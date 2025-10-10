México

Dólar aumenta su precio en México al cierre de este viernes 10 de octubre

El billete verde cerró la semana con ganancias frente a la moneda nacional tras las amenazas de nuevos aranceles de Donald Trump a productos chinos

Por Omar López

Guardar
La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

El dólar estadounidense cotizó al cierre del 10 de octubre en 18,54 pesos mexicanos en promedio, de manera que implicó un cambio del 0,81% si se compara con los 18,39 pesos de la jornada previa, registrando su mayor aumento en lo que va del mes según reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el dólar estadounidense anota un incremento 1,02%; pese a ello en términos interanuales aún mantiene una disminución del 7,79%.

“El peso fue afectado por el escalamiento de las tensiones arancelarias entre EUA y China, así como por las preocupaciones fiscales en Brasil, que redujeron el atractivo de las divisas emergentes en operaciones de carry trade.” se lee en el análisis de cierre del Grupo Financiero Monex.

En relación a jornadas anteriores, encadenó dos sesiones consecutivas en positivo. La volatilidad referente a estos siete días fue de 6,26%, que es una cifra visiblemente inferior al dato de volatilidad anual (10,39%), de forma que está teniendo un comportamiento más estable de lo esperado en este momento.

Los pronósticos económicos para 2025

En el último año la
En el último año la moneda mexicana ha ganado terreno al dólar estadounidense. (Infobae)

La relación peso-dólar durante el 2024 estuvo marcada por los contrastes. El año comenzó con la moneda mexicana fortalecida ante la divisa estadounidense. El billete verde llegó a venderse en 16 pesos por unidad, algo que no ocurría en casi una década. El mote de “superpeso” quedaba más que nunca.

Sin embargo, como fue avanzando el peso se fue depreciando debido, principalmente, a decisiones políticas, como la polémica Reforma al Poder Judicial y la eliminación de órganos autónomos.

El retroceso de la moneda azteca se agravó con la campaña de Donald Trump, su victoria electoral como presidente de Estados Unidos y sus amenazas de poner aranceles a todos los productos mexicanos –y canadienses– si México no mejoraba la seguridad en la frontera.

Fue así que el dólar regresó a los 20 pesos, quedando muy por arriba de los pronósticos del Banco de México (Banxico).

Para 2025, Banxico espera que el dólar cotice en una media que va desde los 20.24 pesos y hasta los 20.69 pesos, un pronóstico conservador considerando las repercusiones que traerían para el tipo de cambios los dichos y políticas de Trump en la Casa Blanca.

La inflación estuvo relativamente estable en 2024 rondando entre el 4%, a excepción de junio cuando casi alcanza el 6, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En este año, Banxico pronostica que la inflación estará por debajo de los cuatro puntos hasta el 3.8%.

En cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), los bajos pronósticos se mantienen. El banco central espera un alza del PIB de apenas 1.2%.

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.

Temas Relacionados

DólarPeso mexicanoTipo de cambiomexico-noticiasMexico EconomíaNoticias

Más Noticias

Dalílah Polanco rompe en llanto tras descubrir que sus fans no eran bots y su apoyo en La Casa de los Famosos era real

La finalista del reality show se conmovió ante los mensajes de sus seguidores

Dalílah Polanco rompe en llanto

Cómo está la calidad del aire de la CDMX este 10 de octubre

El reporte del estado del aire se publica cada hora y diariamente por la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la ciudad

Cómo está la calidad del

Emergencia por lluvias en México minuto a minuto: Gobierno alista acciones para apoyar a la población y abrir caminos

El temporal ha dejado afectaciones en distintos estados del país, principalmente en Veracruz y Guerrero

Emergencia por lluvias en México

El indicador de referencia de la BMV terminó sesiones este 10 de octubre con pérdida de 0,41%

Cierre de sesión México S&P/BMV IPC: la jornada finaliza con variaciones en comparación con días previos

El indicador de referencia de

Guía deportiva 10 al 13 de octubre: México vs Argentina U20, NFL, Liga MX Femenil y más

Estos son los eventos deportivos más importantes que están programados para los próximos días

Guía deportiva 10 al 13
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marina detiene a dos hombres

Marina detiene a dos hombres por transporte de hidrocarburo ilegal en Tabasco y Nuevo León

Luisa María Alcalde confirma expulsión de Hernán Bermúdez Requena de Morena

Mató a siete familiares y ahora es declarada culpable por la justicia de Veracruz: el caso de Yesenia Ivón “N”

“Puede callar ahora, pero debe responder a la FGR”: Harfuch sobre el caso Hernán Bermúdez Requena y La Barredora

Operativo militar en Quitupan logra decomiso de armas, municiones, equipo táctico y coches “monstruo”

ENTRETENIMIENTO

Dalílah Polanco rompe en llanto

Dalílah Polanco rompe en llanto tras descubrir que sus fans no eran bots y su apoyo en La Casa de los Famosos era real

Mariana Ávila, participante de Las Estrellas Bailan en Hoy, se despide de Fede Dorcaz

Quién es Mariana Ávila, novia de Fede Dorcaz que competiría con el cantante en Las Estrellas Bailan en Hoy

Difunden primeras imágenes de los asesinos de Fede Dorcaz, participante argentino de ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’

Quién fue Fede Dorcaz, participante de Las Estrellas Bailan en Hoy que fue asesinado en la Ciudad de México

DEPORTES

Guía deportiva 10 al 13

Guía deportiva 10 al 13 de octubre: México vs Argentina U20, NFL, Liga MX Femenil y más

México vs Colombia, IA predice el resultado del partido amistoso rumbo al Mundial del 2026

WWE Crown Jewel 2025: cartelera, cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo desde México

El día que Monarcas Morelia fue considerado el mejor equipo del mundo

CMLL 2025 celebra el Día de Muertos con funciones especiales en la Arena México, Puebla y Guadalajara