Algunas actividadeas brindan beneficios particulares para prevenir o combatir la diabetes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actividad física desempeña un papel fundamental en el control de los niveles de azúcar en la sangre y en la prevención de picos de insulina, tal como revela la Asociación Americana de Diabetes.

Incorporar determinados ejercicios a la rutina diaria puede facilitar la utilización de glucosa por el organismo y contribuir a mantener la salud metabólica, especialmente en personas con riesgo de diabetes o resistencia a la insulina.

Diversas disciplinas ofrecen beneficios específicos que ayudan a regular estos procesos de manera efectiva.

La combinación de ejercicios aeróbicos y de fuerza resulta clave para prevenir picos de insulina y mantener la salud metabólica (Imagen ilustrativa infobae)

5 ejercicios que ayudan a regular los niveles de azúcar en la sangre y a prevenir los picos de insulina

Estos son cinco ejercicios recomendados para ayudar a regular los niveles de azúcar en la sangre y prevenir picos de insulina, de acuerdon con información de Mayo Clinic:

Caminata rápida: Caminar a paso ligero durante al menos 30 minutos favorece la utilización de glucosa por los músculos y mejora la sensibilidad a la insulina. Entrenamiento de fuerza: Levantar pesas o realizar ejercicios con el propio peso corporal, como sentadillas y flexiones, ayuda a desarrollar masa muscular, lo que contribuye a un mejor procesamiento de la glucosa. Natación: Nadar ofrece una actividad aeróbica de bajo impacto que estimula el consumo de energía y puede favorecer el control del azúcar en la sangre. Ciclismo: Andar en bicicleta, ya sea en exterior o en bicicleta fija, promueve la actividad cardiovascular y ayuda a estabilizar los niveles de glucosa. Yoga: La práctica regular de yoga puede reducir el estrés, que influye en los niveles de azúcar. Algunas posturas también mejoran el metabolismo de la glucosa.

La práctica de estos ejercicios debe adaptarse a las condiciones de cada persona y, ante cualquier inquietud médica, es recomendable consultar a un profesional de la salud.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es el mejor horario para realizar estos ejercicios y regular los niveles de glucosa

El mejor horario para realizar ejercicios orientados a regular los niveles de glucosa suele ser después de las comidas, especialmente tras el desayuno o el almuerzo.

La actividad física en este momento puede favorecer la utilización inmediata de la glucosa proveniente de los alimentos, ayudando a evitar picos elevados en la sangre.

Sin embargo, la elección también puede adaptarse a la rutina y preferencias personales, ya que cualquier momento en el que se realice ejercicio de forma constante aporta beneficios al control glucémico.

En personas con tratamiento para diabetes o medicación específica, se recomienda consultar con un profesional de la salud para ajustar el horario y la intensidad del ejercicio de forma segura.