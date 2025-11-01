México

La Granja VIP EN VIVO: Omahi y Kike Mayagoitia en riesgo de ser eliminados la tarde de hoy 1 de noviembre

Sigue a los granjeros minuto a minuto: Por primera vez en el reality show hay cuatro participantes en la placa de nominados

(IG: @lagranjavip)
(IG: @lagranjavip)
22:15 hsHoy

Los ánimos se ponen tensos en La Granja VIP

En los últimos dos sábados, día libre para los granjeros, se ha realizado el ‘Freddy Show’, un pequeño segmento organizado por Alfredo Adame para que los televidentes disfruten de una actividad que no es organizada por la producción.

Sin embargo, en esta ocasión, todo parece indicar que algunos participantes no quieren participar, entre ellos Jawy Méndez, pero pese a la negativa de algunos compañeros, Adame ha manifestado que puede seguir solo con el show.

21:30 hsHoy

Omahi asegura que su imagen pública es muy importante

En una plática con El patrón y Kim Shantal, Omahi aseguró que no se está jugando de una buena manera. Además, afirmó que su imagen es muy importante, pues gran parte de sus ingresos depende de las marcas con las que colabora.

Su comentario ha adquirido fuerza en redes sociales, por lo que varios usuarios aseguran que será el siguiente eliminado debido a que su actitud al estar nominado no lo está favoreciendo.

21:23 hsHoy

Cómo es la relación entre Bárbara Mori y Sergio Mayer a más de dos décadas de su separación, su hijo lo revela en La Granja VIP

Durante su relación, los actores le dieron la bienvenida a Sergio Mayer Mori, actual participante del reality show de Televisa

Sergio Mayer Mori se sinceró
Sergio Mayer Mori se sinceró sobre la relación de sus papás en La Granja VIP. Crédito: Cuartoscuro

Sergio Mayer Mori, hijo de Sergio Mayer y Bárbara Mori, se ha convertido en una de las figuras más controversiales a raíz de su participación en La Granja VIP, reality show de TV Azteca.

Leer la nota completa
21:22 hsHoy

Los granjeros en riesgo de salir son:

  • Eleazar Gómez
  • Lis Vega
  • Kike Mayagoitia
  • Omahi

