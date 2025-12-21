Sismos en México: se registran 28 temblores durante la madrugada

Pichucalco, Chiapas es la zona más afectada del país por temblores durante esta madrugada. (SSN)

Durante la madrugada de este domingo 21 de diciembre, México registró un total de 28 sismos, según datos del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

La mayoría de estos temblores tuvo como epicentro la región de Pichucalco, Chiapas, sin que se reporten daños ni alertas mayores hasta el momento.

Entre las 4:26 y las 4:30 horas se presentaron un total de seis sismos consecutivos en esta zona con magnitudes que oscilaron hasta un máximo de 2.3 grados.

Estos eventos de baja intensidad son comunes en zonas sísmicas activas como Chiapas, aunque las autoridades mantienen el monitoreo constante.

Otro estados donde se registraron terremotos en estas horas de la mañana fueron Jalisco, Oaxaca y Monterrey.