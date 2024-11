¿Cuánto cuesta el exclusivo vestido con el que Galilea Montijo recibió su premio a ‘Mujer del Año’ 2024?

(Instagram)

Galilea Montijo hizo gala de su estilo tras asistir a la premiación Mujeres del año 2024 de la revista Glamour y recibir un galardón en la categoría ‘Revolutionary Beauty Icon’ (ícono revolucionario de belleza).

Algo que llamó la atención fue que la conductora de Hoy y La Casa de los Famosos México apareció en el evento con un destacado vestido, por lo que aquí te decimos cuánto cuesta ese exclusivo diseño y de quién es la creación.

¿Qué dijo Galilea Montijo sobre su reconocimiento?

Tras subir a la tarima, Galilea agradeció por el premio que se le estaba otorgando y señaló: “No tengo palabras esta noche, sólo tengo muchísimo agradecimiento en mi corazón, Farah no sabes lo que haz hecho con este reconocimiento, gracias a la revista Glamour por ir más allá de nuestras historias y nuestros dolores”, comentó.

Al igual que Ángela Aguilar, Montijo ahondó en que no se sentía merecedora de dicha mención, pero una vez más se mostró agradecida.

(Captura IG: @glamour // Captura X: @papikunno)

“Siento que no lo merezco, pero me lo voy a llevar en el alma, basta al hate en las redes, a todas esas mujeres que se levantan desde temprano, que no tienen tiempo de ver a toda mi familia están aquí en mi corazón”, dijo.

¿Cómo era el vestido de Galilea y cuánto cuesta?

Desde que apareció en la alfombra, la presentadora de Televisa deslumbró con un vestido largo, entallado y con animal print de color rojo.

De acuerdo con el sitio Mytheresa que está dedicado a vender ropa de lujo, esta pieza que mostró Galilea es una pieza de lentejuelas con hombros extragrandes, hombreras internas, espalda de corte bajo y tela elástica.

Esta pieza originalmente puede comprarse en la página The new arrivals que fue creada por Ilkyaz Ozel. El modelo se llama Donyale in les démons de minuit y tiene un costo de 1, 215 euros ( 26 mil 325 pesos mexicanos), pero actualmente tiene un descuento y puede adquirise en 911 euros (19 mil 738 pesos mexicanos).

Hay otras páginas donde se revende y los costos van desde los 1,350 euros, es decir, 29 mil 227 pesos mexicanos hasta los 1,965 euros (42 mil 542 pesos mexicanos).

(Captura de pantalla/New arrivals)

Reportero molesta a Galilea Montijo

A sus 51 años, Montijo, quien ya es madre de un niño llamado Mateo, nacido en 2012, está explorando alternativas junto a su pareja, el modelo Isaac Moreno, para cumplir su anhelo de tener una hija.

Durante el evento de Glamour, un reportero, cuya identidad y medio no han sido revelados, hizo un comentario que algunos fans consideraron inapropiado, sugiriendo que la búsqueda de Montijo por querer ser mamá a su edad podría llevar a que sus hijos la llamen “abuela” en el futuro. La conductora respondió con humor, afirmando que su cuerpo se niega a verse mayor.