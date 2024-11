Aseguran que el papá de Nodal fue quien impulsó que se le quitaran a Cazzu 9 millones de dólares

(Jovani Pérez/Infobae)

En medio de la creciente controversia en torno al caso que rodea a Cazzu, Christian Nodal y Ángela Aguilar han surgido nuevos rumores que involucran al mexicano en una supuesta disputa financiera con la madre de su hija Inti. Según el periodista de espectáculos Ernesto Buitrón, Nodal habría retirado hasta 9 millones de dólares de Cazzu, tras una presunta violación de un acuerdo de confidencialidad por parte de la cantante argentina.

Ahora, el mismo experto habló para el programa de Inés Moreno y ahí detalló que aparentemente la iniciativa de quitarle a La Nena Trampa el dinero habría sido del papá de Nodal.

¿Por qué Nodal le quitaría dinero a Cazzu?

Buitrón, en una aparición en el programa de Maxine Woodside, explicó que el presunto acuerdo de confidencialidad, firmado durante la separación de la pareja, prohibía a Cazzu hablar o revelar detalles sobre su ruptura. Sin embargo, se alega que Cazzu habría incumplido esta cláusula al participar en un podcast argentino, donde respondió a declaraciones hechas por Ángela Aguilar, la nueva esposa de Nodal.

El periodista detalló que los rumores sobre la violación del acuerdo y la consiguiente pérdida financiera para Cazzu han circulado ampliamente en Argentina.

“Dicen que le dio baje, Max, que 9 millones de dólares”, comentó Buitrón, sugiriendo que la acción de Nodal podría ser vista como una medida severa contra la madre de su hija.

Este tema ha captado la atención del público, especialmente porque el acuerdo de confidencialidad no había sido ampliamente recordado hasta que Cazzu apareció en el podcast el pasado 31 de octubre. Durante su participación, Cazzu desmintió las afirmaciones de Ángela Aguilar, lo que podría haber desencadenado las acciones de Nodal.

¿El papá de Nodal habría dado la idea?

De acuerdo con lo que mencionó Buitrón en el canal de Youtube de Inés Moreno, Nodal habría buscado la manera de resguardarse: " Había un contrato legal con Cazzu, como una protección para Nodal, que le dijo ‘yo te voy a dar la manutención de la niña’, pero que con eso había una cantidad de dinero con la que él se protegía (...) dentro de éste habría una cláusula que decía que no podía ventilar detalles de él, de su vida privada”.

No obstante, el experto en espectáculos puntualizó que supuestamente Jaime González, papá de Christian Nodal, habría sido el de la idea del contrato.

“Al final es mucha recomendación del papá, dentro de éste habría una cláusula que decía que no podía ventilar detalles de él, de su vida privada. No me suena alocado, pero algo que Nodal hubiera pensado a la ligera, tal vez estuvo asesorado por su papá o Conchita, muy abusada”, dijo.

El periodista también mencionó que Ángela Aguilar y Pepe Aguilar podrían estar detrás de las decisiones que toma Nodal.

“No está haciendo mucho su voluntad, yo creo que está haciendo mucho la voluntad de Ángela, porque no sólo es ella, es Pepe Aguilar (...) Creo completamente que Ángela Aguilar está controlando a Nodal (...) y detrás de Ángela está Pepe Aguilar”, sentenció.