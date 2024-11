Beca Rita Cetina: ¿Está abierto el registro en fin de semana para recibir el apoyo de mil 900 bimestrales?

Se cumplirá una semana de que arrancó el registro para estudiantes de secundarias públicas en México. Foto: Archivo / Infobae.

La Beca Universal de Educación “Rita Cetina Gutiérrez” es un programa social que lanzó el Gobierno de México, el cual busca apoyar a alumnas y alumnos de escuelas secundarias públicas de todo el país, de manera económica con mil 900 pesos bimestrales.

Este programa social y apoyo económico fue impulsado por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, en donde 5.6 millones de alumnas y alumnos de secundaria, de escuelas públicas, se verán beneficiados.

El registro arrancó el pasado lunes 11 de noviembre, donde en un principio padres de familia y/o tutores intentaron este proceso a la o el menor, sin embargo no lo pudieron hacer, ya que la página web no cargaba.

Asimismo, este registro para obtener el apoyo está abierto hasta el 18 de diciembre próximo, en el sitio web: www.becaritacetina.gob.mx para recibir el apoyo de mil 900 pesos de forma bimestral.

El registro de la Beca Rita Cetina cerrará el 18 de diciembre. Foto: Archivo / Infobae.

El día en que comenzó el registro, a padres de familia y/o tutores se les informó por parte del Gobierno de México que el proceso comenzaría entre las 14:00 y 17:00 horas, para que comenzaran a hacer el trámite correspondiente.

Los adultos esperaron a dicha hora para registrar a los menores de edad, pero la página presentó saturación el lunes 11 de noviembre, por lo que fue imposible registrar a las alumnas y alumnos de escuelas secundarias públicas de México.

Del martes 12 de noviembre al viernes 15 no se presentaron fallas, saturación, problemas o dificultades técnicas en el sitio web oficial, por lo que el registro se ha llevado a cabo de manera exitosa.

Pero, algunos padres de familia y/o tutores que están interesados en aplicar a la Beca Rita Cetina, se preguntan si el fin de semana la página opera, debido a las dificultades del primer que se presentaron el primer día, además de que son días en que las alumnas y alumnos no van a la escuela. Sin mencionar que es el primer fin de semana y habrá puente vacacional.

Es importante que no se te pase la fecha para inscribir a la o el menor, que estudie en una secundaria pública de México. Foto: Archivo / Infobae.

¿Puedo registrarme a la Beca Rita Cetina en el sitio web durante el fin de semana?

Sí, si eres padre de familia y/o tutor de una alumna o alumno, que estudie en alguna secundaria pública de México puedes registrar al menor de edad a la Beca Rita Cetina, durante toda la semana -de lunes a viernes- o el fin de semana -sábado y domingo-.

No importa si es feriado o estos días no van a al escuela las alumnas, cualquier día de la semana, incluidos los fines, se puede registrar a los jóvenes. De igual manera, algunas personas han reportado que durante el fin de semana no han presentado tanta saturación y el sitio web es mas veloz, por lo que es recomendable que lo realices estos días.

Solamente, es importante que la fecha del 18 de diciembre no se pase, ya que posteriormente no se podrá realizar el registro.

La Beca Universal de Educación Básica “Rita Cetina” es un apoyo económico para mejorar la calidad de educación de todos los jóvenes del país.