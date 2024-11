Tras cateo en Izazaga, gobierno de la CDMX asegura que no permitirá que mercancías ilegales se comercialicen en la capital

(Google maps)

El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, aseguró este viernes que la administración de la CDMX no permitirá que las mercancías ilegales sean comercializadas en la capital, además de llamar a los consumidores a ayudar no adquiriendo estos productos, esto durante una conferencia de prensa donde dio detalle del operativo que se realizó el día de ayer en la plaza Izazaga 89, famosa por ser un lugar donde se comercializan mercancías de origen chino.

Cravioto señaló que desde que la Secretaría de Economía planteó apoyar acciones como la que se llevó a cabo en la plaza, la instrucción de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, a todas las dependencias involucradas fue apoyar absolutamente estos operativos, encabezados por el gobierno federal.

“Estuvimos en varias reuniones con el equipo del Secretario de Economía para ver justamente cuáles eran los lugares, la forma en que operaban para poder aplicar estos operativos, se vio la posibilidad de hacerlo un poco antes del Buen Fin, no se pudo hacer, ya estábamos muy en tiempos, pero justamente se planteó pasando el Buen Fin, hacemos este operativo y como lo digo es una instrucción de la Jefa de Gobierno, apoyar este tipo de actos que nos tienen que hacer reflexionar varias cosas” indicó el funcionario.

En ese sentido, aseguró que no se va a permitir que se consoliden mercancías que ingresan de manera ilegal al país, las cuales se comercializan en la ciudad; tampoco se tolerará la compra-venta de mercancía apócrifa.

Tras más de 7 horas de operativo, se decomisaron más de 7 millones de pesos en mercancía ilegal | CUARTOSCURO

Indicó que a los dueños de los inmuebles que rentan para la venta y distribución de mercancías ilegales corren el riesgo de perderlos si facilitan este tipo de acciones, ya que si no revisan a quien les renta los inmuebles que estén cumpliendo con la norma, hay una corresponsabilidad.

“Así es que todos los que tienen inmuebles en el centro de la Ciudad de México, que revisen bien, qué actividades están haciendo en su inmueble, porque la autoridad lo está haciendo y vamos a actuar”.

Y por último, hizo un llamado, primero a los empresarios con actividad lícita, ya que todos serán apoyados por las autoridades, y a los consumidores, que ayuden a no fomentar este tipo de compra porque “no le ayuda al país, porque no se generan empleos, porque no se pagan impuestos, porque se fomenta la delincuencia y entre todos tenemos que combatirlo”.

Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, detalló que elementos de la dependencia que dirige, junto a funcionarios del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), 42 elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR), 100 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 60 de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial y 12 funcionarios de Comercio Exterior participaron en el operativo, que duró un total de 7 horas, y en el cual se decomisaron más de 260 mil productos ilegales, con un valor aproximado de 7.5 millones de pesos.