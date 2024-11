Asesinan a policía en Guanajuato con seis años de trayectoria; van más de 45 en el estado

El elemento de seguridad fue herido y falleció en el hospital (Facebook/Seguridad Celaya/Ilustrativa)

Dos personas, presuntas responsables en el ataque contra agentes de seguridad, fueron detenidas tras una agresión armada en la que el policía municipal de Irapuato, Guanajuato, Omar Villafaña Alvarado fue herido. A pesar de que el hombre fue llevado al hospital finalmente murió horas después derivado de las heridas que presentaba.

Los hechos sucedieron durante la madrugada del 17 de noviembre y fueron informados por el Gobierno de Irapuato, el cual condenó la agresión armada y detalló que los presuntos responsables fueron seguidos través de cámaras de vigilancia y posteriormente detenidos junto con un par de armas.

“Mediante labores de video vigilancia y en coordinación con autoridades de los tres niveles de Gobierno, se localizó la unidad en la que viajaban los presuntos responsables, sin perderlos de vista se detuvo en la colonia Magisterial a dos masculinos, dos armas de fuego y la unidad en la que viajaban”, se puede leer en el informe de los hechos.

Dos personas fueron detenidas (Facebook/Secretaría de Seguridad Ciudadana Irapuato)

Reportes de medios locales indican que el ataque contra los uniformados fue a las afueras de una farmacia. Serán la Secretaría de Secretaría de Seguridad Ciudadana en conjunto con la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG), las corporaciones encargadas de esclarecer los hechos.

“Que este terrible hecho no quede impune”: Lorena Alfaro

Por su parte, la presidenta municipal de Irapuato, Lorena Alfaro, informó la muerte de Omar Villafaña y destacó que dos personas ya fueron detenidas.

“Los presuntos responsables de este cobarde hecho fueron capturados y puestos a disposición de las autoridades correspondientes y que este terrible hecho no quede impune”, compartió la funcionaria a través de sus redes sociales.

La presidenta municipal de Irapuato lamentó los hechos (Facebook/Lorena Alfaro)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio detalló que fueron tres y no dos las armas de fuego aseguradas y además mostró el material y los rostros de los sujetos asegurados. Hasta el momento no hay datos que los liguen con algún grupo del crimen organizado y no se conoce el móvil del crimen.

Mientras que la organización Causa en Común registra que en Guanajuato han sido asesinados un total de 46 policías, siendo el estado con mayor número de decesos de elementos de la policía; seguido el Estado de México con 22; Chiapas y Guerrero con 19 cada uno; Nuevo León con 16, Baja California, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas, cada uno con 12.

“Del 1 de octubre de 2024 al 31 de octubre de 2024, se han registrado, al menos, 31 policías asesinados en México”, registra la organización su portal web.