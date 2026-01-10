Temblor hoy en México: noticias de la actividad sísmica este sábado 10 de enero de 2025

Ante este tipo de fenómenos, las autoridades reiteran la importancia de la prevención . En caso de sismo, se recomienda mantener la calma, agacharse, cubrirse y sujetarse, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer, y posteriormente revisar daños , seguir indicaciones oficiales y evitar el uso de elevadores. La prevención y la información oportuna continúan siendo clave para salvar vidas.

México es un país con alta actividad sísmica debido a su ubicación en el límite de varias placas tectónicas, principalmente la de Cocos, la Norteamericana y la del Pacífico. El constante movimiento y la interacción entre estas placas generan liberaciones de energía que se manifiestan en forma de sismos , especialmente en la costa del Pacífico.

