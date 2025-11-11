¿Por qué Angélica Vale tendría que pagar los gastos de su proceso de divorcio?

Angélica Vale rompe el silencio sobre la demanda de divorcio que le interpuso Otto Padrón: “Me tomó de sorpresa” (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

La confirmación del divorcio entre Angélica Vale y Otto Padrón ha generado un fuerte impacto por la forma en que la actriz se enteró y los detalles que han salido a la luz sobre el proceso legal.

La actriz mexicana, reconocida por su trayectoria en televisión y teatro, enfrenta este momento a pocos días de cumplir cincuenta años, mientras la atención pública se centra en las circunstancias que rodean la separación tras catorce años de matrimonio.

Un aspecto que ha generado debate es la solicitud de Otto Padrón para que Angélica Vale cubra todos los gastos legales del proceso. Ceriani calificó este punto como inusual y motivo de discusión durante su transmisión, al señalar: “Está pidiendo que Angélica se haga cargo de todos los gastos de la Corte…”.

El periodista Javier Ceriani reveló que fue Otto Padrón, ex ejecutivo de televisión, quien presentó la demanda de divorcio el pasado cuatro de noviembre, alegando diferencias irreconciliables.

Según Ceriani, la noticia tomó por sorpresa a Angélica Vale, quien se habría enterado de la demanda a través de un video en YouTube. El periodista relató: “Angélica Vale se enteró en este instante de que está siendo demandada por su esposo, por este live”

La demanda consta de aproximadamente quince páginas, fue presentada ante la Corte Superior de Los Ángeles. Ceriani explicó que Otto Padrón solicita una custodia compartida, con alternancia de fines de semana y la posibilidad de realizar viajes internacionales con los hijos sin objeciones.

El periodista precisó: “Otto no está peleando la custodia, está pidiendo visitas y que no haya objeción cuando viaje o quiera viajar con sus hijos”. La propuesta de Padrón contempla que la convivencia con los menores se divida de la siguiente manera: uno de los padres tendría a los niños de lunes a miércoles y el otro de miércoles a viernes, sumando la alternancia de los fines de semana.

(Foto: Instagram/@angelicavaleoriginal)

El documento judicial establece que los hijos de la pareja residirán principalmente en el hogar de Angélica Vale, considerado el domicilio principal. Ambos padres deberán facilitar el acceso y la comunicación constante con los niños, permitiendo que tengan teléfonos móviles y puedan contactarse entre sí en cualquier momento del día.

Además, se prevé la prohibición de emitir comentarios negativos sobre el otro progenitor o sobre parejas pasadas y actuales, especialmente en presencia de los menores.

La demanda también estipula la notificación constante sobre el paradero de los niños, ya sea en escuelas, campamentos, vacaciones o actividades especiales. Cualquier cambio de domicilio que afecte a los menores deberá notificarse con varios días de antelación, reforzando los mecanismos para el seguimiento de la convivencia y la custodia compartida.

Aunque el trámite judicial se registró oficialmente el cuatro de noviembre, diversas fuentes, incluyendo Las Top News, indican que Otto Padrón habría firmado la petición de divorcio desde el veinticinco de septiembre.