México

5 ejercicios que ayudan a regular los niveles de azúcar en la sangre y a prevenir los picos de insulina

Es bien sabido que la actividad física tiene un gran impacto en un mejor procesamiento de la insulina por parte del organismo, tal como señala la Asociación Americana de Diabetes

Guardar
Algunas actividadeas brindan beneficios particulares
Algunas actividadeas brindan beneficios particulares para prevenir o combatir la diabetes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actividad física desempeña un papel fundamental en el control de los niveles de azúcar en la sangre y en la prevención de picos de insulina, tal como revela la Asociación Americana de Diabetes.

Incorporar determinados ejercicios a la rutina diaria puede facilitar la utilización de glucosa por el organismo y contribuir a mantener la salud metabólica, especialmente en personas con riesgo de diabetes o resistencia a la insulina.

Diversas disciplinas ofrecen beneficios específicos que ayudan a regular estos procesos de manera efectiva.

La combinación de ejercicios aeróbicos
La combinación de ejercicios aeróbicos y de fuerza resulta clave para prevenir picos de insulina y mantener la salud metabólica (Imagen ilustrativa infobae)

5 ejercicios que ayudan a regular los niveles de azúcar en la sangre y a prevenir los picos de insulina

Estos son cinco ejercicios recomendados para ayudar a regular los niveles de azúcar en la sangre y prevenir picos de insulina, de acuerdon con información de Mayo Clinic:

  1. Caminata rápida: Caminar a paso ligero durante al menos 30 minutos favorece la utilización de glucosa por los músculos y mejora la sensibilidad a la insulina.
  2. Entrenamiento de fuerza: Levantar pesas o realizar ejercicios con el propio peso corporal, como sentadillas y flexiones, ayuda a desarrollar masa muscular, lo que contribuye a un mejor procesamiento de la glucosa.
  3. Natación: Nadar ofrece una actividad aeróbica de bajo impacto que estimula el consumo de energía y puede favorecer el control del azúcar en la sangre.
  4. Ciclismo: Andar en bicicleta, ya sea en exterior o en bicicleta fija, promueve la actividad cardiovascular y ayuda a estabilizar los niveles de glucosa.
  5. Yoga: La práctica regular de yoga puede reducir el estrés, que influye en los niveles de azúcar. Algunas posturas también mejoran el metabolismo de la glucosa.

La práctica de estos ejercicios debe adaptarse a las condiciones de cada persona y, ante cualquier inquietud médica, es recomendable consultar a un profesional de la salud.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es el mejor horario para realizar estos ejercicios y regular los niveles de glucosa

El mejor horario para realizar ejercicios orientados a regular los niveles de glucosa suele ser después de las comidas, especialmente tras el desayuno o el almuerzo.

La actividad física en este momento puede favorecer la utilización inmediata de la glucosa proveniente de los alimentos, ayudando a evitar picos elevados en la sangre.

Sin embargo, la elección también puede adaptarse a la rutina y preferencias personales, ya que cualquier momento en el que se realice ejercicio de forma constante aporta beneficios al control glucémico.

En personas con tratamiento para diabetes o medicación específica, se recomienda consultar con un profesional de la salud para ajustar el horario y la intensidad del ejercicio de forma segura.

Temas Relacionados

ejerciciodiabetesglucosamexico-noticias

Más Noticias

El problema del fentanilo en México no es uno de “buenos contra malos”, asegura investigador

En entrevista con Infobae México, José Andrés Sumano destacó los grupos delictivos no frenaran el trasiego de drogas sintéticas

El problema del fentanilo en

Congreso CDMX llama a reforzar medidas contra acoso escolar

Alcaldías como Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Tláhuac concentran los más altos índices de bullying en la capital

Congreso CDMX llama a reforzar

FGR asegura que actúa apegada al debido proceso en el caso de Raúl Rocha Cantú

Luego de revocar su beneficio como testigo protegido, un juez liberó una nueva orden de captura contra el empresario

FGR asegura que actúa apegada

Mayte Lascurain de Pandora confiesa que no se casó con el hombre que la amaba por estar enamorada de Mijares

La artista sorprendió al contar cómo la presencia de Manuel Mijares fue clave en su vida sentimental, incluso cuando él ya estaba casado con Lucero, dejando huella en su corazón

Mayte Lascurain de Pandora confiesa

Mundial 2026: filtran imágenes de cómo será el balón que se usará para la final del torneo

El prototipo anticipado introduce una combinación cromática y acabados que refuerzan la identidad visual de la marca en los grandes torneos

Mundial 2026: filtran imágenes de
MÁS NOTICIAS

NARCO

El problema del fentanilo en

El problema del fentanilo en México no es uno de “buenos contra malos”, asegura investigador

FGR asegura que actúa apegada al debido proceso en el caso de Raúl Rocha Cantú

“El Guacho”, yerno de “El Mencho”, es la personificación de la arrogancia de los cárteles, según autoridades de EEUU

Cuáles serán los cárteles más afectados tras la designación del fentanilo como arma de destrucción masiva por EEUU

Procesan a sujeto implicado en red de pornografía infantil que operaba por mensajería en Oaxaca

ENTRETENIMIENTO

Exatlón México: quién gana el

Exatlón México: quién gana el Juego de la Salvación hoy 19 de diciembre

Mayte Lascurain de Pandora confiesa que no se casó con el hombre que la amaba por estar enamorada de Mijares

Estos son todos los artistas invitados al concierto de ‘Mercurio and Friends’ en CDMX

Sergio Mayer Mori acusa de maltrato animal a César Doroteo y La Bea por comportamiento en La Granja VIP

La señal de Esmeralda Camacho, la bella violinista de Nodal, que demuestra lo que piensa de Ángela Aguilar

DEPORTES

Cruz Azul se despide de

Cruz Azul se despide de manera oficial de Ángel Sepúlveda: “Gracias por tanto”

Chivas anuncia el regreso de Ángel Sepúlveda como refuerzo para el Clausura 2026

Jake Paul vs Anthony Joshua: cuál será la única manera de ver el combate en vivo desde México

Mauricio Sulaimán manda emotivo mensaje a Jake Paul antes de su pelea contra Anthony Joshua: “Ha entrenado tan duro como cualquiera”

Este es el equipo que Miguel Herrera quisiera dirigir tras fracasar con la selección de Costa Rica