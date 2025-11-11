México

Panamá asegura 13 toneladas y media de cocaína con destino a México y Centroamérica: hay 10 detenidos

Los tripulantes trataron de evadir a los agentes panameños, pero al final fueron interceptados y capturados

Guardar
Los paquetes asegurados (X/@aeronavalpanama)
Los paquetes asegurados (X/@aeronavalpanama)

Las autoridades de Panamá realizaron el aseguramiento de más de 13 toneladas de cocaína que tenían como destino México y a Centroamérica. La sustancia era transportada en una una embrocación tipo remolcador, unidad en la que había más de 11 mil 500 paquetes con droga.

Se trata de una acción definida como un “golpe histórico” para el narcotráfico marítimo, además de que es un aseguramiento sin precedentes para la institución Aeronaval.

“Nuestras unidades lograron el aseguramiento de 579 bultos con 11,562 paquetes de sustancia ilícita , marcando la mayor incautación en el país desde 2008″, es parte de lo informado por el Servicio Nacional Aeronaval el 11 de noviembre.

Parte de las acciones de
Parte de las acciones de los agentes (X/@aeronavalpanama)

Los hechos sucedieron en al suroeste de Isla San José, Pacífico Central y fueron informados por el Servicio Aeronaval del país centroamericano. Elementos de dicha institución fueron los que observaron la unidad que transitaba por una trayectoria marítima inusual.

Cuando los tripulantes se dieron cuenta de la presencia de los elementos de seguridad comenzaron a implementar acciones evasivas y mostraron resistencia al abordaje. Es por ello que fue realizada una maniobra para interceptar la unidad.

En la embarcación había un total de 10 personas provenientes de diversos países: cuatro de Ecuador, tres de Nicaragua, uno de Perú, otro de Colombia y uno más venezolano. Todos ellos fueron arrestados y puestos a disposición de las autoridades.

Asimismo, el buque fue llevado a la Base Naval Capitán de Fragata Noel Antonio Rodríguez Justavino y donde fueron asegurados 576 sacos con una sustancia ilegal.

10 personas fueron detenidas (X/@aeronavalpanama)
10 personas fueron detenidas (X/@aeronavalpanama)

La imagen compartida por las autoridades de Panamá muestra los cientos de paquetes con la droga, además de agentes recolectando los mismos. El reporte oficial indica que los agentes aseguraron 13 toneladas y media de la sustancia.

De igual manera, las autoridades destacaron el aseguramiento de 5 mil 690 kilos de cocaína y cuatro hombres de origen colombiano que fueron detenidos. Mientras que en 2024 fueron incautados 5 mil 796 kilos de cocaína en un contenedor.

Presunto líder criminal detenido en Panamá

Por su parte, en el país gobernado por José Raúl Mulino Quintero fue detenido Hernán Bermúdez Requena, quien fuera titular de Seguridad del estado de Tabasco (México) e identificado como presunto líder de La Barredora, este último ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Posteriormente, dicho hombre fue expulsado del país y entregado a las autoridades mexicanas, quienes lo mantienen recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

Temas Relacionados

CocaínaPanamáNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Exatlón México: quién gana El Duelo de los Enigmas hoy 11 de noviembre

El programa ha generado expectativa en cada semana

Exatlón México: quién gana El

¿Quién ganará la semifinal Tigres vs Cruz Azul Femenil? Esto dice la IA

La inteligencia artificial anticipa el desenlace del duelo entre experiencia y revelación, analizando rendimiento, estilo y contexto previo a la serie decisiva

¿Quién ganará la semifinal Tigres

¿Por qué los escoltas de Carlos Manzo tendrán que volver a declarar?

Fiscalía revisará actuación del cuerpo de seguridad del alcalde de Uruapan

¿Por qué los escoltas de

Estas son las películas más taquilleras de Guillermo del Toro, el cineasta mexicano del horror y la fantasía

Un estudio revela qué cintas de Guillermo del Toro no solo arrasaron en premios y crítica, sino que también lograron una recaudación millonaria y una permanencia en cines

Estas son las películas más

Sarampión en México: Salud reporta 74 casos activos en todo el país

Hay pacientes en la CDMX, Chihuahua y Edomex

Sarampión en México: Salud reporta
MÁS NOTICIAS

NARCO

Autoridades aseguran munición y un

Autoridades aseguran munición y un arma larga en el fraccionamiento Cataluña, en Culiacán

Dan 15 recomendaciones a la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de seguridad para Michoacán

Fiscalía de Guanajuato sufre ciberataque: vulneran expedientes y datos confidenciales en 250 GB robados por hackers

Aseguran camiones con más de 9 mdp de mercancía robada en predio de Edomex; hay cinco detenidos

Marina detiene a 22 presuntos delincuentes y asegura armas y droga en operativos del “Plan Colima”

ENTRETENIMIENTO

Exatlón México: quién gana El

Exatlón México: quién gana El Duelo de los Enigmas hoy 11 de noviembre

Estas son las películas más taquilleras de Guillermo del Toro, el cineasta mexicano del horror y la fantasía

Las películas más populares de Google México que no podrás dejar de ver

Top 10 Disney+ México: “Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos” lidera el ranking de las películas más vistas del momento

Los 10 podcasts más exitosos de Spotify México en este inicio de semana

DEPORTES

¿Quién ganará la semifinal Tigres

¿Quién ganará la semifinal Tigres vs Cruz Azul Femenil? Esto dice la IA

Perro Bermúdez regresa a Televisa para el Mundial 2026; Mauricio Ymay y Vanessa Huppenkothen también se unen a TUDN

Entre convocatorias y lesiones, Pumas llega al Play-In con 8 ausencias clave

Juan Manuel Márquez revela las virtudes y debilidades de Canelo Álvarez: “Tiene mucho aguante”

Fuerza Regia, el más ganador: así fue su sexto campeonato en la LNBP