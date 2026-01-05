Cómo retomar el ejercicio después de las fiestas de año nuevo y no morir en el intento

Con la llegada del nuevo año, muchas personas buscan recuperar sus hábitos saludables y retomar la actividad física tras los excesos de las fiestas.
Iniciar nuevamente una rutina de ejercicio puede resultar desafiante, especialmente después de un periodo de descanso o alimentación poco equilibrada.
Contar con una guía práctica facilita el regreso al movimiento y ayuda a establecer una base sólida para mantener la constancia y el bienestar a lo largo del año.
Consejos para retomar el ejercicio después de las fiestas de año nuevo y no morir en el intento
Al retomar el ejercicio después de las fiestas de Año Nuevo, conviene hacerlo de forma gradual para evitar lesiones y aumentar las probabilidades de mantener el hábito. Estos consejos pueden ayudar en el proceso:
- Establecer metas realistas: Plantear objetivos alcanzables en el corto plazo facilita la constancia y evita la frustración.
- Comenzar con rutinas suaves: Iniciar con actividades de baja intensidad, como caminatas, estiramientos o ejercicios de movilidad, permite que el cuerpo se adapte nuevamente al movimiento.
- Incrementar la intensidad de manera progresiva: Aumentar la duración y el esfuerzo del entrenamiento poco a poco reduce el riesgo de fatiga o lesiones.
- Programar los entrenamientos: Asignar horarios específicos para ejercitarse ayuda a crear una rutina estable.
- Escuchar al cuerpo: Prestar atención a las señales del organismo y descansar cuando sea necesario resulta clave para una recuperación adecuada.
- Combinar diferentes tipos de ejercicio: Alternar entre actividades cardiovasculares, de fuerza y flexibilidad contribuye a un entrenamiento más completo y entretenido.
- Hidratarse y alimentarse de forma equilibrada: Mantener una buena hidratación y una alimentación adecuada favorece el rendimiento físico y la recuperación muscular.
- Buscar apoyo o compañía: Realizar actividad física en grupo o con amigos puede generar mayor motivación y compromiso.
Mejores ejercicios para retomar la actividad física después de un periódo de sedentarismo
Tras un periodo de sedentarismo, ciertos ejercicios favorecen el regreso progresivo a la actividad física y ayudan a reducir el riesgo de lesiones. Entre las opciones más recomendadas se encuentran:
- Caminatas: Andar a paso moderado es una forma sencilla y efectiva de activar el cuerpo, mejorar la circulación y recuperar la resistencia cardiovascular.
- Estiramientos y movilidad articular: Realizar rutinas de estiramiento y ejercicios suaves para las articulaciones contribuye a recuperar la flexibilidad y prevenir molestias musculares.
- Bicicleta estática o al aire libre: Pedalear permite trabajar el sistema cardiovascular y los músculos de las piernas con bajo impacto.
- Ejercicios de bajo impacto: Actividades como natación, elíptica o yoga ayudan a fortalecer el cuerpo sin sobrecargar las articulaciones.
- Entrenamiento de fuerza con peso corporal: Sentadillas, flexiones de brazos y abdominales son ejercicios básicos que se pueden adaptar a diferentes niveles de condición física.
- Clases dirigidas para principiantes: Participar en sesiones de entrenamiento guiadas facilita la adaptación y el aprendizaje de una técnica adecuada.
La clave está en comenzar de forma gradual, escuchar las señales del cuerpo y avanzar de acuerdo al propio ritmo.