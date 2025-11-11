Actualización climática en México este 11 de noviembre: previsión detallada por estado

Las autoridades darán aviso oportuno a la población en caso de que un fenómeno meteorológico pueda ser de riesgo. (Archivo)

México enfrenta una semana con cambios de temperatura que afectarán a las distintas regiones del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido varias alertas debido a fenómenos atmosféricos que podrían impactar la vida cotidiana de los ciudadanos. Las temperaturas y condiciones varían significativamente de un estado a otro, lo que requiere atención.

Es crucial que la población se mantenga informada y tome las precauciones necesarias para enfrentar las temperaturas estimadas en el pronóstico del clima. A continuación, se presenta un análisis detallado para cada estado, incluyendo recomendaciones para mitigar los posibles efectos.

Pronóstico del tiempo para este 11 de noviembre

El frente frío núm. 13 se desplazará sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, mientras que la masa de aire ártico cubrirá gran parte del territorio nacional, a excepción del noroeste y occidente del país; en interacción con una vaguada polar y la corriente en chorro subtropical, ocasionarán lluvias puntuales torrenciales en Veracruz y Oaxaca; lluvias puntuales intensas en Puebla, Chiapas y Tabasco; muy fuertes en Hidalgo; lluvias fuertes en Campeche y Quintana Roo; intervalos de chubascos en Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Tlaxcala y Yucatán; así como lluvias aisladas y bancos de niebla en el centro del país. Las lluvias pronosticadas, podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados. Simultáneamente, hay probabilidad de caída de nieve o aguanieve en las cimas de los volcanes Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl, Iztaccíhuatl y Nevado de Toluca. A su vez, se prevé evento de “Norte” con rachas de 90 a 110 km/h y oleaje elevado en costas de Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y Chiapas (istmo y golfo de Tehuantepec) y con rachas de 50 a 70 km/h en costas de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; además de vientos fuertes en estados del norte y centro de México; así como ambiente frío durante el día en gran parte del país, pronosticándose ambiente muy frío a gélido y heladas durante la madrugada del martes en la Mesa del Norte y la Mesa Central. Finalmente, se prevé que esta noche, el frente frío núm. 13 ingrese al mar Caribe y deje de afectar al territorio nacional. Por otro lado, en el noroeste, norte, occidente y sur de la República Mexicana predominará cielo despejado a parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvia. Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos: Lunes 10 de noviembre: Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Veracruz (regiones Papaloapan, Olmeca y Los Tuxtlas) y Oaxaca (norte y este). Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (regiones Huasteca Baja, Totonaca y Nautla), Chiapas (norte) y Tabasco (oeste y sur). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Hidalgo (regiones Huasteca y Sierra de Tenango) y Veracruz (regiones Huasteca Alta, Capital, Sotavento y Las Montañas). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Puebla (regiones Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Hidalgo (región Sierra Baja), Campeche (suroeste) y Quintana Roo (costa). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí (este), Querétaro (región Sierra Gorda), Tlaxcala y Yucatán. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México y Morelos. Posible caída de nieve o aguanieve: cimas de los volcanes Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl, Iztaccíhuatl y Nevado de Toluca. Evento de “Norte” de 60 a 70 km/h con rachas de 90 a 110 km/h: costas de Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y Chiapas (istmo y golfo de Tehuantepec); de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: costas de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Viento de 20 a 35 km/h con rachas de 50 a 60 km/h: San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala y Puebla. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h: Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México y Morelos. Oleaje de 4.0 a 5.0 metros de altura: costas de Tamaulipas y Veracruz; además del golfo de Tehuantepec. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo (norte). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa). Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste) y Durango (oeste). Temperaturas mínimas de -15 a -10 °C con heladas durante la madrugada del martes: zonas serranas de Durango. Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del martes: zonas serranas de Chihuahua. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del martes: zonas serranas de Baja California, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del martes: zonas serranas de Sonora, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México y Oaxaca. Nota: Las lluvias fuertes, muy fuertes, intensas y torrenciales podrán estar acompañadas de descargas eléctricas, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. Las rachas fuertes de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

ARCHIVO - El sol se pone sobre Ciudad de México el 25 de julio de 2024 tras una lluvia intensa. (AP Foto/Marco Ugarte, archivo)

El clima en México continúa mostrando su diversidad y complejidad, con fenómenos que van desde olas de calor hasta lluvias torrenciales. Mantenerse informado y preparado es esencial para mitigar los efectos que estos cambios pueden traer.

Consultar las actualizaciones meteorológicas y seguir las recomendaciones de las autoridades puede marcar la diferencia en el bienestar de la población. Las variaciones en las condiciones climáticas exigen una respuesta adaptada a cada región del país.

Es importante seguir monitoreando las previsiones del tiempo y estar atentos a cualquier alerta emitida por las autoridades. La preparación y la información son las mejores herramientas para enfrentar de manera efectiva los retos climáticos que se nos presenten.