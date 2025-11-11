México

Clima en Ciudad de México: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Guardar
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)

A consecuencia del cambio climático, las variaciones en el estado del tiempo son más constantes lo que provoca que, en un solo día, puedan registrarse altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas; lo mejor es tomar precauciones y averiguar el pronóstico del clima para este martes 11 de noviembre en Ciudad de México.

Durante el día la temperatura alcanzará un máximo de 20 grados, la previsión de lluvia será del 5%, con una nubosidad del 64%, mientras que las ráfagas de viento serán de 30 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos ultravioleta se prevé que alcancen un nivel de hasta 6.

Para la noche, la temperatura llegará a los 8 grados, mientras que la probabilidad de precipitación será de 8%, con una nubosidad del 47%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 32 kilómetros por hora en la noche.

La predicción del estado del
La predicción del estado del tiempo en Ciudad de México (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima en la CDMX

Se podría pensar que debido a su situación geográfica y a su extensión, la capital mexicana tendría un clima subtropical uniforme pero esto no es así, pues posee climas que van desde el templado hasta el frío húmedo y la tundra alpina en la parte más alta del sur.

Por lo general, el clima es cálido y templado en la CDMX rondando entre los 22 a 27 grados; los veranos se caracterizan por tener una buena cantidad de agua pluvial, siendo junio, agosto y septiembre los meses en los que más se registran precipitaciones.

Durante el invierno, las temperaturas suelen bajar a los cero grados en las zonas montañosas, como el Ajusco; en contraste, demarcaciones como Iztacalco, Iztapalapa, Venustiano Carranza y la Gustavo A. Madero suelen ser las más secas y templadas.

Entre los récords históricos se tiene que la última vez que cayó nieve en la ciudad fue en el año de 1967; mientras que la temperatura más alta se registró el 9 de mayo de 1998, cuando el termómetro ascendió hasta los 33.9 grados, en tanto que la mínima ha sido la de -10 grados registrada el 10 de diciembre de 1972.

Debido al cambio climático la capital se ve muy golpeada por las constantes contingencias ambientales, por lo que actualmente la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), en alianza con la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable (GIZ México) y la Iniciativa Climática de México (ICM), implementa una serie de acciones que giran en torno a la movilidad integrada y sustentable; ciudad solar; basura cero; manejo sustentable del agua y rescate de ríos; revegetación del campo y la ciudad; calidad del aire y cultura climática.

La temperatura que hay
La temperatura que hay en la CDMX oscila entre los 22 y 27 grados. (CUARTOSCURO)

Cuál es el clima en México

México es un país favorecido, pues su ubicación geográfica (su salida al mar Caribe, al océano Pacífico y la división que le hace el Trópico de Cáncer) lo convierte en una región megadiversa, siendo hogar de al menos el 12% de las especies del mundo, siendo 12 mil de ellas endémicas.

Aunque el Trópico de Cáncer parte al país en dos zonas climáticas –una templada y otra tropical– lo cierto es que la altitud, latitud y la distribución de tierra y agua hacen que en el territorio nacional se identifiquen hasta siete tipos de clima: cálido subhúmedo, seco, semiseco, seco desértico, cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío.

En este contexto, no es de extrañar que en las partes altas de Chihuahua el termómetro alcance los -30 grados de temperatura, mientras que en el desierto de Mexicali, igual al norte del país, ascienda hasta registrar 50 grados centígrados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura promedio anual del país es de 19 grados, sin embargo, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo y Monterrey en donde las temperaturas son excesivamente altas.

Como prueba de ello está San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora y que se encuentra en los límites del Gran Desierto de Altar de Baja California y el estado de Arizona y que es bien conocida por poseer el récord de la temperatura más alta registrada en el país, luego de que el 6 de julio de 1966 el termómetro subió hasta marcar los 58.5 grados centígrados.

En contraste, la temperatura más baja registrada en la historia fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta marcar -25 grados en el municipio chihuahuense de Madero.

Sin embargo, esta variedad de climas se han visto afectados en los últimos años por el calentamiento global y expertos prevén un futuro desalentador para el país con una reducción considerable de aguas pluviales anuales y un aumento considerable de las temperaturas.

Los estragos ya han comenzado a reflejarse con afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las severas inundaciones, mientras que en las épocas de calor se ha visto un aumento en la cantidad de contingencias ambientales en las principales urbes, como es el caso de la Ciudad de México.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClimaCiudad de MéxicoCiudad de Méxicomexico-noticiasNoticias

Más Noticias

A días del asesinato de Carlos Manzo, Ebrard proyecta a Uruapan como nuevo centro económico

El secretario de Economía anunció la creación de un Polo de Desarrollo en el municipio de Michoacán

A días del asesinato de

Las últimas previsiones para Bahía de Banderas: temperatura, lluvias y viento

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Las últimas previsiones para Bahía

Temperaturas en Mérida: prepárate antes de salir de casa

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Temperaturas en Mérida: prepárate antes

Clima en México: el estado del tiempo para Santiago Ixcuintla este 11 de noviembre

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Clima en México: el estado

Metro CDMX y Metrobús hoy 10 de noviembre: reportan incendio en inmediaciones de la Línea A, cerca de Canal de San Juan

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

Una mentira del Mencho a

Una mentira del Mencho a sus socios y una identidad falsa: así fue como “El Guacho” logró esconderse en EEUU

Plan Michoacán genera sus primeros resultados: detuvieron a 5 presuntos extorsionadores de limoneros

Niegan libertad anticipada a Edgar Coronel, cuñado de Joaquín El Chapo Guzmán

Llegan a Michoacán elementos del Ejército y de la Guardia Nacional para reforzar Plan por la Seguridad y la Justicia

Encuentran rancho con 16 cuerpos en Quintana Roo: podría ser un cementerio clandestino

ENTRETENIMIENTO

¿No sabes que escuchar? Top

¿No sabes que escuchar? Top 10 Apple México: las mejores canciones que no pueden faltar en tu playlist

La Castañeda anuncia concierto en CDMX: fecha y sede

Quiénes pueden tramitar la Licencia de Conducir Permanente de forma digital y qué tan válida es

Miss Universe 2025: ¿por qué Fátima Bosch y las otras reinas colocaron un moño negro en su banda? 

Conoce a los hijos de Angélica Vale y Otto Padrón: uno de ellos también se dedica a la actuación 

DEPORTES

Mundial FIFA 2026: más de

Mundial FIFA 2026: más de mil pesos costará el estacionamiento

Perro Bermúdez alista su regreso a TUDN acompañado de estas figuras del periodismo deportivo

Martinoli explica quién debe suplir a Memo Ochoa en la portería del Tri para el Mundial 2026

Jaime Lozano es despedido de Pachuca previo al Play In del Apertura 2025

Pumas confirma que José Juan Macías sufrió rotura de ligamento cruzado: ¿Cuánto tiempo tomará su recuperación?