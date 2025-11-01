La Granja VIP EN VIVO: Omahi y Kike Mayagoitia en riesgo de ser eliminados la tarde de hoy 1 de noviembre

Los granjeros en riesgo de salir son:

Sergio Mayer Mori , hijo de Sergio Mayer y Bárbara Mori , se ha convertido en una de las figuras más controversiales a raíz de su participación en La Granja VIP , reality show de TV Azteca.

Su comentario ha adquirido fuerza en redes sociales, por lo que varios usuarios aseguran que será el siguiente eliminado debido a que su actitud al estar nominado no lo está favoreciendo.

En una plática con El patrón y Kim Shantal , Omahi aseguró que no se está jugando de una buena manera. Además, afirmó que su imagen es muy importante, pues gran parte de sus ingresos depende de las marcas con las que colabora.

Omahi asegura que su imagen pública es muy importante

Sin embargo, en esta ocasión, todo parece indicar que algunos participantes no quieren participar, entre ellos Jawy Méndez , pero pese a la negativa de algunos compañeros, Adame ha manifestado que puede seguir solo con el show .

En los últimos dos sábados, día libre para los granjeros, se ha realizado el ‘Freddy Show’, un pequeño segmento organizado por Alfredo Adame para que los televidentes disfruten de una actividad que no es organizada por la producción.

Los ánimos se ponen tensos en La Granja VIP

