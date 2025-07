La Tiendita de los Horrores: Chantal Andere protagoniza esta obra cargada de humor, música y un poco de terror

La Tiendita de los Horrores se puede disfrutar en el Teatro Hidalgo de la CDMX. Foto: Cortesía.

La Tiendita de los Horrores es una obra de teatro con una trama divertida, la cual mezcla diferentes géneros desde el humor con un poco de terror para contar la historia en un musical.

Infobae México estuvo presente en la puesta en escena del pasado sábado 26 de julio, donde disfrutó de esta maravillosa aventura. La obra se presenta en el Teatro Hidalgo, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

Un elenco extraordinario compone esta obra de teatro. Chantal Andere como una de las protagonistas junto con Lorena D’ la Garza y Óscar Acosta.

También en esta lista se encuentra: Juan Fonsalido, Sergio Jurado, Jair Campos, Crisanta Gómez, Felipe Álvarez, Scarlett Chico, Enrique Maddox, Leonora Enríquez, Itzel Gaitán y Alexa Hidalgo.

Estos artistas, por poco más de hora y media, mostraron actuaciones sensacionales durante el escenario para poder atrapar al público, el cual mostró mucho entusiasmo, emoción, risas y demás.

La música e interacción no podía faltar, así como la disciplina y habilidades que contaba cada uno de ellos para poderle dar vida a esta historia, la cual se centra en una planta que desata el caos.

Un poco de humor negro y de horror son otras de las características que la historia cuenta.

La Tiendita de los Horrores se encuentra en sus últimas semanas de presentaciones, por lo que, antes de cerrar esta temporada, si todavía no has visto esta puesta dirigida por Ricardo Díaz, no te la puedes perder.

17 de agosto es la fecha límite para acudir al Teatro Hidalgo de la Ciudad de México y poder disfrutar de la obra.

¿De qué trata La Tiendita de los Horrores?

La Tiendita de los Horrores presenta una historia singular en torno a una planta carnívora y extraterrestre que pone en peligro a la humanidad.

Con una banda sonora inspirada en el rock & roll y un elenco con amplia experiencia, la obra ofrece una combinación de humor, tensión y una propuesta escénica distinta para el público.

La narrativa se centra en Seymour, un joven reservado que trabaja en una florería en dificultades económicas.

Una planta, es la causante de esta gran aventura por parte del elenco de esta obra de teatro. Foto: Cortesía.

Todo cambia para él cuando encuentra una planta inusual, a la que denomina “Audrey II”, en homenaje a su colega y amor no declarado.

El camino de Seymour hacia la fama avanza de forma acelerada pero plantea riesgos considerables, ya que “Audrey II” tiene una naturaleza oculta: necesita alimentarse de sangre humana.

17 de agosto es la fecha límite para disfruta de esta obra de teatro. Foto: Cortesía.