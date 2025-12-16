Línea 3 del Metro CDMX: menor de edad es trasladada a un hospital tras sufrir caída en la estación Viveros (Cuartoscuro/Mario Jasso)

La tarde de este lunes 15 de diciembre se registró un accidente en la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), lo que provocó la activación de los protocolos de emergencia. Alrededor de las 18:00 horas elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) atendieron a una joven menor de edad, quien tuvo una caída dentro de las instalaciones del Metro CDMX.

De acuerdo con los primeros reportes, una menor alrededor de 17 años se cayó dentro de las instalaciones de la Línea 3 del Metro CDMX, este incidente ocurrió en la estación Viveros. Según con lo que reportó Foro TV, la usuaria se golpeó la cabeza, lo que provocó la activación de los protocolos de primeros auxilios.

Personal del STC Metro se encargó de atender a la menor de edad, pero, debido a su situación y el impacto que tuvo al caer, los policías de la estación Viveros solicitaron la atención de una ambulancia para su traslado al hospital.

¿Qué pasó en la Línea 3 del Metro CDMX?

Personal del STC Metro atendió a esta joven menor de edad que se golpeó la cabeza dentro de las instalaciones de la estación Viveros. Al lugar arribó una ambulancia que trasladó a la persona a un hospital cercano, durante este lapso, se le brindó primeros auxilios en las oficinas de la Línea 3 del Metro.

Este incidente no afectó el servicio habitual de la Línea 3, hasta el momento el Metro CDMX no ha compartido alguna postura o comunicado al respecto del incidente.

Alrededor de las 19:00 horas los usuarios se quejaron por el servicio lento en la ruta, pero se desconoce si los contratiempos se debieron a la emergencia que ocurrió en la estación Viveros.

Personal del STC Metro atendió a esta joven menor de edad que se golpeó la cabeza dentro de las instalaciones de la estación Viveros (twitter/@chico_tequila)

Línea 3 del Metro CDMX será remodelada en 2026

La remodelación integral de la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México comenzará en 2026, según confirmó la jefa de gobierno Clara Brugada durante una conferencia de prensa en la alcaldía Iztacalco. La mandataria capitalina subrayó que este proyecto representa una de las prioridades para el próximo año dentro de los planes del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), y que la intervención será total, no limitada a un mantenimiento mayor, con el objetivo de garantizar la modernización de la ruta que conecta Indios Verdes con Universidad.

En su mensaje, enfatizó la magnitud de la inversión destinada a la modernización de la Línea 3, señalando que se asignarán miles de millones de pesos para este proceso. Justificó la decisión por la antigüedad de la red, al afirmar: “Nuestro metro ya tiene más de cincuenta años y hay que apostarle a que ese gran transporte, el más grande de América, el más barato en su tarifa, pueda seguir apoyando a la población”.

Aunque en los últimos meses de 2025 se inició la primera fase de estudios, los trabajos principales se desarrollarán a lo largo de 2026. Brugada precisó: “El próximo año vamos a renovar la Línea 3 del Metro, y cuando digo renovar es por completo, no un mantenimiento mayor, no, una renovación, como la Línea 1, que acabamos de entregar hasta el metro Observatorio”.