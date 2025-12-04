México

Senado alista sede alterna para sesionar sobre la Ley de Aguas ante posibles bloqueos de productores

Productores agrícolas y organizaciones del transporte convocaron a realizar bloqueos y paros ante la inminente aprobación de la Ley General de Aguas

Guardar
FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM
FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

El Senado de la República aprobó el miércoles una medida de excepción para habilitar una sede alterna en caso de bloqueos durante la discusión y votación de la reforma a la Ley General de Aguas prevista para este jueves.

El acuerdo, resultado de la previsión ante movilizaciones anunciadas por productores agrícolas y transportistas inconformes, permitirá realizar la sesión ordinaria en cualquier inmueble del complejo senatorial si la sede principal resulta inaccesible. La instrucción estará vigente hasta concluir el primer periodo ordinario del segundo año legislativo.

Escala el descontento

Con nuevas caravanas en camino,
Con nuevas caravanas en camino, las autopistas clave del país operan bajo riesgo permanente de cierre Crédito: Cuartoscuro.

Desde la noche del miércoles, líderes agrícolas y de transporte endurecieron sus críticas al proceso parlamentario de la Ley de Aguas.

Baltazar Valdez, presidente de Campesinos Unidos de Sinaloa, calificó la reforma como “inaceptable” y señaló que Morena traicionó acuerdos alcanzados en negociaciones previas con el Ejecutivo, mensaje que fue replicado por representantes de la Asociación Nacional Transportista (ANTAC).

En mensajes difundidos por la organización, Eraclio Rodríguez, dirigente campesino, convocó abiertamente a la población a preparar bloqueos carreteros, cierres en puentes internacionales y alertó sobre posibles desabastos en combustibles y alimentos, argumentando que “el gobierno traicionó la confianza que le dimos”.

La sesión de este día está prevista para las 8:00 de la mañana. En el caso de cierre total de accesos, se citará a los integrantes de la Cámara Alta a las 7:00 en Campo Marte para su eventual traslado en autobús a la sede alterna.

Esta no es la primera vez que el Senado de la República opta por traslados para evitar bloqueos y asegurar sus trabajos. En septiembre de 2024, los legisladores sesionaron en la antigua Casona de Xicoténcatl ante manifestaciones del Poder Judicial de la Federación. En otras ocasiones, se valoraron como opciones el Centro Banamex y la Expo Santa Fe.

Diputados confrontados

CIUDAD DE MÉXICO, 03DICIEMBRE2025.- La
CIUDAD DE MÉXICO, 03DICIEMBRE2025.- La diputada morenista Dolores Padierna hizo uso de la tribuna en compañía de legisladores y legisladores de su bancada tras una larga discusión en la que se aprobó en lo general la Ley de Aguas.  FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

En el plano político, la confrontación se trasladó al Pleno parlamentario. La noche del miércoles la Cámara de Diputados aprobó en lo general la Ley General de Aguas, con 328 votos a favor y 131 en contra.

Durante la sesión, diputados de Morena y oposición cruzaron acusaciones en tribuna sobre el histórico acaparamiento de concesiones de agua.

La nueva legislación elimina la transmisión de concesiones entre particulares y centraliza en la autoridad hídrica las reasignaciones de volúmenes.

CIUDAD DE MÉXICO, 03DICIEMBRE2025.- La
CIUDAD DE MÉXICO, 03DICIEMBRE2025.- La diputada morenista Dolores Padierna hizo uso de la tribuna en compañía de legisladores y legisladores de su bancada tras una larga discusión en la que se aprobó en lo general la Ley de Aguas.  FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

La presidenta de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Elizabeth Cervantes, defendió la reforma: “Este día no es un día cualquiera, sino un día histórico… el agua no puede seguir siendo privilegio. El agua es un derecho humano que no puede ser tratado como mercancía”, argumentó durante la sesión.

Diversas bancadas han endurecido sus posturas. El dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, anticipó el voto en contra de la minuta, mientras que representantes del PAN y Movimiento Ciudadano advirtieron que la ley dejará en situación vulnerable a millones de familias campesinas y que la reasignación centralizada de volúmenes genera incertidumbre sobre la operación de los pozos agrícolas.

Hasta las cinco de la mañana del jueves, los diputados seguían sesionando en lo particular.

Temas Relacionados

SenadoLey de AguasBloqueosProductoresPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Flor de nochebuena: conoce más a detalle a la emblemática planta navideña

Desde su estructura hasta su reproducción, esta planta ha llamado la atención entre los amantes de la naturaleza

Flor de nochebuena: conoce más

Metro CDMX y Metrobús hoy 4 de diciembre

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves

Metro CDMX y Metrobús hoy

¿En dónde se respira el peor oxígeno en CDMX y zona conurbada? Aquí el reporte

Todos los días y a cada hora, la Dirección de Monitoreo Atmosférico publica el estado del del oxígeno en la Zona Metropolitana del Valle de México. Aquí el reporte de las 05:00

¿En dónde se respira el

Temblor hoy 4 de diciembre en México: se registró un sismo de magnitud 4.3 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este jueves

Temblor hoy 4 de diciembre

Cómo usar miel y aloe vera para fortalecer el sistema inmunológico

Las propiedades antioxidantes y antibacterianas de productos naturales ofrecen nuevas alternativas en el fortalecimiento inmunológico

Cómo usar miel y aloe
MÁS NOTICIAS

NARCO

Emma Coronel dedica mensaje de

Emma Coronel dedica mensaje de cumpleaños a su hermano Édgar, preso en México desde 2015

Sentencian a dos hombres que transportaban 20 migrantes guatemaltecos en la caja de un tráiler en Chihuahua

Niegan suspensión provisional para descongelar cuentas del capitán Humberto Enrique López, ligado al huachicol fiscal

Blindan la frontera entre Tlaxcala y Puebla tras el hallazgo de personas sin vida

CJNG y Cártel de Sinaloa disminuyeron potencia letal del fentanilo en EEUU, asegura la DEA

ENTRETENIMIENTO

Policía de Tailandia recopila pruebas

Policía de Tailandia recopila pruebas contra Fátima Bosch tras demanda por difamación

Cazzu revela detalles sobre la crianza de Inti y confirma que su hija no escucha la música de Nodal

Kim Shantal habla del supuesto interés de Eleazar Gómez por ella en La Granja VIP

Kim Shantal rompe en llanto tras ataques en su contra durante la nominación en La Granja VIP

Cárcel y multas: qué penas enfrentaría Fátima Bosch tras demanda por difamación

DEPORTES

¿Seguirá en el Milán?: agente

¿Seguirá en el Milán?: agente de Santiago Giménez habla sobre el futuro del delantero

El permiso que David Benavidez pedirá al CMB para pelear contra el Zurdo Ramírez en peso crucero

Ex jugador campeón con Chivas, ahora al mando del Atlas

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX, asistirá al sorteo de la Copa Mundial 2026 en Washington

Así reaccionó Terence Crawford tras perder el cinturón del CMB