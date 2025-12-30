México

A qué hora se estrena el final de Stranger Things en México el próximo 31 de diciembre del 2025

El proyecto estrella de Netflix llega a su fin tras cinco exitosas temporadas y la consolidación de una fanbase mexicana con teorías y altas expectativas

Imágenes de la quinta temporada
Imágenes de la quinta temporada de 'Stranger Things'. (Netflix)

La expectativa por el desenlace de Stranger Things mantiene en vilo a los seguidores de la serie. Netflix programó el estreno global del último episodio, titulado “The Finale”, para el miércoles 31 de diciembre de 2025, momento en el que millones de usuarios conocerán el destino de los personajes.

Stranger Things se convirtió desde el éxito de su primera temporada en el producto más importante para Netflix, la que sin duda es la plataforma de streaming más exitosa de todos los tiempos, por lo que el final de la serie no es poca cosa.

Los mexicanos, quienes han sido fieles a la historia de Eleven, Mike, Will, Dustin, Nancy, Max, Lucas, Steve y otros personajes entrañables, podrán disfrutar del final de temporada (y de toda la serie) el último día del año, a partir de las 7 de la noche.

¿Qué pasará en el final de Stranger Things?

Todo listo en Stranger Things
Todo listo en Stranger Things para la gran pelea final contra Vecna (Netflix)

En el tramo más reciente de la serie, lanzado el 25 de diciembre en Netflix, el grupo principal liderado por Mike Wheeler y Once se enfrentó a una serie de desafíos que delinean la inminente batalla final.

La trama reveló que Vecna, antagonista principal de la serie, busca fusionar Hawkins con el Abismo. En estos episodios, se revela que el Upside Down no corresponde a una dimensión paralela, sino que actúa como un agujero de gusano.

Max recuperó la conciencia tras haber permanecido como prisionera en la mente del villano, situación que difiere del destino de Holly, su aliada, quien no logra el mismo desenlace afortunado.

La narrativa también aborda la evolución de Will, quien acepta su orientación sexual y con ello desata un poder significativo que lo convierte en el hechicero destinado a confrontar a Vecna en el capítulo final.

El episodio final tiene que cerrar todas las tramas que hasta este momento se han presentado en la serie.

Las teorías del final de Stranger Things

Muertes y enfrentamientos que esperamos
Muertes y enfrentamientos que esperamos ver en el final de Stranger Things (Netflix)

El final de la serie está rodeado de misterios y los fanáticos ya tiene diversas teorías de que podría pasar. Aquí te compartimos nuestras teorías favoritas:

  • Número 008, Eleven y Will Byers serán los tres personajes que se enfrentarán “cuerpo a cuerpo” contra Vecna, mientras los demás lucharán desde su ingenio para evitar que el villano colapse los mundos.
  • Durante la batalla final entre los tres amigos y el malvado Henry Creel, Eleven y 008 se sacrificarán para evitar que el gobierno siga experimentando para crear “niños con poderes”. Las dos jóvenes saben que su sangre es la clave para los experimentos. Will perderá los poderes tras la victoria contra Vecna.
  • Aunque mucho se ha hablado de un posible romance entre Will Byers y Mike, teorizamos que su relación seguirá siendo exclusivamente de amistad. No obstante, no descartamos la aparición de un nuevo personaje que funciona como interés amoroso para el joven y se concrete un final feliz.
  • El azotamentes hará una impresionante aparición.

