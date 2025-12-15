Detienen a 8 personas acusadas de secuestro y extorsión en Jalisco: tres son menores de edad

Cinco de los ocho detenidos por presunto fraude y extorsión. Los otros tres detenidos son menores de edad. (FOTO: Fiscalía de Jalisco)

La Fiscalía del Estado de Jalisco informó que las investigaciones relacionadas con un caso de secuestro avanzaron tras la detención de ocho personas, durante un cateo realizado en el municipio de San Pedro Tlaquepaque.

De acuerdo con la dependencia, el operativo fue encabezado por la Unidad de Investigación Especializada en Secuestros y Extorsiones y se llevó a cabo el 8 de diciembre en un domicilio ubicado en la colonia La Llave, donde fueron aseguradas una mujer, cuatro hombres y tres menores de edad.

La orden de cateo derivó de una denuncia por secuestro presentada el 10 de septiembre, caso en el que previamente ya se había detenido a dos personas (una mujer y un hombre) el 24 del mismo mes.

Estas últimas son investigadas por el delito de extorsión, ya que presuntamente realizaron llamadas para exigir más dinero después de que la víctima fuera liberada tras el pago del rescate.

Presuntos autores intelectuales

Como parte de la continuidad de las indagatorias, la Fiscalía obtuvo órdenes de aprehensión contra dos personas señaladas como presuntos autores intelectuales del secuestro, así como la autorización judicial para realizar el cateo.

La Fiscalía del Estado reiteró que las indagatorias siguen en curso con el objetivo de esclarecer plenamente los hechos y deslindar responsabilidades conforme a la ley. Crédito: FB. Fiscalía del Estado de Jalisco

Durante la intervención en el inmueble, agentes de la Policía de Investigación localizaron a Jazbeck Michelle “N” y Gilberto “N”, quienes coincidían con las identidades de las personas buscadas por su probable participación en el delito.

En el lugar también fueron detenidos Axel Yael “N”; Jared Magdiel “N”; y Carlos Manuel “N”, a quienes se les aseguró:

Material con características de enervante

1 arma de fuego

Cartuchos útiles

Por su parte, los tres menores de edad que se encontraban en el domicilio fueron puestos bajo resguardo y quedaron sujetos a los protocolos correspondientes, mientras continúan las investigaciones.

Así fue la vez que un fraude telefónico dejó sin armamento a la policía de Jalisco

La Policía Municipal de Techaluta de Montenegro, en el sur de Jalisco, quedó completamente desarmada luego de un fraude telefónico que provocó la pérdida de 170 mil pesos en efectivo y nueve armas de uso oficial, lo que obligó a la Secretaría de Seguridad del estado a tomar el control total de la comisaría y reforzar la vigilancia en el municipio.

La Policía Municipal de Techaluta de Montenegro, en el sur de Jalisco, quedó completamente desarmada luego de un fraude telefónico que provocó la pérdida de 170 mil pesos en efectivo y nueve armas de uso oficial. (Secretaría de Seguridad Jalisco)

Tras estos hechos, el secretario general de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora, confirmó que la corporación municipal fue intervenida debido a que no puede operar un cuerpo policiaco sin armamento y a que existe una investigación en curso contra el funcionario involucrado.

“La de Techaluta fue, a partir de este fraude (también porque entregaron las armas), intervenida. No puede estar un municipio sin armamento y la policía no puede funcionar, además está en proceso de investigación el funcionario”, declaró Zamora.

FBI aumenta recompensa por “La Firma”, operador del CJNG en Puerto Vallarta, Jalisco

Carlos Andrés Rivera Varela, un sujeto de origen colombiano apodado La Firma y señalado como posible líder de alto rango del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como es buscado por las autoridades de Estados Unidos debido a que es acusado de participar en un esquema de fraude internacional.

El sujeto también fue sancionado por la OFAC. (FBI)

El pasado 11 de diciembre el Buró Federal de Investigaciones (FBI) publicó un mensaje a través de sus canales oficiales y en el cual comparten una fotografía de La Firma y una recompensa de 245 mil dólares por información que lleve a su captura.

Las averiguaciones de las autoridades estadounidenses apuntan a que dicho sujeto opera, junto con otras personas, en México. Las actividades de La Firma y sus colegas del CJNG están activas desde hace por lo menos 10 años.