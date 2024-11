¿Cuánto cuesta el exclusivo bolso Dolce & Gabbana que Emma Coronel usó en el evento de Miss Guatemala USA?

Emma Coronel lució una bolsa que robó miradas. (IG:@emma.coronel.oficial)

Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, volvió a ser el centro de atención al asistir como invitada especial a la gala de Miss Guatemala USA 2024. El evento, celebrado este domingo 24 de noviembre en el Celebrity Centre International, en California, combinó moda, cultura y beneficencia.

Coronel no sólo deslumbró por su presencia, sino también por su llamativo y elegante estilo, que incluyó un bolso exclusivo de Dolce & Gabbana que robó miradas y que ella no dudó en presumir a través de sus redes sociales.

El certamen, que se organiza desde 2013, tiene como objetivo principal resaltar la belleza y cultura guatemalteca en la comunidad latina de Estados Unidos. Además, buscaba recaudar fondos para la fundación “Love and Care for Our Children”, dirigida por el estilista Sergio Fernando Arévalo, quien trabaja en iniciativas educativas para niñas y niños guatemaltecos y quien además es muy amigo de la esposa del capo.

Emma Coronel fue invitada por su apoyo a esta causa y en la víspera del evento expresó en sus redes sociales: “Feliz de poner mi granito de arena a esta noble causa”.

Un look que marcó la noche

Look de Emma Coronel en la gala. (Instagram: @emma.coronel.oficial)

Emma Coronel eligió un atuendo que capturó todas las miradas. Para la gala, lució un vestido strapless negro de líneas limpias y diseño minimalista. El corte resaltó su figura y aportó un aire de sofisticación con un escote pronunciado. Este diseño, elegante y atemporal, fue la base de un estilo que Coronel complementó con detalles cuidadosamente seleccionados.

El maquillaje de Coronel acentuó sus facciones. Destacó sus ojos con un ahumado en tonos neutros y pestañas voluminosas, mientras que un labial rosa suave añadió frescura y delicadeza al look. Su cabello, peinado hacia atrás con un efecto húmedo, contribuyó a darle un aire moderno y elegante.

Los accesorios que eligió también fueron un punto clave de su estilo. La exreina de belleza de la Feria del Café y la Guayaba lució unos pendientes circulares plateados, una pulsera con incrustaciones brillantes y uñas negras que contrastaron perfectamente con el resto del conjunto. Sin embargo, el verdadero protagonista de su atuendo fue el bolso de lujo que llevó esa noche.

El bolso que robó todas las miradas

En las fotografías y videos compartidos en sus historias de Instagram, Emma Coronel mostró orgullosamente su bolso de la línea Tote Devotion pequeña de Dolce & Gabbana. Este accesorio, confeccionado en Italia, es un ejemplo de lujo y estilo, diseñado para resaltar en cualquier ocasión especial.

Bolsa que lució Emma coronel. (Instagram: @emma.coronel.oficial)

El bolso está fabricado con piel de becerro y decorado con un acabado de glitter plateado que lo hace resplandecer bajo las luces. Su elemento más destacado es una placa dorada en forma de corazón, adornada con detalles intrincados, pequeñas perlas incrustadas y el logotipo “DG” en el centro. Además, cuenta con un asa rígida superior, una correa de cadena dorada desmontable y un interior forrado con espacio suficiente para guardar objetos esenciales.

Durante la gala, Emma fue fotografiada sosteniendo el bolso mientras posaba con otras personalidades, incluyendo a Rocío Ochoa, ganadora de Miss Guatemala USA 2024. En su historia de Instagram, donde etiquetó tanto a Ochoa como al certamen, Emma dejó ver detalles de su look, incluyendo un primer plano del bolso, que brillaba intensamente bajo las luces del evento.

El precio de este bolso alcanza aproximadamente los $41,000 pesos mexicanos, una cifra que refuerza su exclusividad. Sin embargo, la bolsa ya no se encuentra disponible en el sitio web de Dolce & Gabbana por razones desconocidas, pero sí puede conseguirse en Farfetch, una plataforma global de comercio electrónico enfocada en la venta de productos de moda de lujo.

Emma Coronel junto a April Black Diamod, Rocío Ochoa y como parte del jurado. En la última imagen se le puede ver con el bolso. (Instagram: @emma.coronel.oficial)

Durante la gala, hubo presentaciones de grupos folklóricos como Mujeres Mayas y Los Chapincitos, que pusieron en alto el orgullo chapín. También participaron figuras destacadas como Virginia Alejandra Argueta Hernández, Miss Guatemala 2016, y la diseñadora April Black Diamond, quien previamente vistió a Coronel en el Milan Fashion Week. La esposa de ‘El Chapo’ compartió fotografías con ambas.

El evento fue conducido por Jorge Miramontes y Luisa de Molina, y contó con presentaciones musicales del cantante Alexxzandro y la presencia del diseñador de modas Adolfo Alvarado.

La participación de Emma Coronel en este tipo de eventos sigue marcando su creciente incursión en el mundo de la moda. Apenas dos meses antes, asistió al Milan Fashion Week, consolidándose como una figura cada vez más presente en eventos internacionales en un intento de rehacer su vida y su imagen tras salir de la cárcel en septiembre de 2023.