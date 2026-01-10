México

Temblor hoy en México: noticias de la actividad sísmica este sábado 10 de enero de 2025

Sigue en vivo todas las noticias sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Guardar

En pocas líneas:

    06:10 hsHoy

    México es un país con alta actividad sísmica debido a su ubicación en el límite de varias placas tectónicas, principalmente la de Cocos, la Norteamericana y la del Pacífico. El constante movimiento y la interacción entre estas placas generan liberaciones de energía que se manifiestan en forma de sismos, especialmente en la costa del Pacífico.

    Ante este tipo de fenómenos, las autoridades reiteran la importancia de la prevención. En caso de sismo, se recomienda mantener la calma, agacharse, cubrirse y sujetarse, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer, y posteriormente revisar daños, seguir indicaciones oficiales y evitar el uso de elevadores. La prevención y la información oportuna continúan siendo clave para salvar vidas.

    Temas Relacionados

    Temblor hoySismo en MéxicoServicio Sismológico NacionalEpicentromexico-noticias

    Últimas noticias

    Cae Raúl “N” acusado de atraer a mujeres con falsas ofertas de trabajo para abusar de ellas

    Aunque autoridades dieron con el sospechoso por aparente portación de drogas, ya investigan su presunta implicación en las agresiones sexuales

    Cae Raúl “N” acusado de

    Rescatan y atienden a 15 animales de compañía tras explosión de edificio en Coyoacán

    Siete perros, siete gatos y una tortuga recibieron atención veterinaria tras ser sustraídos del centro del incidente

    Rescatan y atienden a 15

    Con el regreso de Jesús Rivas, Pumas presenta a todos sus fichajes para el clausura 2026

    El club realizó la presentación de seis refuerzos para el Clausura 2026, con la mira en romper una sequía de casi quince años sin títulos en la Liga MX

    Con el regreso de Jesús

    Cinco hábitos que deberías abandonar si te acercas a los 50 años, tu cuerpo lo agradecerá

    Diversos análisis advierten que el sedentarismo, el tabaquismo y la ingesta de azúcar excesiva elevan la probabilidad de enfermedades crónicas en personas que superan la quinta década

    Cinco hábitos que deberías abandonar

    Los 5 alimentos del mar que pueden ser más tóxicos para la salud

    Esta comida es deliciosa, pero hay que tener cuidado con ella

    Los 5 alimentos del mar

    ÚLTIMAS NOTICIAS

    Los acontecimientos de 1989 aún

    Los acontecimientos de 1989 aún no culminan

    ¿Energía o tecnología? El dilema argentino ante el nuevo orden mundial

    Venezuela, pieza clave en la competencia EEUU-China

    Venezuela: límite ético a la soberanía estatal

    Trump: enfrentando a Venezuela y mirando a Irán

    INFOBAE AMÉRICA

    País por país, de qué

    País por país, de qué nacionalidad son los 87 extranjeros detenidos por el régimen venezolano

    La centenaria batalla por el petróleo venezolano

    Reza Pahlavi, hijo del último sha de Irán, llamó a coordinar las protestas contra el régimen: “Pondremos de rodillas a la República Islámica”

    La historia de Mickey Rourke: de galán de Hollywood a casi perder su casa por una deuda de miles de dólares

    El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá de emergencia tras el último ataque masivo de Rusia a Ucrania

    DEPORTES

    El curioso caso que deberá

    El curioso caso que deberá resolver Boca Juniors en este mercado de pases por el contrato “en el limbo” de un futbolista

    Fue diagnosticado con una grave enfermedad, su hermano le donó un riñón y enfrentará al Manchester City: “Siempre estaré agradecido”

    Hizo motocross, equitación y sorprendió ganando en el Dakar: quién es la joven piloto del bombero voluntario argentino

    Marruecos venció a Camerún y jugará la semifinal de la Copa de África tras 22 años: la impactante racha de Brahim Díaz

    De la volea de Maxi Rodríguez al penal atajado por Goycochea: las perlitas del partido de leyendas entre Argentina y Uruguay