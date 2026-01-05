Cómo retomar el ejercicio después de las fiestas de año nuevo y no morir en el intento

Retomar la actividad física tras Año Nuevo impulsa la recuperación de hábitos saludables después de los excesos de las fiestas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la llegada del nuevo año, muchas personas buscan recuperar sus hábitos saludables y retomar la actividad física tras los excesos de las fiestas.

Iniciar nuevamente una rutina de ejercicio puede resultar desafiante, especialmente después de un periodo de descanso o alimentación poco equilibrada.

Contar con una guía práctica facilita el regreso al movimiento y ayuda a establecer una base sólida para mantener la constancia y el bienestar a lo largo del año.

Consejos para retomar el ejercicio después de las fiestas de año nuevo y no morir en el intento

Al retomar el ejercicio después de las fiestas de Año Nuevo, conviene hacerlo de forma gradual para evitar lesiones y aumentar las probabilidades de mantener el hábito. Estos consejos pueden ayudar en el proceso:

Establecer metas realistas : Plantear objetivos alcanzables en el corto plazo facilita la constancia y evita la frustración.

Comenzar con rutinas suaves : Iniciar con actividades de baja intensidad, como caminatas, estiramientos o ejercicios de movilidad, permite que el cuerpo se adapte nuevamente al movimiento.

Incrementar la intensidad de manera progresiva : Aumentar la duración y el esfuerzo del entrenamiento poco a poco reduce el riesgo de fatiga o lesiones.

Programar los entrenamientos : Asignar horarios específicos para ejercitarse ayuda a crear una rutina estable.

Escuchar al cuerpo : Prestar atención a las señales del organismo y descansar cuando sea necesario resulta clave para una recuperación adecuada.

Combinar diferentes tipos de ejercicio : Alternar entre actividades cardiovasculares, de fuerza y flexibilidad contribuye a un entrenamiento más completo y entretenido.

Hidratarse y alimentarse de forma equilibrada : Mantener una buena hidratación y una alimentación adecuada favorece el rendimiento físico y la recuperación muscular.

Buscar apoyo o compañía: Realizar actividad física en grupo o con amigos puede generar mayor motivación y compromiso.

Mejores ejercicios para retomar la actividad física después de un periódo de sedentarismo

Tras un periodo de sedentarismo, ciertos ejercicios favorecen el regreso progresivo a la actividad física y ayudan a reducir el riesgo de lesiones. Entre las opciones más recomendadas se encuentran:

Caminatas : Andar a paso moderado es una forma sencilla y efectiva de activar el cuerpo, mejorar la circulación y recuperar la resistencia cardiovascular.

Estiramientos y movilidad articular : Realizar rutinas de estiramiento y ejercicios suaves para las articulaciones contribuye a recuperar la flexibilidad y prevenir molestias musculares.

Bicicleta estática o al aire libre : Pedalear permite trabajar el sistema cardiovascular y los músculos de las piernas con bajo impacto.

Ejercicios de bajo impacto : Actividades como natación, elíptica o yoga ayudan a fortalecer el cuerpo sin sobrecargar las articulaciones.

Entrenamiento de fuerza con peso corporal : Sentadillas, flexiones de brazos y abdominales son ejercicios básicos que se pueden adaptar a diferentes niveles de condición física.

Clases dirigidas para principiantes: Participar en sesiones de entrenamiento guiadas facilita la adaptación y el aprendizaje de una técnica adecuada.

La clave está en comenzar de forma gradual, escuchar las señales del cuerpo y avanzar de acuerdo al propio ritmo.