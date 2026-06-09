Qué dijo Alicia Villarreal sobre su presunta separación de Cibad Hernández

Alicia Villarreal habla en exclusiva con Gustavo Adolfo Infante en Primera Mano y niega una ruptura con Cibad Hernández. - (IG/@cibadoficial11)

En medio de los rumores sobre un posible distanciamiento, Alicia Villarreal decidió hablar con claridad sobre su situación sentimental y puso fin a las especulaciones.

La cantante, entrevistada en exclusiva por Gustavo Adolfo Infante para el programa de Primera Mano, abordó directamente las versiones que circulaban en torno a su relación con Cibad Hernández.

PUBLICIDAD

Afirmó que atraviesa un momento estable en su vida personal. Entre risas y respuestas directas, dejó ver que la relación no solo continúa, sino que forma parte importante de su presente emocional.

La intérprete también destacó que vive una etapa de plenitud, marcada por su carrera, su familia y su vínculo afectivo, el cual describió como distinto a experiencias pasadas, pero igualmente significativo.

PUBLICIDAD

“Es mi señor”: Alicia Villarreal desmiente ruptura y confirma convivencia con Cibad Hernández

La cantante afirma que su relación con Cibad Hernández sigue y la define con la frase: “Es mi señor”. - (Instagram: @cibadoficial11 y lavillarrealmx)

Los rumores sobre una supuesta separación fueron uno de los puntos centrales de la entrevista, pero la cantante los desactivó con una respuesta directa. “Pues sí, es mi señor, sí”, afirmó al ser cuestionada sobre la continuidad de su relación con Cibad Hernández.

Ante la pregunta sobre si viven juntos, Villarreal respondió entre risas y sin evasivas, dejando entrever la cercanía que existe entre ambos. “Somos una pareja madura… somos adultos responsables”, explicó, al referirse a la dinámica que mantienen actualmente.

PUBLICIDAD

La artista también subrayó que su relación se basa en el respeto y el afecto mutuo. “Tenemos una relación realmente muy bonita, de mucho amor, de mucho respeto”, señaló, dejando claro que la convivencia forma parte de su vida cotidiana.

Alicia Villarreal habla de amor, familia y estabilidad emocional

Alicia Villarreal confirma que mantiene convivencia con Cibad Hernández y responde sin evasivas sobre si viven juntos. - (IG, Alicia Villarreal - Cibad Hernández)

Más allá de los rumores, Villarreal aprovechó el espacio para reflexionar sobre su estado emocional actual. “Estoy enamorada, siempre estoy enamorada, pero hoy tengo un amor diferente, especial”, expresó al describir la etapa que vive.

PUBLICIDAD

La cantante destacó que se siente agradecida por las distintas áreas de su vida, incluyendo su familia y su carrera artística. “Me siento muy contenta, muy agradecida con Dios”, comentó, al resaltar también el papel de sus hijos en su bienestar personal.

Villarreal enfatizó que su felicidad no depende únicamente de su relación sentimental, sino de un equilibrio más amplio. “Tengo la fortuna de ser madre, tengo unos hijos increíbles”, añadió, subrayando la importancia de su entorno familiar.

PUBLICIDAD

Una relación madura que se sostiene en el respeto y la experiencia

La cantante concluye que vive una etapa estable y afirma: “Vivo feliz, muy feliz”. - Crédito: IG/lavillarrealmx

La cantante describió su vínculo con Cibad Hernández como una relación construida desde la madurez y la experiencia de vida. “Somos una pareja madura… hemos vivido muchas experiencias”, explicó durante la conversación.

En ese sentido, Villarreal destacó que ambos han decidido llevar su relación con responsabilidad y equilibrio. “Es una relación realmente muy bonita, de mucho amor y de mucho respeto”, reiteró.

PUBLICIDAD

También reconoció que la felicidad que experimenta actualmente es el resultado de múltiples factores en su vida. “Vivo feliz, muy feliz”, concluyó, dejando en claro que atraviesa una etapa estable tanto en lo personal como en lo emocional.