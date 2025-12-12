México está de moda por estas razones, según Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó por qué México está de moda, tras el reporte histórico del alza en Turismo en el mes de octubre. Crédito: X, Claudiashein

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, destacó la grandeza y potencia que tiene el país ante el mundo, como lo ha hecho de manera regular, la mandataria compartió un video donde conjunta distintas intervenciones suyas en la conferencia mañanera donde habló acerca de los puntos que ponen de moda a la nación que dirige.

Esto dijo Claudia Sheinbaum sobre por qué México está de Moda

En puntos muy breves la mandataria comentó:

“ Somos potencia cultural en el mundo y eso tiene que ver con el legado de grandeza de las grandes civilizaciones que habitaban y se desarrollaron en nuestro territorio mucho antes de la llegada de los españoles. Y el orgullo que sentimos las y los mexicanos de tener una historia milenaria por los pueblos originarios, por los pueblos indígenas, los pueblos afrodescendientes. Es la recuperación de la dignidad del pueblo de México”.

“El proceso político que se está viviendo en México . Somos ejemplo en el mundo. ¿Cómo es que trece punto cinco millones de mexicanos salieron de la pobreza? La generosidad del pueblo de México. La comida, la gastronomía, patrimonio cultural".

“Otro tema: mujer presidenta. Porque hay pocos países en el mundo hoy que tienen mujeres gobernando.”

Así fue el discurso de Claudia Sheinbaum frente a 600 mil asistentes (REUTERS/Raquel Cunha)

México registra récord histórico en turismo en octubre

Entre enero y octubre de 2025, México recibió un total de 79.3 millones de visitantes internacionales, cifra que superó en 13.6 % a la registrada en ese mismo periodo en 2024.

Solo en octubre, la Secretaría de Turismo del Gobierno federal reportó la llegada de 8.3 millones de visitantes internacionales, un récord histórico para ese mes y un aumento de 10.7 % frente a octubre del año anterior. La derrama económica alcanzó los 2,440 millones de dólares, lo que supuso un incremento de 9.3 % respecto al mismo mes de 2024.

Durante la conferencia mañanera de este jueves, la presidenta atribuyó el récord histórico de visitantes internacionales alcanzado en octubre de 2025, así como el crecimiento de 13.6 % entre enero y octubre de este año, a las acciones implementadas desde la dependencia, como el desarrollo de distintos Tianguis Turísticos en el ámbito global y la promoción mediante incentivos dirigidos a la producción de películas y series.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, recordó que México participará como País Invitado en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, que se celebrará en Madrid, España, del 21 al 25 de enero de 2026. Por primera vez, asistirán los 32 estados con una delegación compuesta por más de 800 prestadores de servicios turísticos y representantes de los pueblos originarios.

En breves líneas lo más relevante sobre Claudia Sheinbaum, México y Turismo

