Panamá asegura 13 toneladas y media de cocaína con destino a México y Centroamérica: hay 10 detenidos

Los paquetes asegurados (X/@aeronavalpanama)

Las autoridades de Panamá realizaron el aseguramiento de más de 13 toneladas de cocaína que tenían como destino México y a Centroamérica. La sustancia era transportada en una una embrocación tipo remolcador, unidad en la que había más de 11 mil 500 paquetes con droga.

Se trata de una acción definida como un “golpe histórico” para el narcotráfico marítimo, además de que es un aseguramiento sin precedentes para la institución Aeronaval.

“Nuestras unidades lograron el aseguramiento de 579 bultos con 11,562 paquetes de sustancia ilícita , marcando la mayor incautación en el país desde 2008″, es parte de lo informado por el Servicio Nacional Aeronaval el 11 de noviembre.

Parte de las acciones de los agentes (X/@aeronavalpanama)

Los hechos sucedieron en al suroeste de Isla San José, Pacífico Central y fueron informados por el Servicio Aeronaval del país centroamericano. Elementos de dicha institución fueron los que observaron la unidad que transitaba por una trayectoria marítima inusual.

Cuando los tripulantes se dieron cuenta de la presencia de los elementos de seguridad comenzaron a implementar acciones evasivas y mostraron resistencia al abordaje. Es por ello que fue realizada una maniobra para interceptar la unidad.

En la embarcación había un total de 10 personas provenientes de diversos países: cuatro de Ecuador, tres de Nicaragua, uno de Perú, otro de Colombia y uno más venezolano. Todos ellos fueron arrestados y puestos a disposición de las autoridades.

Asimismo, el buque fue llevado a la Base Naval Capitán de Fragata Noel Antonio Rodríguez Justavino y donde fueron asegurados 576 sacos con una sustancia ilegal.

10 personas fueron detenidas (X/@aeronavalpanama)

La imagen compartida por las autoridades de Panamá muestra los cientos de paquetes con la droga, además de agentes recolectando los mismos. El reporte oficial indica que los agentes aseguraron 13 toneladas y media de la sustancia.

De igual manera, las autoridades destacaron el aseguramiento de 5 mil 690 kilos de cocaína y cuatro hombres de origen colombiano que fueron detenidos. Mientras que en 2024 fueron incautados 5 mil 796 kilos de cocaína en un contenedor.

Presunto líder criminal detenido en Panamá

Por su parte, en el país gobernado por José Raúl Mulino Quintero fue detenido Hernán Bermúdez Requena, quien fuera titular de Seguridad del estado de Tabasco (México) e identificado como presunto líder de La Barredora, este último ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Posteriormente, dicho hombre fue expulsado del país y entregado a las autoridades mexicanas, quienes lo mantienen recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.