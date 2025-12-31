Frente Frío 25 despedirá el año con lluvias, viento y bajas temperaturas en los siguientes estados

Frente Frío 25 despedirá este año con lluvias, viento y frío en algunos estados del país. Crédito: Cuartoscuro.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reportó que, aunque el frente frío número 25 dejará de afectar directamente al país este miércoles 31 de diciembre, la masa de aire ártico asociada continuará generando lluvias intensas, vientos fuertes y bajas temperaturas en amplias regiones de México.

Impacto de la masa de aire ártico en el clima nacional

La masa de aire ártico cubre el noreste, oriente y sureste del territorio, incluyendo a la península de Yucatán. El SSN informó sobre la permanencia de condiciones atmosféricas adversas, con énfasis en las siguientes zonas:

Veracruz (regiones Los Tuxtlas y Olmeca)

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

En estos estados se reportan lluvias puntuales fuertes. Además, se presentan:

Chubascos en Puebla , Campeche y Quintana Roo

Lluvias aisladas en Yucatán

El organismo explicó que el evento de “Norte” se mantiene con vientos de 40 a 60 kilómetros por hora (km/h) y rachas de 70 a 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec.

La mañana de este miércoles se registraron temperaturas bajas en la capital del país Crédito: Facebook/ Juan Diego Jímenez Fdz

Vientos intensos y oleaje elevado en diversas regiones

Según la dependencia federal, las condiciones de viento afectan también otras áreas:

Vientos de 30 a 40 km/h, con rachas de 50 a 70 km/h en la costa centro y sur de Veracruz , con tendencia a disminuir durante la tarde

Vientos de 20 a 30 km/h, con rachas de 40 a 60 km/h en las costas de Tabasco , Campeche , Yucatán y Quintana Roo

Oleaje elevado en las costas de los estados mencionados

El ambiente se mantiene muy frío a frío en entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, incluyendo al Valle de México.

El ambiente se mantiene muy frío a frío en entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central. Crédito: Cuartoscuro.

Se presentan heladas y bancos de niebla, principalmente en el oriente y sureste del país. El reporte del SMN indica que al finalizar el día, la masa de aire ártico comenzará a modificar sus características térmicas.

Otros fenómenos meteorológicos en el país

El SMN indicó que, además de los efectos de la masa ártica, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera frente a la costa occidental de la península de Baja California, en interacción con un río atmosférico y la corriente en chorro subtropical, provocará:

Rachas fuertes de viento

Lluvias puntuales muy fuertes en la Península de Baja California

Intervalos de chubascos en Chihuahua y Sinaloa

Probabilidad de caída de nieve o aguanieve durante la noche en la sierra de San Pedro Mártir, Baja California

Además, la entrada de humedad proveniente del océano Pacífico favorece la presencia de lluvias y chubascos en el occidente y sur del territorio nacional.

La entrada de humedad proveniente del océano Pacífico favorece la presencia de lluvias y chubascos en el occidente y sur del territorio nacional. Crédito: Cuartoscuro.

Recomendaciones ante las condiciones meteorológicas

El SMN recomienda a la población:

Mantenerse informada a través de los canales oficiales

Tomar precauciones por lluvias, viento y oleaje elevado

Abrigarse adecuadamente ante el ambiente frío y posibles heladas

Extremar cuidados en zonas montañosas y de niebla

Las autoridades mantienen el monitoreo constante y actualizarán los avisos conforme evolucionen las condiciones meteorológicas.