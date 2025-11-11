México

¿Hasta cuándo estará abierto el Mega Centro de Vacunación de la UNAM y la Secretaría de Salud?

La estrategia busca proteger a la población antes del pico de enfermedades respiratorias

El Mega Centro de Vacunación
El Mega Centro de Vacunación en el Estadio Olímpico Universitario ofrece inmunización gratuita contra influenza, COVID-19, neumococo y sarampión. (X @SSalud_mx)

El recién abierto Mega Centro de Vacunación ofrece durante la presente semana servicios de inmunización, resultado de la colaboración entre la Secretaría de Salud, la UNAM y diversas instituciones del Sistema Nacional de Salud, de acuerdo con la información difundida desde la cuenta oficial de la X de la Secretaría de Salud. Este espacio aborda la protección contra influenza, COVID-19, neumococo y sarampión en pleno inicio de la temporada invernal.

Ubicada en el estacionamiento tres del Estadio Olímpico Universitario, la instalación atenderá a la población del lunes 13 al viernes 14 de noviembre, en un horario entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde. Los organizadores confirmaron que desde la apertura acudieron numerosas personas interesadas en recibir las vacunas, lo que refleja la respuesta positiva al llamado de las autoridades de salud.

El propósito principal del Mega Centro es mitigar el riesgo de infecciones respiratorias durante los meses fríos, así como evitar los cuadros graves por enfermedades prevenibles mediante la vacunación. Las instituciones que participan forman parte integral del Sistema Nacional de Salud, asegurando un soporte coordinado y el respaldo de la infraestructura pública disponible en la capital.

El Mega Centro de Vacunación
El Mega Centro de Vacunación opera del 10 al 14 de noviembre, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, en el estacionamiento tres del Estadio Olímpico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante esta fase, se dio prioridad a la eficiencia operativa del Mega Centro, facilitando el acceso y la atención para el público. Los usuarios pueden acercarse a cualquier hora dentro del horario de servicio, ya que no se requiere cita, en tanto haya disponibilidad de dosis y capacidad de atención.

Las personas que más requieren vacunarse en este operativo están divididas en grupos prioritarios. Se ofrece protección principalmente a menores de cinco años, adultos de sesenta años o más, quienes viven con enfermedades “de riesgo”, profesionales del sector salud, así como embarazadas, quienes pueden aplicarse todas las vacunas menos la de neumococo.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, la seguridad y eficacia de las vacunas aplicadas están garantizadas, y forman parte de esquemas recomendados internacionalmente. Se remarca que todas las inmunizaciones incluidas son gratuitas y pueden solicitarse en cualquier unidad médica pública, ya sea dentro del Mega Centro o en otras sedes habilitadas por las dependencias sanitarias del país.

El operativo de vacunación prioriza
El operativo de vacunación prioriza a menores de cinco años, adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades de riesgo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de la operación del Mega Centro, esta semana se enmarca en la Campaña Nacional de Vacunación para la Temporada Invernal 2025–2026, que tiene como fecha límite el 3 de abril de 2026 y abarca todo el territorio nacional.

El objetivo es proporcionar protección a la mayor cantidad de personas antes del pico de las enfermedades respiratorias, reforzando la vigilancia epidemiológica y la capacidad de respuesta ante brotes.

