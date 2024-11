Ana María Alvarado confirma ingreso de Daniel Bisogno a hospital por nueva crisis de salud: “Hay que aislarse más”

Ana María Alvarado ha mostrado públicamente su antipatía hacia Daniel Bisogno (Foto: Instagram)

Las alarmas en torno al estado de salud de Daniel Bisogno se encendieron una vez más, luego de que la noche del lunes se reportó que el conductor de Ventaneando fue ingresado de urgencias al hospital Ángeles del Pedregal, una semana después de haber sido dado de alta luego de contraer una bacteria que comprometió su condición.

Kadri Paparazzi, agencia que ha documentado cada ingreso del presentador, realizó una transmisión en vivo desde las inmediaciones del centro médico, donde sus fotoperiodistas indicaron que Daniel Bisogno llegó acompañado de su exesposa y madre de su hija, Cristina Riva Palacio.

Destacaron que, hasta el momento, no había información sobre las causas del ingreso del comunicador; sin embargo, destacaron que podría estar relacionado con la vulnerabilidad de su sistema inmune, una condición propia de pacientes sometidos a un trasplante de órgano.

Horas antes de que se reportara su ingreso, Daniel Bisogno compartió un par de historias en Instagram. (bisognodaniel / Instagram)

Ana María Alvarado confirma nueva crisis de salud de Daniel Bisogno

En medio de rumores que afirman que Daniel Bisogno organizó una reunión de amigos en su casa de Cocoyoc, zona residencial en el estado de Morelos, la periodista Ana María Alvarado confirmó que el presentador volvió a ser hospitalizado.

Durante una transmisión en vivo en su canal de YouTube, Alvarado indicó que la nueva crisis de salud estaría correlacionada con antiguos padecimientos: “Lamento mucho que hubo otra recaída. Lo que pasa es que su cuerpo, después del trasplante, está muy sensible. Además, Daniel tiene otros padecimientos que empezaron dos años antes: diabetes, hipertensión, el problema del hígado, renal y todos se han ido complicando”.

Y agregó: “Van dos bacterias. La primera vez que regreso a terapia intensiva, la segunda fue a urgencias, pero estuvo más de una semana en el hospital y otra vez, recayó. Otra vez, desafortunadamente está en el hospital. Me da una pena inmensa porque creo que ha batallado mucho por salir adelante”.

Ana María Alvarado, indicó que luego de dos años llenos de desafíos de salud, Daniel Bisogno comienza a preocuparse por su situación financiera: “Él estaba descansando el fin de semana porque estaba intentando volver a Ventaneando, no se pudo. Su situación económica le comienza a preocupar, porque han gastado millones de pesos porque lleva dos años con problemas de salud. Aunque tengas seguro hay que pagar deducibles, hay cosas que no entran en los seguros. Es un proceso complicado”.

Finalmente, sin hacer mención a las especulaciones que surgieron en X, Ana María Alvarado dedicó palabras de aliento hacia el presentador y le pidió cuidarse más: “Que no se presione por regresar a trabajar, aunque haga falta el dinerito, pero esto sí preocupa porque ya van varias recaídas y lo primero es la salud. Si no te cuidas, no vas a poder trabajar, Daniel y hay que aislarse más. Hay gente que piensa que no se está cuidando lo necesario. Su hermano Alex me dice que sí”, expresó la periodista.

Hasta la tarde de este martes, en entorno de Daniel Bisogno no ha negado ni confirmado la información reportada por Kadri Paparazzi.

Ana María Alvarado lamentó la nueva crisis de salud de Daniel Bisogno, a quien le pidió cuidarse más. (Foto: Imgane)