Victoria Kjaer, ganadora de Miss Universo 2024, llega a ‘Venga la Alegría’ | VIDEO

Miss Denmark Victoria Kjaer Theilvig raises her fist on stage during the 73rd Miss Universe pageant in Mexico City, Mexico November 16, 2024. REUTERS/Raquel Cunha

La ganadora de Miss Universo 2024, Victoria Kjaer fue la invitada de honor este domingo en el foro del programa matutino “Venga la alegría fin de semana”, espacio que en días recientes también estuvo presente la estrella internacional Katy Perry.

En este show matutino de Azteca, la representante de Dinamarca dio sus primeras reacciones de haber ganado en dicho certamen que se llevó a cabo la noche de este domingo en la Arena Ciudad de México.

La rubia, quien es bailarina profesional y aspirante a abogada, caminó por una alfombra roja dentro del set de TV en donde saludó a todos los conductores, mientras pirotecnia iluminaba este espacio.

La ganadora de "Miss Universo fue recibida en "Venga la alegría" Crédito: X: vengalaalegria

Así le fue a Miss Universo en “Venga la alegría”

Pedro Prieto le iba a dar un ramo de flores, pero ella le pidió que él le ayudara a cargarlas. El presentador la tomó de la mano y le dijo en inglés “gracias, bienvenida a ‘Venga la alegría’”.

Con un “thank you” en inglés, utilizando ropa azul y su corona, Victoria se sentó en un trono para platicar con todos los presentadores.

“Me siento increíble de estar hoy, fue surreal para mí, no puedo creer que esto es lo que me ha pasado a mí, esto es algo que me he trabajado en mi carrera, actualmente lograr este reto significa que si sigues trabajando, puedes lograrlo”.

(Instagram/@victoriaakjaer)

Los anfitriones del programa resaltaron que ella es la primera reina que gana en su país, un logro que tendrá en su currículum.

“Para mí estar representando a Dinamarca, porque nunca había estado antes, es un nuevo capítulo no sólo para este país, sino para Europa y el mundo entero”.

“¿Cuántas horas dormiste?”, le preguntó Pedro Prieto, ella respondió que “30 minutos de sueño”, los conductores complementaron “es que sigues soñando”.

La invitada comentó que su compromiso y responsabilidad por tener la corona es bastante, ha recibido apoyo de todo el mundo; se siente gratificada por todo el mundo.

(AP Foto/Fernando Llano)

“Ha sido fantástico desde mi corona en Dinamarca, todos me han abierto sus brazos, todos tienen un lugar importante en mi corazón, han hecho de mi experiencia lo mejor que me ha pasado”.

Sobre los cambios sobre la visión de la belleza comentó que ella ama el asunto de que Miss Universo ha cambiado.

“Nos estamos enfocado en la diversidad, igualdad y en el empoderamiento de todas las mujeres alrededor del mundo, no importa cómo sean, cómo se vean, ni qué tan grande sean, sólo significa que todo el mundo puede convertirse en una reina de belleza, todas son unas reinas y para mí creo que es tan hermosa, nosotros enarbolamos el significado de belleza, no hay un significado de belleza, todas somos perfectas como somos