Senado alista sede alterna para sesionar sobre la Ley de Aguas ante posibles bloqueos de productores

El Senado de la República aprobó el miércoles una medida de excepción para habilitar una sede alterna en caso de bloqueos durante la discusión y votación de la reforma a la Ley General de Aguas prevista para este jueves.

El acuerdo, resultado de la previsión ante movilizaciones anunciadas por productores agrícolas y transportistas inconformes, permitirá realizar la sesión ordinaria en cualquier inmueble del complejo senatorial si la sede principal resulta inaccesible. La instrucción estará vigente hasta concluir el primer periodo ordinario del segundo año legislativo.

Escala el descontento

Con nuevas caravanas en camino, las autopistas clave del país operan bajo riesgo permanente de cierre

Desde la noche del miércoles, líderes agrícolas y de transporte endurecieron sus críticas al proceso parlamentario de la Ley de Aguas.

Baltazar Valdez, presidente de Campesinos Unidos de Sinaloa, calificó la reforma como “inaceptable” y señaló que Morena traicionó acuerdos alcanzados en negociaciones previas con el Ejecutivo, mensaje que fue replicado por representantes de la Asociación Nacional Transportista (ANTAC).

En mensajes difundidos por la organización, Eraclio Rodríguez, dirigente campesino, convocó abiertamente a la población a preparar bloqueos carreteros, cierres en puentes internacionales y alertó sobre posibles desabastos en combustibles y alimentos, argumentando que “el gobierno traicionó la confianza que le dimos”.

La sesión de este día está prevista para las 8:00 de la mañana. En el caso de cierre total de accesos, se citará a los integrantes de la Cámara Alta a las 7:00 en Campo Marte para su eventual traslado en autobús a la sede alterna.

Esta no es la primera vez que el Senado de la República opta por traslados para evitar bloqueos y asegurar sus trabajos. En septiembre de 2024, los legisladores sesionaron en la antigua Casona de Xicoténcatl ante manifestaciones del Poder Judicial de la Federación. En otras ocasiones, se valoraron como opciones el Centro Banamex y la Expo Santa Fe.

Diputados confrontados

CIUDAD DE MÉXICO, 03DICIEMBRE2025.- La diputada morenista Dolores Padierna hizo uso de la tribuna en compañía de legisladores y legisladores de su bancada tras una larga discusión en la que se aprobó en lo general la Ley de Aguas. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

En el plano político, la confrontación se trasladó al Pleno parlamentario. La noche del miércoles la Cámara de Diputados aprobó en lo general la Ley General de Aguas, con 328 votos a favor y 131 en contra.

Durante la sesión, diputados de Morena y oposición cruzaron acusaciones en tribuna sobre el histórico acaparamiento de concesiones de agua.

La nueva legislación elimina la transmisión de concesiones entre particulares y centraliza en la autoridad hídrica las reasignaciones de volúmenes.

La presidenta de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Elizabeth Cervantes, defendió la reforma: “Este día no es un día cualquiera, sino un día histórico… el agua no puede seguir siendo privilegio. El agua es un derecho humano que no puede ser tratado como mercancía”, argumentó durante la sesión.

Diversas bancadas han endurecido sus posturas. El dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, anticipó el voto en contra de la minuta, mientras que representantes del PAN y Movimiento Ciudadano advirtieron que la ley dejará en situación vulnerable a millones de familias campesinas y que la reasignación centralizada de volúmenes genera incertidumbre sobre la operación de los pozos agrícolas.

Hasta las cinco de la mañana del jueves, los diputados seguían sesionando en lo particular.