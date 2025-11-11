México

¿Por qué Angélica Vale tendría que pagar los gastos de su proceso de divorcio?

La actriz se enteró de que la separación había tomado un rumbo legal en una cena familiar

Guardar
Angélica Vale rompe el silencio
Angélica Vale rompe el silencio sobre la demanda de divorcio que le interpuso Otto Padrón: “Me tomó de sorpresa” (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

La confirmación del divorcio entre Angélica Vale y Otto Padrón ha generado un fuerte impacto por la forma en que la actriz se enteró y los detalles que han salido a la luz sobre el proceso legal.

La actriz mexicana, reconocida por su trayectoria en televisión y teatro, enfrenta este momento a pocos días de cumplir cincuenta años, mientras la atención pública se centra en las circunstancias que rodean la separación tras catorce años de matrimonio.

Un aspecto que ha generado debate es la solicitud de Otto Padrón para que Angélica Vale cubra todos los gastos legales del proceso. Ceriani calificó este punto como inusual y motivo de discusión durante su transmisión, al señalar: “Está pidiendo que Angélica se haga cargo de todos los gastos de la Corte…”.

El periodista Javier Ceriani reveló que fue Otto Padrón, ex ejecutivo de televisión, quien presentó la demanda de divorcio el pasado cuatro de noviembre, alegando diferencias irreconciliables.

Según Ceriani, la noticia tomó por sorpresa a Angélica Vale, quien se habría enterado de la demanda a través de un video en YouTube. El periodista relató: “Angélica Vale se enteró en este instante de que está siendo demandada por su esposo, por este live”

La demanda consta de aproximadamente quince páginas, fue presentada ante la Corte Superior de Los Ángeles. Ceriani explicó que Otto Padrón solicita una custodia compartida, con alternancia de fines de semana y la posibilidad de realizar viajes internacionales con los hijos sin objeciones.

El periodista precisó: “Otto no está peleando la custodia, está pidiendo visitas y que no haya objeción cuando viaje o quiera viajar con sus hijos”. La propuesta de Padrón contempla que la convivencia con los menores se divida de la siguiente manera: uno de los padres tendría a los niños de lunes a miércoles y el otro de miércoles a viernes, sumando la alternancia de los fines de semana.

(Foto: Instagram/@angelicavaleoriginal)
(Foto: Instagram/@angelicavaleoriginal)

El documento judicial establece que los hijos de la pareja residirán principalmente en el hogar de Angélica Vale, considerado el domicilio principal. Ambos padres deberán facilitar el acceso y la comunicación constante con los niños, permitiendo que tengan teléfonos móviles y puedan contactarse entre sí en cualquier momento del día.

Además, se prevé la prohibición de emitir comentarios negativos sobre el otro progenitor o sobre parejas pasadas y actuales, especialmente en presencia de los menores.

La demanda también estipula la notificación constante sobre el paradero de los niños, ya sea en escuelas, campamentos, vacaciones o actividades especiales. Cualquier cambio de domicilio que afecte a los menores deberá notificarse con varios días de antelación, reforzando los mecanismos para el seguimiento de la convivencia y la custodia compartida.

Aunque el trámite judicial se registró oficialmente el cuatro de noviembre, diversas fuentes, incluyendo Las Top News, indican que Otto Padrón habría firmado la petición de divorcio desde el veinticinco de septiembre.

Temas Relacionados

Angélica Valemexico-entretenimiento

Más Noticias

¿EEUU arrestó a más de 600 miembros del Cártel de Sinaloa?: exagente de la DEA cuestiona operativo en Nueva Inglaterra

Infobae México platicó con el exagente de la DEA, Mike Vigil, para contrastar lo informado por las autoridades

¿EEUU arrestó a más de

El mensaje que Efraín Juárez dedicó a José Juan Macías tras confirmarse su grave lesión que lo alejará de las canchas

El técnico universitario se solidarizó con el delantero que estará fuera de actividad por nueve meses

El mensaje que Efraín Juárez

Esta es la razón por la cual desayunar tarde puede aumentar el riesgo de muerte prematura

No es solo la calidad de los alimentos, el horario en que se ingieren también tiene un impacto en tu bienestar

Esta es la razón por

Dónde ver el Tris en vivo y la lista de ganadores del 10 de noviembre

Enseguida los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Dónde ver el Tris en

Metro CDMX: reportan incendio al exterior de estación Canal de San Juan en la Línea A

El Sistema de Transporte Colectivo notificó lo ocurrido cerca de la ruta que va de Pantitlán a La Paz

Metro CDMX: reportan incendio al
MÁS NOTICIAS

NARCO

¿EEUU arrestó a más de

¿EEUU arrestó a más de 600 miembros del Cártel de Sinaloa?: exagente de la DEA cuestiona operativo en Nueva Inglaterra

Cuchillos, martillos y desarmadores: autoridades no logran terminar con los decomisos en el penal de Aguaruto

Golpe al narco: aseguran más de 89 millones de pesos en metanfetamina en Michoacán

Una mentira del Mencho a sus socios y una identidad falsa: así fue como “El Guacho” logró esconderse en EEUU

Plan Michoacán genera sus primeros resultados: detuvieron a 5 presuntos extorsionadores de limoneros

ENTRETENIMIENTO

Mar Contreras está dispuesta a

Mar Contreras está dispuesta a reembolsar su boleto a quienes la critican tras su debut en ‘Mentiras El Musical’

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 10 de noviembre: quiénes son los finalistas para ser capataz de la semana

Afirman que Angélica Vale le fue infiel a Otto Padrón con integrante de ‘Vaselina con Timbiriche’

Guillermo del Toro, Frankenstein y México: la creación de un monstruo que surgió gracias a un recuerdo de la infancia

Adrián Marcelo se burla de la crisis de ansiedad de Lola Cortés que la llevó a abandonar La Granja VIP

DEPORTES

El mensaje que Efraín Juárez

El mensaje que Efraín Juárez dedicó a José Juan Macías tras confirmarse su grave lesión que lo alejará de las canchas

Álvaro Fidalgo jugaría con la Selección Mexicana; en esta fecha sería convocado por Javier Aguirre

Mundial FIFA 2026: más de mil pesos costará el estacionamiento

Perro Bermúdez alista su regreso a TUDN acompañado de estas figuras del periodismo deportivo

Martinoli explica quién debe suplir a Memo Ochoa en la portería del Tri para el Mundial 2026