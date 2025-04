Luis R. Conriquez fuera del Palenque de Metepec tras trifulca en Texcoco, confirma alcalde

Luis R. Conríquez formaba parte de los artistas que estarían en el Palenque de Metepec. (Jovani Pérez)

El ambiente festivo de Metepec recibió un balde de agua fría luego de que, a menos de un mes para el comienzo del Palenque local, el alcalde del municipio, Fernando Flores Fernández, anunció de manera oficial que el cantante Luis R. Conríquez no formará parte del cartel, esto debido a los hechos de violencia registrados recientemente en la Feria del Caballo en Texcoco, donde se desató el caos por no poder escuchar los conocidos corridos del artista mexicano.

Luego de la vandalización que hubo el pasado viernes por parte de los fanáticos en el palenque de Texcoco durante la presentación de Luis R. Conríquez, se dio a conocer que dichos acontecimientos ya han comenzado a tener sus repercusiones.

En entrevista para Radio Fórmula, el actual alcalde de Metepec, Fernando Flores, hizo oficial que, el cantante de corridos tumbados ya no podrá asistir al Palenque de la localidad, el cual dará comienzo el próximo 2 de mayo y que, en su cartel oficial tenía programada la participación de Luis Conríquez.

“La feria inicia el 2 de mayo, del 2 al 18 de mayo. Se tenía, si se tenía considerada la participación de Conríquez, pero después de lo acontecido la semana pasada en Texcoco, recibimos un exhorto por parte de la Fiscalía y del Gobierno del Estado para que no se permitiera la participación de este tipo de grupos. Nosotros vamos a acatar las instrucciones como se nos han solicitado”

De la mano, indicó que en un principio, solo se solicitó que no cantara ningún tipo de canción que hiciera apología a la violencia en el país. No obstante, al ser un panorama similar al que se tuvo en Texcoco el pasado fin de semana, se optó por retirarle la invitación al oriundo de Sonora.

“Se exhorto para que, si va al evento, no cante, ni haga apología al delito. Entonces, lo que tengo entendido es que no va a la feria [...] No hay ningún otro artista que hayamos cancelado, porque no hay ninguno que haga ese tipo de cantos”, sentenció el mandatario local.

El público se molestó porque el cantante no quiso interpretar corridos |TikTok: estcr714

Cabe recordar que, tras presentarse en la Feria del Caballo y negarse a entonar sus conocidos “narcocorridos” por mera restricción del Gobierno Federal, personas que se dieron cita en el lugar comenzaron a romper instrumentos musicales, bañaron de cerveza al cantante y no pararon de exigir corridos tumbados. Fue entonces cuando Conriquez decidió abandonar el lugar mientras que su equipo intentaba detener a las personas que pretendían alcanzarlo.