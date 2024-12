Mr. Doctor reacciona a la advertencia de Alfredo Adame de “meter a la cárcel” a Maryfer Centeno

La disputa será mediada por las autoridades tras la demanda interpuesta por Centeno. (Jesús Avilés / Infobae)

El conflicto, ahora legal, entre Maryfer Centeno y Mr. Doctor no deja de escalar. Ahora hay una nueva controversia que rodea a la experta en lenguaje corporal, pues recientemente Alfredo Adame manifestó su deseo de denunciarla por haber comentado sobre las fotografías íntimas que se filtraron hace un tiempo.

En redes sociales, Alfredo Adame escribió: “Amigos abogados, ¿ustedes qué opinan de esto? ¿Cumple los elementos para una denuncia por Ley Olimpia? Me siento agredido, ofendido e intimidado”. Además, publicó el video donde aparece Maryfer Centeno diciendo:

“El único pack que he visto fue el de Alfredo Adame. Nunca había visto algo tan pequeño. Yo estoy acostumbrada a otras cosas, entonces, perdón mi vida, pero, ni se siente. Luego ves a Magaly Chávez y dices: ‘Pues por eso nunca hubo nada’”.

Mr. Doctor, quien mantiene un pleito legal con la grafóloga, no tardó en reaccionar a las declaraciones de Adame. Y es que apenas el actor soltó su advertencia, en redes comenzó un debate sobre si la Ley Olimpia puede aplicarse para defender hombres y mujeres por igual.

El médico no escribió textualmente nada, pero sí compartió una captura de pantalla donde se ve una consulta que hizo sobre la aplicación de la ley, donde, efectivamente, se demuestra que existe en beneficio de cualquier persona que sufra violencia digital, independientemente de su género.

Si bien dicha ley es un avance de la lucha de las mujeres (quienes sufren más este tipo de violencias), no discrimina en razón de género, por lo que defiende también a hombres y otras personas.

Mr. Doctor le pide a Claudia Sheinbaum que se involucre en su caso

Luego de que la presidenta de México hablara sobre el tema en su conferencia de prensa matutina, Mr. Doctor se soltó varias declaraciones en un video que subió a su cuenta de YouTube:

“Me da gusto que la presidenta Claudia Sheinbaum se haya tomado el tiempo para decir que se va a investigar. Le pido a ustedes que hagamos que a la presidenta Claudia Sheinbaum no se le olvide esto, que se investigue”.

“No tengo nada que esconder, que me investiguen, quieren ponerme trampas, he sido muy sincero, tal vez ese es mi problema, que soy muy directo. No me ando de doble moral”.

“Les pido eso, que por favor sigamos insistiendo a las autoridades que hagan su trabajo correctamente. Me da tranquilidad que la presidenta sea alguien que practica la ciencia, sabe lo que es un método científico, sabe lo que conlleva estudiar, eso me da tranquilidad, que la presidenta es una mujer que estudió, que tiene la formación académica y científica”.