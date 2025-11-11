México

Ferka respalda a Lola Cortés tras comentarios de Linet Puente y Flor Rubio por su salida de La Granja VIP

Antes de que la “Jueza de Hierro” abandonara el reality fue duramente cuestionada por las críticas del programa

Ferka arremetió contra Linet Puente
Ferka arremetió contra Linet Puente y Flor Rubio durante la gala.

La salida de Lola Cortés de La Granja VIP activó un debate sobre salud mental y el trato a figuras públicas en realities de televisión. Ferka rompió el silencio en la última Gala de Capataz al defender a su excompañera y criticar el enfoque de las opiniones emitidas tras la renuncia de Cortés.

Al revisar el resumen del abandono de Lola Cortés, las y los críticos del reality compartieron nuevas reflexiones ante las cámaras. En ese contexto, Linet Puente sorprendió con una disculpa pública: “Si me estás viendo, yo te ofrezco una disculpa si mis palabras hirieron tu corazón en ese momento en el que estabas tan vulnerable”, dirigió la periodista a Cortés. Sin embargo, Puente dejó claro que su cuestionamiento al ingreso de la actriz persistía: “Mis palabras quizá fueron duras, pero también toca cuestionar que si ella sabía que tiene esta enfermedad, ¿por qué se metió a este reality?”, apuntó durante la gala televisiva.

“En ningún momento estoy buscando no ser esa persona que entiende lo que representa una salud mental. Mis palabras tal vez fueron duras, pero toca cuestionar, si ella sabía y se arriesga ... y a decir ‘si voy a un reality como este’. Donde se van a disparar emociones. Ella lo sabe, tiene experiencia en realities. Ella lo vio con tantos académicos. ¿No es responsable también decir, no puedo ir porque se me va a detonar esta enfermedad?“, declaró Linet.

Lola Cortés pidió salir de
Lola Cortés pidió salir de la granja debido a la enfermedad que padece.

Ya en el set, la intervención de Ferka provocó controversia. Ausente en la gala anterior, manifestó su inconformidad por lo que consideró un trato desigual hacia las mujeres del reality. “No estoy de acuerdo con mis compañeras porque esa dureza ¿por qué no se la pusieron a Eleazar? Bien recuerdo las palabras de Flor en ese momento de: ‘hay que darle una segunda oportunidad, se tiene que reintegrar a la sociedad’. Y en este momento con una enfermedad mental ¿Si son así tan duras?“, expresó.

“Me parece terrible porque se vale renunciar en esta vida es de valientes decir ‘no puedo’. Independientemente de estos ataques de ansiedad que tiene la señora, también pasó por una enfermedad de cáncer. Se atrevió a jugar y se vale decir, ‘no estoy capacitada’. Creo que fueron muy duras con ella con sus preguntas”, expresó la crítica, destacando que otros participantes polémicos no recibieron críticas igual de severas", finalizó Ferka.

La actriz se disculpo con
La actriz se disculpo con sus compañeros y con la audiencia.

Por su parte, Flor Rubio, otra de las voces presentes, admitió que su propia perspectiva cambió tras el desarrollo de la última gala. “Entendimos perfectamente que se trataba de una enfermedad y un tema de salud mental”, comentó Rubio, quien sugirió que estos episodios pueden impulsar una mayor conciencia sobre las dificultades relacionadas con el bienestar psicológico.

El foco en la importancia de la salud mental quedó subrayado por la coincidencia de todas las críticas en torno a este aspecto. El grupo mostró solidaridad y transmitió deseos de recuperación a Lola Cortés, quien debió abandonar La Granja VIP para atender esta crisis.

