temporal.

La dependencia únicamente confirmó que todos los integrantes de la familia fueron encontrados con vida y que ya se encuentran a salvo.

El caso había generado una amplia movilización en redes sociales, donde familiares y ciudadanos compartieron las fichas de búsqueda y solicitaron la colaboración de la población para aportar cualquier información que ayudara a ubicarlos.

La difusión de las cédulas de búsqueda permitió que el caso alcanzara una gran visibilidad pública, incrementando la preocupación debido a que transcurrieron varios días sin que existiera comunicación con alguno de los integrantes de la familia.

La confirmación de su localización representa un desenlace positivo en un contexto en el que numerosos casos de desaparición en el país permanecen sin resolver durante meses o incluso años.

Por ahora, las autoridades mantienen bajo reserva la información relacionada con las circunstancias que rodearon la pérdida de contacto y la posterior aparición de la familia, por lo que se espera que en las próximas horas se puedan conocer más detalles sobre este caso que mantuvo en alerta a familiares y ciudadanos de Guerrero, Michoacán y Jalisco durante cinco días.

Temas Relacionados

MichoacánGuerreroJaliscoZihuatanejoMazamitladesapariciónpersonas localizadasFGEnarco en Méxiconarcotráfico Méxicomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Popocatépetl registró 35 emisiones en las últimas 24 horas

El Popocatépetl es uno de los volcanes más activos de México y está ubicado en los límites territoriales de Morelos, Puebla y el Estado de México

Popocatépetl registró 35 emisiones en las últimas 24 horas

¿Qué tan segura es la vejez? El abuso contra los adultos mayores afecta a una de cada seis personas de más de 60 años

Según el INEGI, para el segundo trimestre de 2022 había en el país 17 millones 958 mil 707 personas de la tercera edad

¿Qué tan segura es la vejez? El abuso contra los adultos mayores afecta a una de cada seis personas de más de 60 años

Sandra está grave tras ataque de mujer con ácido a ella y a su novio en Guanajuato: el macabro mensaje que les gritó

La joven de 24 años permanece en terapia intensiva con severas quemaduras tras ser quemada junto a su pareja en la colonia Bosques de la Alameda, en Celaya

Sandra está grave tras ataque de mujer con ácido a ella y a su novio en Guanajuato: el macabro mensaje que les gritó

¿Hubo pleito por Galilea Montijo? Aldo Rendón y Karla Díaz responden a las especulaciones en acalorado debate de ‘Solo Las Más 2’

Los involucrados reaccionaron a las versiones que circularon en redes sociales y dejaron claro cuál es la verdadera relación que mantienen fuera de cámaras

¿Hubo pleito por Galilea Montijo? Aldo Rendón y Karla Díaz responden a las especulaciones en acalorado debate de ‘Solo Las Más 2’

Trump afirma que “los cárteles gobiernan México” y describe a Sheinbaum como una mujer “muy asustada”

El presidente de Estados Unidos acusa a México de perder control ante el narco, cuestiona la capacidad de su homologa

Trump afirma que “los cárteles gobiernan México” y describe a Sheinbaum como una mujer “muy asustada”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Trump afirma que “los cárteles gobiernan México” y describe a Sheinbaum como una mujer “muy asustada”

Trump afirma que “los cárteles gobiernan México” y describe a Sheinbaum como una mujer “muy asustada”

Declaran culpable a ‘El Negro Zamora’, autor intelectual del ataque al bar Caballo Blanco que dejó 29 muertos en Veracruz

Matan a pareja de colombianos en la colonia Guerrero: familiares buscan repatriar el cuerpo de Alba Lucía desde la CDMX

Atacan a policías estatales en Mazatlán: detienen a dos presuntos agresores

Sicarios usan falsos uniformes de policías de la CDMX para asesinar a una familia: advierten disputa entre grupos criminales

ENTRETENIMIENTO

¿Hubo pleito por Galilea Montijo? Aldo Rendón y Karla Díaz responden a las especulaciones en acalorado debate de ‘Solo Las Más 2’

¿Hubo pleito por Galilea Montijo? Aldo Rendón y Karla Díaz responden a las especulaciones en acalorado debate de ‘Solo Las Más 2’

Chingu Amiga duda a quién apoyar en el México vs Corea del Mundial 2026 y redes le dicen: “Acuérdate quién te dio esposo”

Eugenio Derbez tras volver a ser ‘Burro’ en Shrek 5: “Todavía tengo mucho que decir”

Cuál fue la delicada operación a la que se habría sometido Luis Miguel: “Ha estado acompañado de Paloma Cuevas”

Bruno Bichir rompe el silencio sobre el accidente de José Ángel y revela cómo está

DEPORTES

Ahora con mantas: acusan al hermano de Héctor Moreno por presunta estafa con boletos para el Mundial 2026 en Culiacán

Ahora con mantas: acusan al hermano de Héctor Moreno por presunta estafa con boletos para el Mundial 2026 en Culiacán

Chingu Amiga duda a quién apoyar en el México vs Corea del Mundial 2026 y redes le dicen: “Acuérdate quién te dio esposo”

Fabio Cannavaro revela la importancia del Estadio Ciudad de México para la historia del futbol: “Se te pone la piel de gallina”

Selección de Corea denuncia presunta vigilancia desde un dron previo a su partido contra México

Nadie lo sabe, pero hay dos actores mexicanos que han sido testigos de todas las Copas del Mundo