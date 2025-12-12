Entregan Paquete Económico 2026 a la CDMX, estima crecimiento de 7.5%

El presupuesto estimado para 2026 asciende a 313 mil 385 millones de pesos, con una política de austeridad y reducción de deuda pública. Crédito: X, Congreso_CdMex

La Ciudad de México proyecta un incremento de ingresos del 7.5 por ciento para el ejercicio fiscal 2026, según la propuesta presentada por el gobierno capitalino la tarde de este 11 de noviembre ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso local.

Este aumento, que eleva el monto estimado a 313 mil 385 millones de pesos, se logrará sin la creación de nuevos impuestos y estará acompañado de una política de prudencia y austeridad en el gasto, así como de una reducción de la deuda pública en 0.5% en términos reales, de acuerdo con lo expuesto por Juan Pablo de Botton Falcón, titular de la Secretaría de Administración y Finanzas.

En la sesión, la presidenta de la comisión, Valentina Valia Batres Guadarrama (de Morena), subrayó que la propuesta del Paquete Económico 2026 refleja una visión de ciudad orientada al crecimiento con justicia social y a la corrección de desigualdades históricas.

Batres Guadarrama destacó que las 16 alcaldías recibirán un incremento presupuestal del 7.7%, lo que permitirá fortalecer la infraestructura urbana sin recurrir a nuevos gravámenes.

El secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, enfatizó: “Este Paquete Económico propone prudencia y austeridad en el ejercicio de gasto, eficiencia en la gestión del financiamiento y fortalecer los ingresos para impulsar el crecimiento económico y la inversión en la ciudad”.

Añadió que se destinarán 23 mil 501 millones de pesos a subsidios y programas sociales, y que se priorizará la inversión en infraestructura, movilidad y medio ambiente.

En relación con la Copa Mundial de Fútbol 2026, De Botton explicó que los proyectos de inversión buscan beneficios permanentes para la ciudadanía, como la adquisición de 17 nuevos trenes ligeros para mejorar la conectividad entre Taxqueña y Xochimilco.

Durante la mesa de trabajo, el diputado Gerardo Villanueva Albarrán (de la Asociación Parlamentaria Progresista de la Transformación) resaltó el aumento presupuestal en materia de agua, lo que permitirá mejorar la infraestructura hídrica, junto con la movilidad y el medio ambiente como prioridades.

Por su parte, el diputado Pablo Trejo Pérez (del PRD) puntualizó que la reforma al Código Fiscal no contempla la creación de nuevos impuestos ni el incremento de tasas, sino únicamente la actualización de cuotas y tarifas conforme al factor inflacionario.

La diputada Tania Nanette Larios Pérez (del PRI) reconoció la inversión prevista en movilidad, drenaje y rehabilitación de infraestructura, aunque consideró que aún es insuficiente. También cuestionó los recortes presupuestarios en el C5 y solicitó mayores fondos para el Poder Judicial y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Luisa Fernanda Ledesma Alpízar (de MC) pidió información sobre el costo total de los beneficios fiscales para la Copa Mundial de Fútbol 2026 y solicitó detalles sobre la hoja de ruta para que la infraestructura peatonal y ciclista cuente con un presupuesto acorde a la meta de reducción de emisiones y reorganización de la movilidad, así como sobre los apoyos a movilidad sustentable, bienestar animal y servicios de cuidados.

El diputado Andrés Atayde Rubiolo (del PAN) criticó que la Ley de Ingresos presentada está alejada de la realidad, señalando que el promedio de subestimación de los últimos años es del 16%. Propuso que los recursos recaudados en exceso sean devueltos a las familias y empresas, y que el total del incremento aprobado por el Congreso se destine a infraestructura

En su intervención final, Juan Pablo de Botton afirmó que el presupuesto para 2026 está orientado a la inversión permanente, la sustentabilidad, el combate a las desigualdades y el fortalecimiento del sistema de cuidados, lo que permitirá mantener finanzas públicas sanas y sostenibles para que la Ciudad de México continúe como referente a nivel mundial.