Caso Paloma Corte: vinculan a proceso a esposo de jueza que acosó a abogada en Puebla

El hombre fue vinculado a proceso por acoso sexual agravado. | X- Paloma Corte

La abogada Paloma Corte, quien recientemente denunció haber sido acosada sexualmente en las oficinas del Poder Judicial de Puebla, informó que su agresor, identificado como Roberto “N” y es esposo de una jueza local, fue vinculado a proceso esta semana por el delito en su contra.

En un video que publicó en su cuenta de Facebook, la abogada detalló que ayer un juez de control determinó que Roberto ‘N’ fuera vinculado a proceso por el delito de acoso sexual agravado, por lo que continuará en prisión preventiva.

“Fue vinculado a proceso y llevará esto preso, detenido en la cárcel. ¿Cómo me siento? No lo sé, traigo las emociones muy a flor de piel y no sé cual es la que predomina”, narró en el video.

En la misma publicación, Corte agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por solicitar la intervención de la Secretaría de las Mujeres en el caso, así como a la titular de la dependencia, Citlalli Hernández, por comunicarse con las autoridades y exhortar a que no se encubra al agresor, así como a que se resguarde el contenido del celular con que grabó sin consentimiento diversas partes del cuerpo de la abogada y presuntamente de otras mujeres.

El 11 de noviembre, la funcionaria Paloma Corte expuso ante las autoridades un acto de acoso sexual, del cual fue víctima por parte de Roberto Medina, esposo de la jueza Blanca Oliva Palacios en las oficinas de Ciudad Judicial, en Cholula, Puebla. Ante los usuarios de ‘X’, anteriormente Twitter, la abogada compartió una serie de imágenes y videos, donde dio a conocer su perspectiva en la anécdota del agravio.

En los fragmentos expedidos, la funcionaria relató que ella se encontraba realizando un trámite y pagando unas copias en Ciudad Judicial, cuando suscitó el acto violento, el cual ejerció Roberto Medina mientras la grababa con su celular en algunas partes de su cuerpo.

Como método de defensa, Corte aludió que le exigió al hombre que le mostrara su celular, sin embargo, al verse descubierto, el agresor intento eliminar todo medio de evidencia.

Ante el escandalo en las inmediaciones gubernamentales, la víctima fue apoyada por policías auxiliares y servidores del Poder Judicial, quienes le extendieron su ayuda para la intercepción del sujeto, quien en el acto, logro visualizar en su teléfono que comprendía imágenes similares de otras mujeres.

“Tengo que evitar a toda costa que mi hija y muchas otras mujeres sufran de este tipo de actos. Estoy esperando a que venga la patrulla, la persona que les menciono está aquí, se las voy a enseñar, lo tienen ahí detenido, la policía me hizo favor de ayudarme, es el señor de saco como café. No me voy a detener por que no soy la única mujer que tiene en ese teléfono. Es un asco el teléfono”, narró en uno de los fragmentos.

En un segundo video, se ve el momento en que el hombre intenta borrar las grabaciones en su celular mientras la mujer lo sigue e incluso graba el momento en que logra eliminar una imagen.

La abogada denunció formalmente al hombre, destacando que durante el proceso estuvo sentada en la misma sala que su agresor por horas y que incluso, a él le brindaron comida y agua durante la espera, supuestamente por ser esposo de una jueza local.